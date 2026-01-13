美鐵太平洋衝浪者號新增聖地牙哥至洛杉磯每日往返班次

服務擴增與時刻表優化，提升南加州海岸線太平洋衝浪者號班次密度。

加利福尼亞州奧蘭治Jan. 13, 2026 /美通社/ -- 由於 2025 年上班族的通勤時間較前兩年有所增加*，現在正是南加州民眾選擇火車作為通勤或休閒出遊的最佳時機。

Los Angeles – San Diego – San Luis Obispo (LOSSAN) 鐵路走廊管理局（以下簡稱管理局）今日宣佈將新增一班洛杉磯與聖地牙哥之間的 Amtrak Pacific Surfliner® 每日 往返班次，這對該局而言為一重大里程碑。此次增班為這條全美最繁忙且風景最優美的城際鐵路路線之一，帶來了更高的靈活性與便利性。

聖地牙哥市中心的聖塔菲車站 LOSSAN 鐵路走廊管理局

「這項新增服務代表南加州的交通移動便利性向前邁進了重要一步，」LOSSAN 管理局主席兼富勒頓市市長 Fred Jung 表示，「隨著第 13 個往返班次的加入，旅客在沿海通勤、商務差旅和休閒旅遊上將擁有更多選擇。」

自 2026 年 1 月 26 日起，太平洋衝浪者號將調整時刻表，以縮短沿線列車的候車時間。常客可預覽新時刻表，安心規劃下一趟旅程。乘客亦可使用優惠代碼 V526，在 2026 年 1 月 26 日至 3 月 13 日期間，享有太平洋衝浪者號車票 8 折優惠。

「增加洛杉磯與聖地牙哥之間的第 13 個往返班次，標誌著我們全面恢復至疫情前服務水準的重要里程碑，」LOSSAN 總經理 Jason Jewell 表示，「新增的班次讓旅客有更多選擇，能挑選最適合自己的時間出行。」

隨著服務的增加，太平洋衝浪者號目前的營運班次包括：

每日 13 班往返洛杉磯與聖地牙哥

每日 5 班往返聖地牙哥與哥列塔

每日 3 班行駛完整走廊，往返聖地牙哥與聖路易斯奧比斯波

這些班次頻率已與疫情前的水準相當，全面恢復了這條全美最繁忙的州政府資助城際鐵路服務之一的運能。這得益於聯邦鐵路管理局（FRA）「恢復與加強（R&E）撥款計畫」所提供的 2,710 萬美元補助金。

旅客還將繼續受惠於 Amtrak® 接駁巴士服務，提供向北至奧克蘭及向東南至印第奧的保證轉乘，將服務範圍延伸至索爾萬、帕索羅布爾斯、河濱市、棕櫚泉和棕櫚沙漠等目的地。

太平洋衝浪者號路線全長 351 英里，服務從聖地牙哥到聖路易斯奧比斯波共 29 個車站。大多數列車均提供舒適的可傾斜座椅（附電源插座）、免費 Wi-Fi、自行車和行李存放空間，以及販售新鮮餐點、加州葡萄酒和當地精釀啤酒的 Market Café。

車票現已發售，可透過 PacificSurfliner.com、Amtrak.com、Amtrak 手機應用程式或致電 800-USA-RAIL 訂購。

*根據美國人口普查局數據。

關於 Amtrak® Pacific Surfliner®

太平洋衝浪者號行駛於一段長達 351 英里的沿海鐵道路線，途經聖地牙哥、橘郡、洛杉磯、範杜拉、聖塔芭芭拉及聖路易斯奧比斯波等郡，共設有 29 個車站。它是美國最繁忙的州級支持城際客運鐵道路線。欲了解更多資訊及規劃旅程，請造訪 pacificsurfliner.com。

關於 LOSSAN Rail Corridor Agency

Los Angeles – San Diego – San Luis Obispo (LOSSAN) Rail Corridor Agency 是一個由 LOSSAN 鐵道走廊沿線的鐵路所有者、營運商及規劃機構所共同組成的聯合權力機構。該機構除了致力於提升鐵路客運量、營收、準點率、營運靈活性及安全性外，在 2015 年 7 月與加州政府簽訂跨機構轉移協議後，便正式接管太平洋衝浪者號列車的管理職責。如欲進一步了解，請瀏覽 Lossan.org。

如需更多資訊：

Jason Jewell, LOSSAN Agency

[email protected]

媒體聯絡：

Dani Hannah

[email protected]

Amtrak® Pacific Surfliner