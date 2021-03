Amazfit T-Rex Pro: um smartwatch robusto de classe militar com resistência comparável à sua e uma bateria com até 18 dias de duração[1]

O Amazfit T-Rex Pro aproveita a popularidade do premiado Amazfit T-Rex, lançado pela primeira vez na CES 2020. Inspirada no sucesso de seu modelo antecessor e por meio de inovação consistente, a Amazfit adicionou uma série de recursos novos nessa última edição. O Amazfit T-Rex Pro está ainda mais resistente e, além de 15 testes de classe militar [2] , passou por outros três testes de resistência. Os novos recursos também incluem resistência à água de até 100 metros [3] , um sistema de medição de saturação de oxigênio no sangue, os quatro sistemas globais de navegação por satélite, um altímetro barométrico e mais de 100 modos esportivos [4] .

Resistência de dentro para fora

Com o Amazfit T-Rex Pro, todas as informações que você precisa estão disponíveis rapidamente em sua tela AMOLED de 1,3 polegadas sempre acesa. Com um design angular atraente, a moldura robusta com bisel externo pulverizado com metal mantém o peso leve.

Descubra o mundo ao ar livre

Com quatro sistemas globais de navegação por satélite[5], o Amazfit T-Rex Pro é capaz de ajudar a rastrear a localização em ambientes mais complicados.

Quer esteja nas montanhas ou treinando duro na academia, você pode medir sua saturação de oxigênio no sangue[6] para obter dados sobre a forma como você está lidando com a altitude[7].

Com resistência à água de 100 metros, você pode nadar, surfar, velejar e suportar o tempo úmido graças a uma bateria que funciona por até 18 dias.

Exercite-se ao máximo

Com mais de 100 modos esportivos diferentes disponíveis, o algoritmo Firstbeat™ atinge um novo nível ao avaliar dados especializados como sua captação máxima de oxigênio[8], tempo de recuperação total e carga de treino. Juntamente com isso, o algoritmo ExerSense™[9] também reconhece automaticamente oito modos esportivos e registra todos os dados relacionados.

Conecte-se com Seu Instinto Natural

Entre em sintonia com a natureza com o rastreador climático do Amazfit T-Rex Pro, o monitor de nascer e pôr-do-sol[10] e a exibição da fase lunar atual[11].

Saiba mais sobre sua saúde

O Amazfit T-Rex Pro está equipado com o sensor óptico de biorrastreamento BioTracker™ 2 PPG, que realiza o monitoramento preciso da frequência cardíaca[12] 24 horas por dia e emite um alerta se sua frequência cardíaca subir muito.

O Amazfit T-Rex Pro oferece avaliações personalizadas por meio de seu exclusivo sistema de avaliação de saúde Inteligência de Atividade Pessoal (IAP)[13]. A IAP coleta todos os dados de seus treinos, a frequência cardíaca e os outros dados monitorados e oferece um valor numérico único de avaliação de sua saúde.

Ajuda o seu sono

Com o recurso de monitoramento da qualidade do sono SomnusCare™ da Amazfit[14], reconhece diferentes etapas do sono, como os estágios de sono leve, profundo e REM, detecta cochilos durante o dia e monitora potenciais problemas respiratórios[15].

Nos Estados Unidos, o Amazfit T-Rex Pro custa 179,99 dólares e estará disponível no site https://us.amazfit.com/ a partir de 23 de março.

No Reino Unido, o Amazfit T-Rex Pro custa 139 libras e estará disponível no site https://argos.co.uk/ e https://Amazon.co.uk a partir de 31 de março.

[1] A vida útil da bateria pode variar de acordo com as configurações, condições de funcionamento e outros fatores. Assim, o resultado real pode diferir dos dados de fábrica. [2] Os dados relevantes sobre esse assunto vêm do seguinte relatório: H202005252293-01EN-G2. A exposição prolongada não é recomendada, pois poderá danificar o relógio e seus componentes. [3] De acordo com o padrão GB/T 30106-2013 / ISO 22810:2010, o Amazfit T-Rex Pro atinge uma classificação de 10 ATM, de resistência à água de até 100 metros e, portanto, é adequado para respingos, neve, banho, natação, mergulho com snorkel ou esportes aquáticos que não sejam de alta velocidade. Para mais informações, acesse a página de suporte: support.amazfit.com. [4] Veja o site do produto Amazfit T-Rex Pro para obter a lista completa de mais de 100 modos esportivos: https://www.amazfit.com/en/t-rex-pro.html [5] GPS+GLONASS, GPS+BeiDou, GPS+Galileo. Não há suporte para serviços de posicionamento em ambientes internos. [6] A exatidão dos dados será afetada se a área do sensor entrar em contato com pele com pelos ou tatuagens e pode variar dependendo das características físicas. [7] Quando atingir mais de 3.000 metros, o relógio lhe indicará para fazer o teste de saturação de oxigênio no sangue quando subir mais de 400 metros em 24 horas. [8] A detecção máxima de captação de oxigênio só é suportada no modo de funcionamento ao ar livre. [9] A exatidão e a sensibilidade do recurso de reconhecimento do treino variam de pessoa para pessoa e estão relacionadas com a postura e proficiência do usuário durante o treino. [10] A obtenção de dados meteorológicos, bem como o horário do nascer e do pôr-do-sol, requer uma conexão externa com o aplicativo móvel. [11] A obtenção de dados referentes às fases lunares exige a configuração do mostrador específico do relógio. [12] O recurso de detecção automática de frequência cardíaca 24 horas requer a configuração do usuário e a ativação do recurso "detecção de saúde cardíaca" no aplicativo, e o valor mínimo pode ser definido para 1 minuto. Esse recurso não pode ser usado para fins médicos ou como base para diagnóstico médico. A medição da frequência cardíaca não pode ser realizada durante a natação. [13] O HUNT Fitness Study indica que as pessoas que mantêm uma classificação IAP de 100 ou mais apresentam menor risco de hipertensão, doenças cardíacas e diabetes tipo 2. [14] O monitoramento do sono pode registrar o sono noturno e cochilos com mais de 20 minutos de duração. [15] O monitoramento da qualidade da respiração durante o sono precisa ser ativado separadamente.

