Analytic Partners acquiert Magic Numbers pour étendre sa portée et renforcer ses équipes en Europe

MIAMI, 25 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Analytic Partners, le chef de file de l'analyse commerciale, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord visant l'acquisition de Magic Numbers, une société d'analyse marketing basée au Royaume-Uni. En tant que membre d'Analytic Partners, Magic Numbers sera en mesure d'optimiser ses offres et de bénéficier de l'échelle, des plateformes technologiques et de la présence mondiale d'Analytic Partners.

Dr. Grace Kite, Founder of Magic Numbers (left) and Nancy Smith, President and CEO at Analytic Partners (right)

Magic Numbers restera une marque indépendante et continuera à développer sa clientèle. Magic Numbers sera progressivement intégré au réseau Analytic Partners au fur et à mesure de la transition entre les deux entreprises.

L'acquisition stratégique de Magic Numbers accélère la volonté d'Analytic Partners d'étendre son leadership dans le domaine de l'analyse commerciale et de pénétrer plus en profondeur les marchés du Royaume-Uni et de la région EMEA.

« Analytic Partners est un pionnier et un innovateur qui va au-delà de la modélisation du mix marketing en défendant une approche commerciale de l'analyse et en créant une plateforme technologique pour fournir des outils de prise de décision aux plus grandes marques du monde », déclare Nancy Smith, présidente et CEO d'Analytic Partners. « En tant que fondatrice, j'ai beaucoup de respect pour ce que Grace Kite a construit avec Magic Numbers. En ajoutant Magic Numbers à notre solide équipe mondiale de leaders d'opinion et d'agents de gestion du changement, nous réaliserons des synergies significatives qui augmenteront la valeur de nos clients et de nos équipes. »

Grace Kite, fondatrice de Magic Numbers et de la marque de formation Magic Works, déclare : « Nous sommes pleins d'optimisme quant à l'avenir qui s'ouvre à nous. » « Nos nouveaux amis d'Analytic Partners partagent notre engagement à donner aux gens les moyens de prendre de bonnes décisions commerciales et marketing. Ensemble, nous proposerons une technologie et des outils fabuleux au Royaume-Uni et nous serons des partenaires encore plus performants pour les employés de nos clients, où qu'ils se trouvent dans le monde. »

Reconnu comme Leader dans le rapport The Forrester Wave™: Marketing Measurement and Optimization, Q3 2023, Analytic Partners fournit des mesures marketing et des analyses commerciales aux entreprises Fortune 500. L'acquisition de Magic Numbers fait suite à l'impressionnante progression d'Analytic Partners au cours des 12 derniers mois, avec notamment l'ouverture d'un bureau à Dallas et le récent recrutement de cadres supérieurs.

À propos d'Analytic Partners

Analytic Partners est le chef de file de l'analyse commerciale, fournissant des solutions adaptatives pour une meilleure compréhension de l'activité et une planification et une optimisation en temps opportun, pour le marketing et plus encore. Nous transformons les données en expertise afin que nos clients puissent créer des liens puissants avec leurs clients et générer un succès commercial. Pour plus d'informations, visitez analyticpartners.com.

À propos de Magic Numbers

Magic Numbers est une équipe londonienne composée de spécialistes des données dotés de compétences relationnelles. La société travaille avec des clients de toutes tailles pour identifier les chiffres qui ont le plus d'impact sur les résultats commerciaux, et leur donne les moyens d'utiliser ces chiffres pour changer la donne. La société propose également des formations pratiques sous le nom de Magic Works.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2468645/Analytic_Partners.jpg