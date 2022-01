Améliorer l'efficacité dans les entrepôts - Exide Technologies lance sa nouvelle solution logicielle Motion + Fleet basée sur le cloud

- Exide investit dans l'un des principaux fournisseurs de cloud, afin d'assurer la protection des données, un accès facile pour les gestionnaires de sites et une gestion simple des utilisateurs

- Motion+ Fleet est le produit phare de la nouvelle gamme d'outils intelligents Motion+

Le nouvel outil de gestion de flotte transforme la logistique en données détaillées en temps réel. Il permet aux gestionnaires d'entrepôts de ne pas avoir à s'en remettre à leur instinct et de s'appuyer sur des faits afin de prendre des décisions éclairées concernant l'utilisation des batteries, n'importe où dans le monde.

Avec Motion+ Fleet, les utilisateurs peuvent gérer leurs entrepôts de manière plus efficace grâce aux fonctionnalités suivantes :

Surveillance en temps réel des conditions et de l'état des batteries individuelles, notamment de leur temps de fonctionnement, de leur consommation et de leur niveau de charge, grâce à des indications tricolores faciles à lire.

des batteries individuelles, notamment de leur temps de fonctionnement, de leur consommation et de leur niveau de charge, grâce à des indications tricolores faciles à lire. Envoi d'alertes générées automatiquement par e-mail, lorsqu'une batterie ne fonctionne pas à plein rendement.

par e-mail, lorsqu'une batterie ne fonctionne pas à plein rendement. Maximisation du temps de fonctionnement grâce à une anticipation des problèmes imminents. Cela signifie que l'utilisateur peut prendre des mesures immédiates pour éviter les désagréments et la frustration.

grâce à une anticipation des problèmes imminents. Cela signifie que l'utilisateur peut prendre des mesures immédiates pour éviter les désagréments et la frustration. Gestion efficace de la consommation d'énergie d'un site , notamment en évitant les pics de consommation énergétique lors de la recharge, ce qui permet de stabiliser les coûts.

, notamment en évitant les pics de consommation énergétique lors de la recharge, ce qui permet de stabiliser les coûts. D'une manière générale, Motion+ Fleet permet l'optimisation du coût total de possession, ainsi que la simplification des processus et la prévention des erreurs.

Par ailleurs, la numérisation complète des données permet non seulement aux utilisateurs de gérer toutes les opérations de manière centralisée à partir d'un seul emplacement, mais aussi d'assurer la sécurité de leurs actifs en collaboration avec un fournisseur de cloud de premier plan.

Une solution adaptée aux besoins de chaque client

Cette solution est proposée sous la forme de trois forfaits, qui sont Essential, Premium et Ultimate ; en fonction des besoins individuels, l'option Ultimate est parfaite pour les entreprises ayant plusieurs sites, car elle offre au client le choix de gérer un nombre illimité de chargeurs, ce qui est unique sur le marché.

Grâce à une expérience de plus d'une décennie dans le développement de systèmes de gestion de flotte, Exide connaît les besoins de ses clients : répondre à leurs exigences en matière d'efficacité des entrepôts et les aider à atteindre leurs objectifs. Ce nouvel outil sophistiqué de gestion de flotte permet aux entrepôts de rester en mouvement.

Magnus Ohlsson, directeur commercial de Motive Power pour la zone EMEA chez Exide Technologies, a déclaré : « Motion+ Fleet est la solution parfaite pour permettre aux clients de contrôler tout leur entrepôt en quelques clics ! Cette solution gère l'efficacité de leurs flottes de chargeurs et de batteries sans mauvaise surprise, afin qu'ils puissent se concentrer sur d'autres domaines et laisser le système accomplir le travail ardu. »

Testé et validé dans le monde réel

Motion+ Fleet a fait ses preuves auprès d'un important distributeur d'équipements sanitaires, de chauffage et de salle de bains allemand, qui a commenté les résultats positifs de cet outil comme suit : « Grâce à Motion+ Fleet, nous avons été en mesure de surveiller et de planifier nos nouvelles commandes de batteries de manière beaucoup plus efficace et nous n'avons pas eu à passer de commandes inutiles de batteries, ce qui nous a ainsi permis de réaliser des économies », a déclaré un porte-parole de la société.

Une nouvelle gamme complète d'outils intelligents Motion+

La mondialisation est en train de changer le monde. Les gestionnaires d'entrepôts sont confrontés à l'obligation de repenser constamment l'efficacité de leur entreprise, ce qui constitue un défi. Pour ce faire, ils ont besoin de solutions intralogistiques souples au plus haut niveau afin de résoudre dès à présent les défis inhérents aux tâches de demain.

Exide Technologies travaille sur des produits et des solutions modernes, afin que ses clients puissent continuer à suivre le rythme de l'évolution du monde. Motion+ Fleet est le produit phare de la nouvelle gamme d'outils intelligents Motion+, conçue pour offrir aux clients des solutions numériques et cloud innovantes, ainsi que d'autres outils et services à valeur ajoutée liés aux batteries et aux chargeurs industriels.

À propos d'Exide Technologies

Exide Technologies, dont le siège social est situé près de Paris, en France, est l'un des principaux fournisseurs de solutions avancées de stockage d'énergie pour les marchés automobile et industriel. L'entreprise conçoit, fabrique et commercialise les technologies de batteries d'aujourd'hui et de la prochaine génération utilisées dans un large éventail d'applications, de l'automobile au tout-terrain en passant par la manutention, les applications stationnaires, le ferroviaire et la défense. Exide Technologies sert les marchés mondiaux avec des technologies de batteries de premier ordre, un savoir-faire et des services à valeur ajoutée sous de nombreuses marques connues. En tant que fabricant d'équipements d'origine pour les principaux constructeurs automobiles et industriels, Exide Technologies a été impliqué dans de nombreuses percées significatives en matière de stockage d'énergie qui favorisent l'innovation sur les marchés. Avec deux sites de R&D, neuf usines de production et trois usines de recyclage en Europe, Exide s'engage à fournir une ingénierie, une fabrication et un recyclage de haute qualité, et continue à alimenter le monde avec les solutions énergétiques les plus efficaces et à aider les clients à maximiser leur productivité et leurs performances. Exide réalise un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard d'euros par an.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1727903/MotionPlus_Fleet.jpg

SOURCE Exide Technologies