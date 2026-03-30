Amtrak Pacific Surfliner y Los Ángeles Tourism se unen para promover los partidos de fútbol que se llevarán a cabo en Los Ángeles este verano

Los pasajeros pueden recibir un 20 % de descuento en las tarifas de Pacific Surfliner este verano durante el torneo de fútbol.

LOS ÁNGELES, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mientras el sur de California se prepara para dar la bienvenida al mundo en un verano de partidos de fútbol de trascendencia internacional, la Agencia del Corredor Ferroviario Los Ángeles – San Diego – San Luis Obispo (LOSSAN), encargada del servicio Amtrak® Pacific Surfliner®, y la Junta de Turismo y Convenciones de Los Ángeles anunciaron hoy una nueva alianza diseñada para facilitar que los aficionados disfruten de Los Ángeles y la región del sur de California, tanto en los días de partido como después de estos.

Un tren Amtrak Pacific Surfliner recorre la costa sur de California con un diseño especial de Los Ángeles Tourism que promociona los partidos de fútbol del verano de 2026 en Los Ángeles.

Ya sea al viajar desde San Diego, el condado de Orange, Ventura u otros destinos costeros, los aficionados del fútbol pueden contar con el servicio de tren Pacific Surfliner como una opción panorámica y sin estrés para llegar a Los Ángeles para los partidos de junio y julio. Los viajeros también pueden utilizar el tren para asistir a eventos para aficionados y explorar playas, atracciones y destinos culturales en todo el sur de California durante su estadía.

Pacific Surfliner ahora ofrece un viaje de ida y vuelta diario adicional entre San Diego y Los Ángeles, lo cual brinda a los aficionados más flexibilidad para crear recuerdos inolvidables dentro y fuera del campo. Los aficionados de todo el sur de California conocerán esta alianza de primera mano cuando un vagón con un llamativo rotulado recorra el corredor costero de 351 millas para generar entusiasmo, celebrar la región y recordar a los pasajeros que los partidos de fútbol más vistos del mundo llegarán a Los Ángeles este verano.

"El sur de California está hecho para momentos como este: deportes de primer nivel, destinos emblemáticos y una costa conectada", afirmó Jason Jewell, director general de la Agencia del Corredor Ferroviario LOSSAN. "Mediante nuestra alianza con la Junta de Turismo y Convenciones de Los Ángeles, facilitamos que los aficionados del fútbol de todo el mundo, así como los seguidores locales, disfruten Los Ángeles sin el estrés del tráfico o el estacionamiento, mientras descubren todo lo que el sur de California tiene para ofrecer".

Como parte de la alianza, los viajeros pueden obtener un 20 % de descuento en las tarifas de Pacific Surfliner desde y hacia Los Ángeles durante el período del torneo:

Ahorre un 20 % en sus viajes en tren

Válido para viajar entre el 1.º de mayo de 2026 y el 15 de julio de 2026

Reserve en PacificSurfliner.com

"Los Ángeles está listo para recibir a los aficionados de cerca y de lejos este verano", señaló Eileen Hanson, directora de mercadeo de la Junta de Turismo y Convenciones de Los Ángeles. "Pacific Surfliner facilita que los visitantes conozcan Los Ángeles como si fueran locales al llegar en forma sostenible, explorar más allá del estadio y descubrir los diversos vecindarios, playas y atracciones icónicas que hacen de Los Ángeles un destino mundial tan dinámico".

Los aficionados pueden encontrar listas oficiales de eventos y actividades regionales al visitar el calendario de experiencias de 39 días de de Los Ángeles Tourism. Uno de los eventos especiales de la Fan Zone se llevará a cabo en Union Station del 25 al 28 de junio de 2026, lo que convierte a Pacific Surfliner en una de las formas más sencillas de vivir la emoción, sin necesidad de estacionamiento.

La mayoría de los trenes Pacific Surfliner cuentan con asientos espaciosos, conexión wi-fi gratuita, un vagón cafetería e impresionantes vistas de la costa, lo que hace que el trayecto sea parte de la experiencia. Los visitantes pueden llegar directamente al centro de Los Ángeles o conectarse fácilmente con el servicio de transporte directo de Metro World Cup, el transporte local, servicios de transporte compartido y las sedes de los eventos antes de continuar su viaje a ciudades costeras como San Diego, Santa Bárbara y San Luis Obispo.

Para los aficionados del fútbol que planean un viaje de verano centrado en los partidos más importantes del mundo, Pacific Surfliner y Los Angeles Tourism ofrecen una combinación ganadora: viajes en tren convenientes, ahorros exclusivos y un lugar privilegiado para disfrutar de todo lo que el sur de California ofrece.

Para más información y para reservar un viaje, visite PacificSurfliner.com/soccer2026

Acerca de Amtrak® Pacific Surfliner®

El Pacific Surfliner viaja a lo largo de una ruta ferroviaria costera de 351 millas a través de los condados de San Diego, Orange, Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, con 29 estaciones. Esta es la segunda ruta ferroviaria de pasajeros interurbana financiada por el estado más concurrida en los Estados Unidos. Para obtener más información y planificar un viaje, visite pacificsurfliner.com.

Acerca de la Agencia del Corredor Ferroviario de LOSSAN

La Agencia del Corredor Ferroviario de Los Ángeles, San Diego, San Luis Obispo (LOSSAN) es una autoridad de competencias conjuntas que supervisa la gestión del servicio Amtrak Pacific Surfliner. La Agencia está formada por propietarios de ferrocarriles, operadores y agencias de planificación a lo largo del corredor ferroviario LOSSAN de 351 millas, y se esfuerza por mejorar el número de pasajeros, los ingresos, la puntualidad, la flexibilidad operativa y la seguridad en toda zona de cobertura. La Autoridad de Transporte del Condado de Orange proporciona todo el apoyo administrativo necesario para la Agencia LOSSAN y su junta directiva. Para más información, visite el sitio web de LOSSAN.

Acerca de Los Angeles Tourism

Los Angeles Tourism & Convention Board (Los Angeles Tourism) es la organización de mercadeo y ventas de destinos, sin fines de lucro, para el sector del turismo de Los Ángeles y recurso principal para alojamiento y recreación en el área. Los Ángeles es un destino dinámico y en constante evolución, donde la diversidad prospera y todos son bienvenidos. Descubra la verdadera esencia de Los Ángeles al explorar sus más de 30 vecindarios de gran riqueza cultural, cada uno con un ambiente distintivo. Los Ángeles cuenta con más de 300 días de sol, 75 millas de costa idílica, más museos y lugares de artes escénicas que cualquier otra ciudad de los Estados Unidos y una escena culinaria innovadora liderada por influyentes creadores de tendencias. Una capital creativa mundial y epicentro del universo deportivo, Los Ángeles presenta posibilidades ilimitadas para visitantes de todo el mundo. Para más información, visite discoverlosangeles.com, síganos en facebook.com/DiscoverLosAngeles o @discoverLA en Twitter, Instagram y TikTok.

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Jason Jewell, Agencia LOSSAN

[email protected]

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Dani Hannah, Pacific Surfliner

[email protected]

Melissa Yunk, Los Ángeles Tourism

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2944795/AMTRAK_Surfliner_LATourism_World_Cup.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2366709/5888888/LOSSAN_AGENCY.jpg

FUENTE Amtrak® Pacific Surfliner