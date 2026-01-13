Amtrak Pacific Surfliner每日往返圣地亚哥和洛杉矶

服务的扩展和时间表的改进增加了南加州海岸的Pacific Surfliner频率。

加利福尼亚州奥兰治2026年1月13日 /美通社/ -- 随着2025年员工通勤时间超过前两年* ，现在正是南加州人接受火车旅行的理想时机--无论是出差还是娱乐。

洛杉矶–圣地亚哥–圣路易斯奥比斯波（ LOSSAN ）铁路走廊机构（ Agency ）今天宣布了洛杉矶和圣地亚哥之间的 每日新Amtrak Pacific Surfliner® 往返 ，标志着该机构的一个重要里程碑。 在全国最繁忙、最风景秀丽的城际铁路线中，额外的频率为旅客提供了更多的灵活性和便利性。

圣地亚哥市中心的Santa Fe Depot LOSSAN机构

LOSSAN机构主席兼富勒顿市市长Fred Jung表示： “这项新增服务标志着南加州出行向前迈出了重要一步。” “通过第13次往返行程，乘客可以在沿海地区提供更多通勤、商务旅行和休闲旅行选择。”

自 2026年1月26日起， Pacific Surfliner的时间表将进行调整，以减少沿走廊的列车之间的等待时间。 常客可以 预览新的行程安排 ，并准备好自信地规划下一趟行程。 乘客还可以使用优惠码 V526 ，在2026年1月26日至2026年3月13日期间享受Pacific Surfliner 20%优惠。

“加上洛杉矶和圣地亚哥之间的第13 次往返，标志着全面恢复疫情前服务水平的重要里程碑。” LOSSAN董事总经理Jason Jewell表示。 “这次额外的往返行程为旅行者提供了更多选择，让他们可以选择最适合自己的旅行时间。”

通过增加服务， Pacific Surfliner的业务现在包括：

洛杉矶和圣地亚哥之间每日往返13次

圣地亚哥和戈利塔之间每日五次往返之旅

圣地亚哥和圣路易斯奥比斯波之间每日三次完整走廊往返之旅

这些频率与疫情前提供的服务水平相匹配，完全恢复了美国最繁忙的国家支持城际铁路服务之一。 这是通过FRA的恢复和增强（R ＆ E）赠款计划提供的2710万$赠款实现的。

乘客还将继续受益于Amtrak ® Connection总线服务，提供北至奥克兰和东南至印第安诺的保障连接，扩展前往索尔万、帕索罗布尔斯、里弗赛德、棕榈泉和棕榈沙漠等目的地的通道。

Pacific Surfliner航线跨越 351英里 ，服务于从圣地亚哥到圣路易斯奥比斯波的 29个站点。 大多数列车提供舒适的可躺式座椅，配有电源插座、免费无线网络、自行车和行李寄存处，以及提供新鲜食品、加州葡萄酒和当地精酿啤酒的市场咖啡馆。

门票现可在 PacificSurfliner.com 、 Amtrak .com 、 Amtrak移动应用程序或致电 800-USA-RAIL 购买。

*根据 美国人口普查局。

关于Amtrak ® Pacific Surfliner ®

Pacific Surfliner沿351英里海岸铁路线行驶，途经圣地亚哥、奥兰治、洛杉矶、文图拉、圣巴巴拉和圣路易斯奥比斯波等县，覆盖29个车站。 它是美国最繁忙的政府资助城际客运铁路线。 如需了解更多信息并计划行程，请访问pacificsurfliner.com。

关于LOSSAN铁路走廊机构

洛杉矶——圣地亚哥——圣路易斯奥比斯波（LOSSAN）铁路走廊机构是一个联合权力机构，由整个LOSSAN铁路走廊沿线的铁路业主、运营商和规划机构组成。除了努力提高铁路客运量、收入、准点率、运营灵活性和安全性外，LOSSAN机构还于2015年7月与加利福尼亚州签署了机构间转移协议，承担了Pacific Surfliner服务的管理责任。 如需了解更多信息，请访问 Lossan.org。

更多信息：

Jason Jewell ， LOSSAN机构

[email protected]

媒体联系人：

Dani Hannah

[email protected]

Amtrak® Pacific Surfliner