HUMVEE NXT 360 компании AM General дебютирует на DSEI 2021
Sep 14, 2021, 10:10 ET
САУТ-БЕНД (шт. Индиана), 14 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания AM General, международный поставщик мобильных систем военного уровня, представит революционную модель легкого тактического автомобиля HUMVEE NXT 360 на выставке-ярмарке вооружений Defense Security and Equipment International (DSEi). Выставка пройдет в Лондонском выставочном центре ExCel с 14 по 17 сентября 2021 года, стенд H8-358 в павильоне США. Компания постоянно совершенствует свою технологическую базу, благодаря чему модернизированная версия автомобиля способна обеспечивать защиту на уровне бронемашины, обладая легким маневренным корпусом.
«Мы очень рады представить нашу новинку на выставке DSEI 2021 лично, — заявил исполнительный вице-президент по международной оборонной продукции компании AM General Нгуен Тринь (Nguyen Trinh). — После крайне трудного года будет приятно пообщаться с клиентами лицом к лицу и продемонстрировать нашу новейшую продукцию, например NXT 360. У этой модели инновационный дизайн, который развенчивает все представления о технических характеристиках легких тактических грузовиков».
Автомобиль NXT 360 создан на базе усовершенствованной существующей платформы HUMVEE. Изменениям подверглась подвеска с большим запасом хода, также модель снабжена более мощным двигателем с высоким крутящим моментом. Все это повышает надежность и маневренность автомобиля. Модель NXT 360 отличается той же универсальностью, что и другие культовые автомобили HUMVEE, и подходит для различных задач: новинка вмещает от двух до шести пассажиров, предусмотрено место для персонала и оборудования. Кроме того, автомобиль HUMVEE NXT 360, который будет представлен на выставке DSEI, снабжен дистанционно управляемым боевым модулем Kongsberg (RWS) и системой обнаружения выстрелов Boomerang от Raytheon BBN с целью продемонстрировать способность транспортного средства интегрировать различные типы оружия и системы защиты. Данная концепция обеспечивает повышенный уровень защиты за счет использования знаменитой системы Boomerang для обнаружения стрелков и превосходной управляемости NXT 360. Вместе это позволяет персоналу избежать повреждений и отреагировать на вражеский огонь.
В ходе выставки представители компании AM General расскажут о широком спектре предлагаемых решений для мобильности, начиная с технологии борьбы с возгораниями и заканчивая новыми партнерствами и сотрудничеством с лидерами отрасли для интеграции передовых технологий в разнообразный портфель продукции компании.
Информация о компании AM General
Компания AM General занимается проектированием, разработкой, производством, поставкой и технической поддержкой специализированных автотранспортных средств военного и коммерческого назначения по всему миру. В военном сегменте компания получила широкое признание в качестве мирового лидера в области проектирования, разработки, производства и материально-технического обеспечения войсковых транспортных средств, выпустив свыше 300 тысяч автомобилей и обслуживая их более чем в 70 странах. Компания AM General имеет обширный опыт удовлетворения меняющихся потребностей оборонной и автомобилестроительной отраслей, обеспечиваемый поддержкой ее специалистов, работающих на крупнейших объектах в Индиане, Мичигане и Огайо, а также надежную сеть поставщиков, охватывающую 43 штата. Более подробная информация о компании AM General представлена на ее сайте по адресу: www.amgeneral.com.
Контакты для прессы: Дебора Рейес (Deborah Reyes), руководитель международного отдела маркетинга и коммуникаций / AM General
Эл. почта: [email protected]
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1623572/NXT_360.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/745139/AM_General_Logo.jpg
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SOURCE AM General
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