Varastoihin lisää tehokkuutta - Exide Technologies julkistaa uuden pilvipohjaisen Motion+ Fleet -ohjelmistoratkaisun

Uusi kaluston hallintatyökalu muuntaa logistiikan yksityiskohtaisiksi reaaliaikaisiksi tiedoiksi. Sen avulla varastopäälliköt voivat varmistaa kokemukseensa pohjautuvat aavistukset varmoiksi faktoiksi, joiden avulla on helppoa tehdä perusteltuja päätöksiä akkujen käytöstä - etänä mistä päin maailmaa tahansa.

Motion+ Fleet auttaa hyödyntämään varastoja aiempaa tehokkaammin:

Olosuhteiden ja toimintatilojen reaaliaikainen valvonta yksittäisten akkujen osalta - toiminta-ajat, virrankulutus ja kuormitus helposti ymmärrettävien liikennevalotyyppisten raporttien avulla.

yksittäisten akkujen osalta - toiminta-ajat, virrankulutus ja kuormitus helposti ymmärrettävien liikennevalotyyppisten raporttien avulla. Automaattisesti muodostuvien hälytyksien vastaanotto sähköpostitse, mikäli akku ei toimi parhaalla mahdollisella suorituskykytasolla.

sähköpostitse, mikäli akku ei toimi parhaalla mahdollisella suorituskykytasolla. Käyttöasteen maksimointi ongelmatilanteiden ennakoinnin avulla. Käyttäjä voi puuttua tilanteisiin viipymättä ja välttää sekä keskeytyksiä että turhaa tuskastumista.

ongelmatilanteiden ennakoinnin avulla. Käyttäjä voi puuttua tilanteisiin viipymättä ja välttää sekä keskeytyksiä että turhaa tuskastumista. Kohteen energiankulutuksen tehokas hallinta , kuten energiankulutushuippujen välttäminen varaamisen aikana, mikä vakiinnuttaa kustannuksia.

, kuten energiankulutushuippujen välttäminen varaamisen aikana, mikä vakiinnuttaa kustannuksia. Kattava kokonaiskustannuksien optimointi Motion+ Fleet -ratkaisun mukanaan tuoman prosessien yksinkertaistumisen ja virheiden ehkäisyn ansiosta.

Tietojen täydellinen digitalisointi mahdollistaa kaikkien toimintojen keskitetyn hallinnan lisäksi tietoturvallisuuden ja kaluston turvallisuuden johtavan pilvipalveluiden tarjoajan kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta.

Oikea ratkaisu kaikkiin asiakkaiden tarpeisiin

Kolmesta eri asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin sovitettavissa olevista pakettivaihtoehdoista (Essential, Premium ja Ultimate) Ultimate-ratkaisu soveltuu parhaiten useita kohteita hallinnoivien asiakkaiden tarpeisiin, sillä se tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden hallita rajoittamattoman määrän varaajia. Ratkaisu on ainutlaatuinen vaihtoehto markkinoilla.

Exiden yli kymmenen vuoden kokemus kaluston hallintajärjestelmien kehittämisestä takaa sen, että Exide tietää asiakkaiden tarpeet: varastoihin kohdistuvien tehokkuusvaatimuksien täyttäminen ja tavoitteiden saavuttaminen. Tämä uusi kaluston hallintatyökalu auttaa varastoja pysymään liikkeessä.

Magnus Ohlsson, Exide Technologies -yhtiön Motive Power Business Director kertoo: "Motion+ Fleet on täydellinen ratkaisu asiakkaille koko varastojärjestelmän hallintaan muutamalla hiiren painikkeen napsautuksella! Ratkaisu auttaa varaajien ja akkujen hyötysuhteen hallinnassa ilman yllätyksiä, jolloin asiakkaamme voivat keskittyä muihin asioihin ja antaa järjestelmän uurastaa."

Testattu ja päteväksi havaittu reaalimaailmassa

Johtava saniteetti-, lämmitys- ja kylpyhuonetoimittaja Saksassa on hyödyntänyt Motion+ Fleet -ratkaisua käytännössä ja kommentoinut sen mukanaan tuomista positiivisista vaikutuksista: "Motion+ Fleet -ratkaisun myötä olemme voineet valvoa ja suunnitella uusien akkujen tilauksiamme huomattavasti paremmin emmekä ole tilanneet akkuja turhaan, mikä on säästänyt meille rahaa", kertoo yhtiön edustaja.

Kokonainen valikoima Motion+ Smart -työkaluja

Globalisaatio muuttaa maailmaa. Varastopäälliköt joutuvat kohtaamaan liiketoimintaan vaikuttavia muutospaineita jatkuvasti. Tämän mahdollistamiseksi tarvitaan joustavia intralogistisia ratkaisuja huomispäivän tehtävien suorituskyvyn mahdollistamiseksi jo tänään.

Exide Technologies kehittää moderneja tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat voivat pysyä kiihtyvän kehitystahdin mukana. Motion+ Fleet on uuden Motion+ Smart Tools -työkalusarjan lippulaivatuote, joka on suunniteltu tarjoamaan asiakkaille innovatiivisia digitaalisia ja pilvipohjaisia ratkaisuja, sekä muita lisäarvoa tuottavia työkaluja ja palveluita teollisuusakkuja ja niiden varaajia hyödyntäviin sovelluksiin.

Exide Technologies

Exide Technologies on johtava autoteollisuuteen ja teollisuuden eri sektoreille tarkoitettujen kehittyneiden energianvarastointiratkaisujen toimittaja. Exiden pääpaikka on Pariisissa, Ranskassa. Yhtiö suunnittelee, valmistaa ja markkinoi nykyteknologian ja seuraavan sukupolven akkuteknologioita, joita käytetään monissa eri sovelluksissa ajoneuvoista ja maastokalustosta materiaalin käsittelyyn niin kiinteissä kuin liikkuvissa sovelluksissa, sekä kiskoliikenteessä ja sotilasteknologiassa. Exide Technologies tuottaa maailman markkinoille huippuluokan akkuteknologioita, tietotaitoa sekä lisäarvoa tuottavia palveluita useiden tunnettujen brändien myötä. Exide Technologies, joka on johtavien ajoneuvo- ja teollisuuslaitevalmistajien alkuperäinen laitetoimittaja, on ollut mukana kehittämässä useita merkittäviä energian varastointiin liittyviä läpimurtokeksintöjä, jotka ovat edistäneet innovointia useilla eri markkinasektoreilla. Exide, jolla on kaksi tuotekehityslaitosta, yhdeksän tuotantolaitosta ja kolme kierrätyskeskusta Euroopassa, on sitoutunut korkealuokkaiseen suunnitteluun, valmistukseen ja kierrätykseen ja jatkaa maailman energiaratkaisujen kehittämistä hyötysuhteeltaan mahdollisimman tehokkailla energiaratkaisuilla ja auttamalla asiakkaita maksimoimaan tuottavuuden ja suorituskyvyn. Exiden vuotuinen liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa.

Kuva - https://mma.prnewswire.com/media/1727903/MotionPlus_Fleet.jpg

SOURCE Exide Technologies