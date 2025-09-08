Amtrak® Pacific Surfliner®在铁路安全月期间宣传轨道安全实践

Pacific Surfliner和California Operation Lifesaver共同参与了九月铁路安全月活动

加利福尼亚州奥兰治2025年9月8日 /美通社/ -- 由于公铁平交道口事故及非法入侵事件导致的铁路相关死亡人数持续位居全美之首，Amtrak® Pacific Surfliner®将九月定为铁路安全月，以支持铁路沿线社区的安全建设。

为此，负责管理Amtrak Pacific Surfliner服务的洛杉矶–圣迭戈–圣路易斯奥比斯波铁路走廊管理局（LOSSAN），与California Operation Lifesaver（CAOL）合作。CAOL是一家非营利机构，全年致力于提高公众对铁路沿线安全重要性的认知。

Amtrak Pacific Surfliner在铁路安全月期间提高铁路安全意识 LOSSAN AGENCY

LOSSAN机构董事会主席Fred Jung表示："保障民众安全是Pacific Surfliner的首要使命。 我们很自豪能与California Operation Lifesaver组织合作，为南加州社区普及铁路安全知识，提高公众的安全意识。"

作为全美第二繁忙的城际铁路走廊，LOSSAN走廊承载通勤铁路、区域铁路及城际铁路服务，覆盖41个车站，年客运量近450万人次（涵盖Amtrak、Coaster和Metrolink）。LOSSAN机构持续探索多种方式，向乘客及公众普及铁路安全知识。

在火车轨道附近时，请遵守以下基本安全规则：

切勿在铁轨上或沿轨道行走；这是违法行为，擅自进入极其危险。

请仅在指定的人行或道路道口穿越铁轨，并遵守所有警示标志与信号。

在轨道周边保持警觉。 避免进行会妨碍你听到列车接近的行为，例如佩戴耳机或通话。

上车时，请站在站台标识安全线内，并在登车时握好扶手。

如发现可疑物品、人员或异常行为，应立即向Amtrak警察局报告，可通过以下方式联系：寻找执勤警员、拨打电话（800）331-0008、发送短信至APD11（27311）或拨打911。

LOSSAN铁路走廊机构与CAOL合作，将通过社交媒体、网站及联网电视平台，向沿线居民及通行人群投放铁路安全宣传广告。 本次为期一个月的活动将于9月1日至30日开展，基于近期非法侵入致死及险情数据，采用地理位置定向投放，并向当地受众提供量身定制的安全提示。

此外，LOSSAN管理局正与三县（圣路易斯奥比斯波、圣巴巴拉和文图拉）的官员合作，在铁路轨道周边人流密集区域及学校设置安全标识。

PacificSurfliner.com/RailSafety平台提供丰富的数字化资源，包括儿童活动、教师与家长的课程计划，以及由行动救生员与CAOL两家致力于全年推广铁路安全的非营利组织开发的可下载演示文稿。

如需了解有关铁路安全月的更多信息： Pacific Surfliner： https://www.pacificsurfliner.com/rail-safety/ California Operation Lifesaver： https://caoperationlifesaver.com/rail-safety-month/

*数据来源：CAOL及联邦铁路管理局。

关于Amtrak® Pacific Surfliner®

Pacific Surfliner沿351英里海岸铁路线行驶，途经圣迭戈、奥兰治、洛杉矶、文图拉、圣巴巴拉和圣路易斯奥比斯波等县，贯穿29个车站。 它是美国最繁忙的州际客运铁路线。 如需了解更多信息并计划行程，请访问pacificsurfliner.com。

关于LOSSAN铁路走廊机构

洛杉矶--圣迭戈--圣路易斯奥比斯波（LOSSAN）铁路走廊机构是一个联合权力机构，负责监督Amtrak Pacific Surfliner服务的运营。 该机构由351英里长的LOSSAN铁路走廊沿线的铁路业主、运营商和规划机构组成，致力于提升铁路客运量、收入、准点率、运营灵活性和服务区域的安全性。 奥兰治县交通管理局为LOSSAN及其董事会提供所有必要的行政支持。 如需了解更多信息，请访问Lossan.org。

关于California Operation Lifesaver

California Operation Lifesaver是一个独立的非营利性安全教育和安全认识推广计划，致力于在加州境内消除铁路道口及及铁路通行区域的碰撞事故、人员死亡和伤害事件。

