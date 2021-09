AM General présente le HUMVEE NXT 360 en première européenne au salon DSEI 2021

Le NXT 360 s'appuie sur la plateforme HUMVEE existante et comprend des améliorations supplémentaires telles qu'une suspension à long rayon d'action, un moteur plus puissant et un meilleur torque qui rendent ce véhicule à la fois robuste et agile. Tout comme les véhicules HUMVEE emblématiques, le NXT 360 aura la même polyvalence pour répondre aux exigences de missions multiples : des sièges pour 2, 4 et 6 passagers avec de l'espace pour le personnel et l'équipement de mission. En outre, le HUMVEE NXT 360 exposé à la DSEI comprendra la station d'armement à distance Kongsberg (RWS) et le système de détection de tir Boomerang de Raytheon BBN, qui illustrent la capacité du véhicule à intégrer divers types d'armes et de systèmes de protection. L'intégration du concept fournit un niveau de protection accru en offrant la meilleure capacité de détection des tireurs de Boomerang dans sa catégorie et la maniabilité supérieure du NXT 360 pour éviter les dommages et répondre aux tirs hostiles.

Les représentants d'AM General seront sur place pour discuter de la grande variété de solutions de mobilité que la société offre, de la technologie évolutive de recul souple pour les feux mobiles aux partenariats et collaborations avec les leaders de l'industrie pour intégrer des technologies révolutionnaires sur le portefeuille diversifié de produits de la société.

À propos d'AM General

AM General conçoit, développe, fabrique, fournit et soutient des véhicules spécialisés pour des clients militaires et commerciaux dans le monde entier. Grâce à ses activités militaires, la société est largement reconnue comme le leader mondial de la conception, de l'ingénierie, de la fabrication et du soutien logistique des véhicules tactiques de qualité militaire, ayant produit et soutenu plus de 300 000 véhicules dans plus de 70 pays. AM General possède une vaste expérience pour répondre aux besoins changeants des industries de la défense et de l'automobile, soutenue par ses employés dans les principales installations de l'Indiana, du Michigan et de l'Ohio, et par une solide base de fournisseurs qui s'étend sur 43 États. Pour de plus amples informations sur AM General, veuillez consulter le site www.amgeneral.com.

Contact pour les médias : Deborah Reyes, Directrice du Marketing et des Communications Mondiales / AM General

E-mail : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1623572/NXT_360.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/745139/AM_General_Logo.jpg

Related Links

https://www.amgeneral.com



SOURCE AM General