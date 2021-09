HUMVEE NXT 360 компании AM General дебютирует на DSEI 2021

Автомобиль NXT 360 создан на базе усовершенствованной существующей платформы HUMVEE. Изменениям подверглась подвеска с большим запасом хода, также модель снабжена более мощным двигателем с высоким крутящим моментом. Все это повышает надежность и маневренность автомобиля. Модель NXT 360 отличается той же универсальностью, что и другие культовые автомобили HUMVEE, и подходит для различных задач: новинка вмещает от двух до шести пассажиров, предусмотрено место для персонала и оборудования. Кроме того, автомобиль HUMVEE NXT 360, который будет представлен на выставке DSEI, снабжен дистанционно управляемым боевым модулем Kongsberg (RWS) и системой обнаружения выстрелов Boomerang от Raytheon BBN с целью продемонстрировать способность транспортного средства интегрировать различные типы оружия и системы защиты. Данная концепция обеспечивает повышенный уровень защиты за счет использования знаменитой системы Boomerang для обнаружения стрелков и превосходной управляемости NXT 360. Вместе это позволяет персоналу избежать повреждений и отреагировать на вражеский огонь.

В ходе выставки представители компании AM General расскажут о широком спектре предлагаемых решений для мобильности, начиная с технологии борьбы с возгораниями и заканчивая новыми партнерствами и сотрудничеством с лидерами отрасли для интеграции передовых технологий в разнообразный портфель продукции компании.

Информация о компании AM General

Компания AM General занимается проектированием, разработкой, производством, поставкой и технической поддержкой специализированных автотранспортных средств военного и коммерческого назначения по всему миру. В военном сегменте компания получила широкое признание в качестве мирового лидера в области проектирования, разработки, производства и материально-технического обеспечения войсковых транспортных средств, выпустив свыше 300 тысяч автомобилей и обслуживая их более чем в 70 странах. Компания AM General имеет обширный опыт удовлетворения меняющихся потребностей оборонной и автомобилестроительной отраслей, обеспечиваемый поддержкой ее специалистов, работающих на крупнейших объектах в Индиане, Мичигане и Огайо, а также надежную сеть поставщиков, охватывающую 43 штата. Более подробная информация о компании AM General представлена на ее сайте по адресу: www.amgeneral.com.

