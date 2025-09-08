鐵路安全月期間，Amtrak® Pacific Surfliner® 推廣軌道附近安全實踐

Pacific Surfliner 和 California Operation Lifesaver 參加九月的「鐵路安全月」

加州橙市2025年9月8日 /美通社/ -- 加州繼續因公路鐵路道口和非法闖入事件而成為美國鐵路相關死亡人數最多的州份*，Amtrak® Pacific Surfliner® 將定 9 月為「鐵路安全月」，支持鐵路週邊社區的安全。

為開展此項工作，負責管理 Amtrak Pacific Surfliner 服務的 Los Angeles – San Diego – San Luis Obispo (LOSSAN) Rail Corridor Agency 正在與非營利機構 California Operation Lifesaver (CAOL) 合作，全年致力傳播鐵路軌道附近安全重要的意識。

「鐵路安全月」期間，Amtrak Pacific Surfliner 提升鐵路安全意識 LOSSAN AGENCY

LOSSAN Agency Board 董事局主席 Fred Jung 表示：「Pacific Surfliner 的首要任務是保障人們安全。我們很榮幸與 California Operation Lifesaver 合作，為南加州社區鐵路提升鐵路軌道附近保持安全意識和提供安全資訊。」

由於 LOSSAN Corridor 是美國第二繁忙的城際鐵路走廊，總共為 41 個車站提供通勤、區域和城際鐵路服務，每年服務近 450 萬名乘客（Amtrak、Coaster 和 Metrolink），LOSSAN Agency 繼續探索向乘客和公眾告知如何保持安全的方法。

在鐵路軌道附近時，請遵守簡單安全規則，包括：

切勿在鐵路軌道上或沿着鐵路軌道行走，這是違法的，而擅闖也非常危險。

僅在指定人行道或道路過路處穿越鐵路軌道，並遵守全部警告標誌和訊號。

在軌道附近時，保持警惕。切勿進行任何妨礙您聽到鐵路駛近的事情，例如聽耳機或打電話。

上車前，請勿超越月台標記的安全線。上車期間，請利用扶手。

如發現可疑物品、人員或行為，請即向 Amtrak Police Department 舉報。舉報方式包括聯絡穿着制服的警員、致電 (800) 331-0008、傳送簡訊至 APD11 (27311) 或致電 911。

LOSSAN Rail Corridor Agency 和 CAOL 之間的合作將透過社交媒體、網站和智能電視平台，向於走廊附近居住和旅行的人們播放鐵路安全廣告。這項為期一個月的活動將於 9 月 1 日至 30 日進行，利用位置為本的定位和根據最近非法闖入者死亡和差點發生意外的數據，為當地受眾提供度身訂造安全提示。

此外，LOSSAN Agency 正在與三縣（聖路易斯-奧比斯波、聖巴巴拉和范朵拉）的官員合作。在交通繁忙地區和鐵路軌道附近的學校，張貼安全標誌。

如欲下載數碼工具，請瀏覽 PacificSurfliner.com/RailSafety。該網站提供多個數碼工具，包括兒童活動、教師和家長課程計劃，以及由 Operation Lifesaver 和 CAOL 提供的可下載簡報。此兩非營利實體，全年致力促進鐵路安全。

更多「鐵路安全月」相關資料： Pacific Surfliner®： https://www.pacificsurfliner.com/rail-safety/ California Operation Lifesaver： https://caoperationlifesaver.com/rail-safety-month/

*根據 CAOL 和聯邦鐵路管理局的數據。

關於Amtrak®Pacific Surfliner®

Pacific Surfliner 沿着 351 英哩長的沿海鐵路線行駛，途經聖地牙哥、橙市、洛杉磯、范朵拉、聖巴巴拉和聖路易斯-奧比斯波等縣，途經 29 個車站。這是美國最繁忙的州政府支持的城際客運鐵路路線。如欲查看更多資料和計劃旅程，請瀏覽 pacificsurfliner.com。

關於 LOSSAN Rail Corridor Agency

Los Angeles – San Diego – San Luis Obispo (LOSSAN) Rail Corridor Agency 是聯合權力機構，負責監督 Amtrak Pacific Surfliner 服務的管理。該機構由 351 英哩長的 LOSSAN 鐵路走廊沿線的鐵路擁有者、營運商和規劃機構組成，致力提升該機構服務區域的鐵路乘客量、收入、準時表現、營運靈活和安全。The Orange County Transportation Authority 為 LOSSAN Agency 及其董事局提供全部必要行政支援。如欲查看更多資料，請瀏覽 Lossan.org。

關於 California Operation Lifesaver

California Operation Lifesaver 是獨立非營利安全教育和意識計劃，致力停止加州公路鐵路道口和鐵路通行權的碰撞、死亡和受傷事件。

Amtrak® Pacific Surfliner