Økt lagereffektivitet - Exide Technologies lanserer ny skybasert Motion+ Fleet programvare

GENNEVILLIERS, Frankrike, 25. januar 2022 /PRNewswire/ -- Exide Technologies (www.exidegroup.com) – For å sikre at lageret fungerer med maksimal kapasitet, og at de kan administrere gaffeltruckbatterier og ladestasjoner både enkelt og pålitelig, har Exide Technologies lansert sitt nye skybaserte system; Motion+ Fleet.