Øg lagereffektivitet - Exide Technologies lancerer ny cloud-baseret Motion+ Fleet software løsning

GENNEVILLIERS, Frankrig, 25. januar 2022 /PRNewswire/ -- Exide Technologies ( www.exidegroup.com ) – For at sikre, at et lager arbejder med maksimal kapacitet, sikker i den viden, at de kan håndtere gaffeltruck batteri og ladestationer både nemt og pålideligt, har Exide Technologies lanceret sit nye cloud-baserede system, Motion+ Fleet.

Det nye flådestyringsværktøj omdanner logistik til detaljerede data i real tid. Det giver lagerchefer mulighed for at omdanne deres instinkter til fakta og træffe informerede beslutninger om batteriforbrug – hvor som helst i verden.

Motion+ Fleet hjælper brugere med at drive deres lager mere effektivt ved at:

Overvåge tilstand og status i real-tid af individuelle batterier, som for eksempel driftstid, strømforbrug og ladning, med nemme-at-læse rapporter

af individuelle batterier, som for eksempel driftstid, strømforbrug og ladning, med nemme-at-læse rapporter Modtag automatisk oprettede meddelelser via e-mail, hvis batteriet ikke yder dets bedste

via e-mail, hvis batteriet ikke yder dets bedste Få mest mulig driftstid ved at forudse forestående problemer. Det betyder at brugeren straks kan handle og undgå forstyrrelser og frustration

ved at forudse forestående problemer. Det betyder at brugeren straks kan handle og undgå forstyrrelser og frustration Styre energiforbrug ved for eksempel at undgå travle perioder til opladning og derved stabilisere omkostninger

ved for eksempel at undgå travle perioder til opladning og derved stabilisere omkostninger Overordnet kan man optimere købsudgiften ved at simplificere processer og undgå fejl med Motion+ Fleet

Derudover giver den komplette digitalisering af data ikke kun brugerne mulighed for at styre alle operationer centralt fra ét sted, men takket være samarbejdet fra en førende cloud-leverandør beskytter den også sikkerheden af deres aktiver.

Den rette løsning til enhver kundes behov

Tilgængelig som Essential, Premium og Ultimate-pakker, afhængigt af individuelle behov, Ultimate-muligheden er perfekt til virksomheder med flere websteder, da den giver kunden valget mellem at administrere et ubegrænset antal opladere, hvilket er unikt på markedet.

Med mere end ti års erfaring med at udvikle flådestyringssystemer ved Exide, hvad kunderne kræver: at reagere på de effektivitetskrav, der stilles til et lager og hjælpe dem med at nå deres mål. Dette nye og sofistikerede flådestyringsværktøj gør det muligt for varehuse at blive i Motion+.

Magnus Ohlsson, Motive Power Business Director EMEA hos Exide Technologies, sagde: "Motion+ Fleet er den perfekte løsning til kunder til at styre hele deres lager med nogle enkle klik! Det styrer effektiviteten af deres oplader- og batteriflåder, ingen overraskelser, så de kan fokusere på andre emner og lade systemet gøre det hårde arbejde."

Testet og valideret i den virkelige verden

En førende forhandler af sanitets-, varme- og badeværelsesartikler i Tyskland har sat Motion+ Fleet på arbejde og kommenteret de positive virkninger, værktøjet har haft: "Takket være Motion+ Fleet har vi været i stand til at overvåge og planlægge vores nye batteriordrer meget bedre og har ikke bestilt batterier unødigt, og derved sparet penge," sagde en talsmand for virksomheden.

Et helt nyt udvalg af Motion+ Smart værktøjer

Globalisering ændrer verden. Lagerchefer står over for udfordringen med konstant at gentænke effektiviteten af deres virksomhed. For at gøre dette har de brug for fleksible intralogistikløsninger på højeste niveau for at kunne løse morgendagens opgaver i dag.

Exide Technologies arbejder på up-to-date produkter og løsninger, så kunderne kan fortsætte med at følge med, mens verden udvikler sig. Motion+ Fleet er flagskibsproduktet i den kommende nye Motion+ Smart værktøjsserie, designet til at tilbyde kunder innovative digitale og cloud-baserede løsninger samt andre værdiskabende værktøjer og tjenester omkring industrielle batterier og opladere

Om Exide Technologies

Exide Technologies, med hovedkontor i nærheden af Paris, Frankrig, er en førende leverandør af avancerede energilagringsløsninger til bilindustrien og også andre industrielle markeder. De designer, fremstiller og markedsfører nutidens og næste generations batteriteknologier, der bruges på tværs af en bred vifte af applikationer, fra biler til materialehåndtering, kontorartikler, jernbaner og forsvar. Exide Technologies leverer til de globale markeder med førsteklasses batteriteknologier, knowhow og merværditjenester under mange kendte mærker. Som en producent af originalt udstyr til førende producenter inden for bilindustrien og producenter af industrielt udstyr har Exide Technologies været involveret i mange af de markante banebrydende energilagringsudviklinger, der muliggør innovation på tværs af markederne. Med to R&D-faciliteter, ni produktionsanlæg og tre genbrugsanlæg i Europa er Exide forpligtet til højkvalitets ingeniør-, fremstillings- oggenbrugs-teknikker og fortsætter med at drive verden med de mest effektive energiløsninger og hjælper kunder med at maksimere produktivitet og ydeevne. Exide har en omsætning på omkring 1,5 milliarder EUR årligt.

