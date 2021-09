Spoločnosť AM General predstavuje európsky debut HUMVEE NXT 360 na DSEI 2021

„Sme veľmi radi, že môžeme osobne vystavovať na veľtrhu DSEI 2021," povedal Nguyen Trinh, výkonný viceprezident AM General pre medzinárodnú obranu. „Po extrémne náročnom roku bude skvelé hovoriť so zákazníkmi priamo a predviesť naše najnovšie produkty, ako napríklad NXT 360, ktorý má skutočne inovatívny dizajn, ktorý narúša vnímanie schopnosti prežiť v ľahkom taktickom nákladnom vozidle."

NXT 360 využíva existujúcu platformu HUMVEE a obsahuje ďalšie vylepšenia, ako napríklad odpruženie s dlhým dojazdom, výkonnejší motor a vyšší krútiaci moment, vďaka ktorým je toto vozidlo robustné a obratné zároveň. Podobne ako ikonické vozidlá HUMVEE, aj NXT 360 bude mať rovnakú všestrannosť, aby vyhovoval požiadavkám viacerých misií: od sedenia pre 2, 4 a 6 osôb s priestorom pre personál a vybavenie misie. HUMVEE NXT 360 vystavený na DSEI bude navyše vybavený stanicou Kongsberg Remote Weapons Station (RWS) a systémom Raytheon BBN Boomerang Gunshot Detection System, vďaka čomu budú predstavené schopnosti vozidla integrovať rôzne typy zbraňových a ochranných systémov. Integrácia konceptu poskytuje zvýšenú úroveň ochrany tým, že ponúka najlepšiu schopnosť detekcie strelcov od spoločnosti Boomerang vo svojej triede a vynikajúce ovládanie NXT 360, aby sa zabránilo zraneniu a bolo umožnené reagovať na nepriateľskú streľbu.

Predstavitelia AM General budú k dispozícii na diskusiu o najrozmanitejších riešeniach mobility, ktoré spoločnosť ponúka, od škálovateľnej technológie mäkkých spätných rázov pre mobilné požiare až po partnerstvá a spolupráce s lídrami priemyslu až po integráciu prelomových technológií do rozmanitého portfólia produktov spoločnosti.

