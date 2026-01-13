Amtrak Pacific Surfliner añade un viaje diario de ida y vuelta entre San Diego y Los Ángeles

El servicio ampliado y el horario mejorado aumentan la frecuencia Pacific Surfliner a lo largo de la costa sur de California.

ORANGE, California, 13 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Como los trabajadores pasaron más tiempo viajando en 2025 que en los dos años anteriores *, es el momento perfecto para que los californianos del sur viajen en tren, ya sea por trabajo o por diversión.

The Santa Fe Depot en el centro de San Diego

La Agencia del Corredor Ferroviario de Los Ángeles – San Diego – San Luis Obispo (LOSSAN) anunció hoy un nuevo viaje de ida y vuelta diario de Amtrak Pacific Surfliner® entre Los Ángeles y San Diego, lo que marca un hito importante para la agencia. Las frecuencias adicionales ofrecen a los viajeros más flexibilidad y comodidad dentro de una de las rutas ferroviarias interurbanas más concurridas y pintorescas del país.

"Este servicio adicional representa un importante paso adelante para la movilidad en el sur de California", dijo el presidente de la Agencia LOSSAN y alcalde de la ciudad de Fullerton, Fred Jung. "Con el decimotercer viaje de ida y vuelta, los pasajeros tienen más opciones para desplazarse, viajar por negocios y por placer a lo largo de nuestra costa".

A partir del 26 de enero de 2026, el horario de Pacific Surfliner se ajustará para reducir los tiempos de espera entre los trenes a lo largo del corredor. Los usuarios frecuentes pueden previsualizar el nuevo horario y prepararse para planificar su próximo viaje con confianza. Los pasajeros también pueden usar el código V526 para recibir un 20 % de descuento en viajes en Pacific Surfliner entre el 26 de enero de 2026 y el 13 de marzo de 2026.

"La adición del decimotercer º viaje de ida y vuelta entre Los Ángeles y San Diego marca un hito importante en la restauración completa de los niveles de servicio previos a la pandemia", dijo el Director General de LOSSAN, Jason Jewell. "Este viaje de ida y vuelta adicional ofrece a los viajeros más opciones para elegir los horarios de viaje que mejor se adapten a ellos".

Con el servicio adicional, las operaciones de Pacific Surfliner ahora incluyen:

13 viajes diarios de ida y vuelta entre Los Ángeles y San Diego

Cinco viajes diarios de ida y vuelta entre San Diego y Goleta

Tres viajes diarios de ida y vuelta en un corredor completo entre San Diego y San Luis Obispo

Estas frecuencias coinciden con los niveles de servicio ofrecidos antes de la pandemia, restaurando completamente uno de los servicios ferroviarios interurbanos más concurridos apoyados por el estado en los Estados Unidos. Esto fue posible gracias a una subvención de $ 27.1 millones a través del Programa de Subvenciones de Restauración y Mejora (R&E) de la FRA.

Los pasajeros también continuarán beneficiándose del servicio de autobús Amtrak® Connection, que proporciona conexiones garantizadas al norte de Oakland y al sureste de Indio, extendiendo el acceso a destinos como Solvang, Paso Robles, Riverside, Palm Springs y Palm Desert.

La ruta Pacific Surfliner se extiende por 351 millas, sirviendo a 29 estaciones desde San Diego a San Luis Obispo. La mayoría de los trenes ofrecen asientos cómodos y reclinables con tomas de corriente, Wi-Fi de cortesía, almacenamiento de bicicletas y equipaje, y un Market Café con comida fresca, vinos de California y cerveza artesanal local.

Los boletos ya están disponibles en PacificSurfliner.com, Amtrak.com, a través de la aplicación móvil de Amtrak o llamando al 800-USA-RAIL.

*Según la Oficina del Censo de EE. UU. .

Acerca de Amtrak® Pacific Surfliner ®

Pacific Surfliner viaja a lo largo de una ruta ferroviaria costera de 351 millas a través de los condados de San Diego, Orange, Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, con 29 estaciones en el trayecto. Esta es la ruta ferroviaria de pasajeros interurbana más concurrida financiada por el estado en los Estados Unidos. Para obtener más información y planificar un viaje, visite pacificsurfliner.com.

Acerca de la Agencia del Corredor Ferroviario de LOSSAN

La Agencia del Corredor Ferroviario de Los Ángeles – San Diego – San Luis Obispo (LOSSAN) es una autoridad de poderes conjuntos compuesta por propietarios de ferrocarriles, operadores y agencias de planificación a lo largo de todo el corredor ferroviario de LOSSAN. Además de trabajar para mejorar el transporte ferroviario de pasajeros, los ingresos, el rendimiento puntual, la flexibilidad operativa y la seguridad, la Agencia LOSSAN asumió la responsabilidad de la gestión del servicio de Pacific Surfliner en julio de 2015, tras la ejecución de un acuerdo de transferencia interinstitucional con el estado de California. Para más información, visite Lossan.org.

F O MÁS INFORMACIÓN:

Jason Jewell, Agencia LOSSAN

[email protected]

Contacto para medios:

Dani Hannah

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2857865/Amtrak_Santa_Fe_Depot.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2366709/5709378/LOSSAN_AGENCY.jpg

FUENTE Amtrak® Pacific Surfliner