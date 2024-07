Analytic Partners erwirbt Magic Numbers, um in Europa Reichweite und Talent auszubauen

MIAMI, 25. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Analytic Partners, das führende Unternehmen im Bereich Commercial Analytics, gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von Magic Numbers bekannt, einem in Großbritannien ansässigen Unternehmen für Marketinganalysen. Als Teil von Analytic Partners wird Magic Numbers sein Angebot weiter verbessern und von der Größe, den Technologieplattformen und der globalen Präsenz von Analytic Partners profitieren.

Dr. Grace Kite, Founder of Magic Numbers (left) and Nancy Smith, President and CEO at Analytic Partners (right)

Magic Numbers bleibt eine unabhängige Marke und wird seinen Kundenstamm weiter ausbauen. Magic Numbers wird schrittweise in das Netzwerk von Analytic Partners integriert, während beide Unternehmen in der Übergangsphase zusammenarbeiten.

Die strategische Übernahme von Magic Numbers unterstützt Analytic Partners auf seinem Weg, seine führende Rolle im Bereich Commercial Analytics auszuweiten und den britischen und EMEA-Markt stärker zu durchdringen.

„Analytic Partners ist ein Pionier und Innovationsführer, der über die Modellierung des Marketing-Mix hinausgeht. Er setzt sich für eine kommerzielle Perspektive in der Analytik ein und schafft eine Technologieplattform, die Entscheidungshilfen für die weltweit führenden Marken bereitstellt", so Nancy Smith, President und CEO bei Analytic Partners. „Als Gründerin habe ich großen Respekt vor dem, was Dr. Grace Kite mit Magic Numbers aufgebaut hat. Indem wir Magic Numbers in unser starkes globales Team von Vordenkern und Change-Management-Agenten aufnehmen, werden wir signifikante Synergien erzielen, die sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Teams einen greifbaren Mehrwert darstellen."

„Mit Blick auf unsere gemeinsame Zukunft sind wir voller Optimismus", erklärt Dr. Grace Kite, Gründerin von Magic Numbers und der Schulungsmarke Magic Works. „Unsere neuen Freunde bei Analytic Partners teilen unser Ziel, Menschen dabei zu helfen, brillante Geschäfts- und Marketingentscheidungen zu treffen. Gemeinsam werden wir überragende Technologien und Tools nach Großbritannien bringen und noch bessere Partner für die Mitarbeiter unserer Kunden sein, egal wo auf der Welt sie sich befinden."

Analytic Partners, das im Report The Forrester Wave™: Marketing Measurement and Optimization, Q3 2023 zum Leader ernannt wurde, bietet Marketing Measurement und Commercial Analytics für Fortune 500-Marken weltweit. Die Übernahme von Magic Numbers folgt auf die beeindruckende Entwicklung von Analytic Partners in den letzten 12 Monaten, zu der auch die Eröffnung einer Niederlassung in Dallas und die kürzliche Einstellung von Führungskräften gehören.

Informationen zu Analytic Partners

Analytic Partners ist ein Marktführer im Bereich Commercial Analytics und bietet adaptive Lösungen für ein tieferes Geschäftsverständnis und eine rechtzeitige Planung und Optimierung – für das Marketing und darüber hinaus. Wir verwandeln Daten in Know-how, damit unsere Kunden starke Verbindungen zu ihren Kunden aufbauen und wirtschaftlichen Erfolg erzielen können. Weitere Informationen finden Sie unter analyticpartners.com.

Informationen zu Magic Numbers

Magic Numbers ist ein in London ansässiges Datenexpertenteam mit sozialer Kompetenz. Sie arbeiten mit großen und kleinen Kunden zusammen, um die Zahlen zu finden, die den größten Einfluss auf die Geschäftsergebnisse haben, und sie befähigen Menschen, diese Zahlen zu nutzen, um Veränderungen anzustoßen. Außerdem bieten sie unter dem Namen Magic Works praxisorientierte Schulungen an.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2468645/Analytic_Partners.jpg