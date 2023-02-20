Angel Yeast планирует увеличить мощности в ответ на рост спроса на дрожжи в мире.

Компания Angel Yeast объявила о планах по наращиванию производственно-инновационного потенциала в ответ на растущий мировой спрос на дрожжи

ИЧАН (Китай), 20 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Растущий спрос на продукты на основе дрожжей за последние несколько лет предвещает устойчивый рост рынка в дальнейшем, что также ставит новые задачи, требующие от производителей стимулирования инноваций и наращивания производства и разработки технологий для удовлетворения меняющихся потребностей своих клиентов. Это следует из последнего отчета «Тенденции по дрожжам и дрожжевым продуктам», опубликованного аналитиками Innova Market Insights, который раскрывает тенденции и потенциал рынка дрожжей, а также изменения, необходимые для того, чтобы участники отрасли оставались впереди конкурентов.

In 2022, Angel Biotechnology Industrial Park in Xiaoting District has begun to take shape. Yichang Company successfully relocated and increased its production by 36%.

Ведущий мировой производитель дрожжей компания Angel Yeast (SH600298), руководствуясь новейшей информацией о клиентах и стремясь предлагать здоровые и экологичные дрожжевые продукты, объявила о своей стратегии развития бренда до 2023 года, направленной на устранение проблем рынка и предоставление инновационных решений благодаря стратегическим инвестициям и партнерским отношениям, которые позволяют компании расширять свои возможности в области поставок и разработок. Миссией компании Angel является поставка высококачественных дрожжей для домашних хозяйств по всему миру и мировой индустрии продовольствия и напитков, что позволяет клиентам повышать качество жизни благодаря исключительному вкусу, аромату и питательной ценности, которую продукты Angel приносят в их питание и повседневную пищу.

Согласно результатам исследования, быстрый рост дрожжевого рынка стимулируется ролью дрожжей в продуктах питания и напитках в качестве усилителя вкуса и источника питательных веществ. Использование дрожжей при разработке новых продуктов увеличилось во всех регионах в период с 2018 по 2022 год.

Западная Европа по-прежнему лидирует в использовании традиционных дрожжей при разработке новых продуктов, в то время как использование дрожжевых экстрактов в Азии выше, чем в среднем по миру. Поскольку Западная Европа по-прежнему занимает лидирующие позиции в области инноваций и разработки новых сортов пива, на регион приходится почти половина новых алкогольных продуктов на основе дрожжей. Отслеживание спроса для использование возможностей рынка является непростой задачей. Это означает, что компаниям необходимо совершенствовать свои мощности для производства дрожжей при одновременном создании гибких и надежных логистических цепочек, адаптированных к росту рынка.

Сегодня свежий хлеб является основным продуктом питания более чем трети потребителей во всем мире, 63% людей потребляют печенье не реже одного раза в неделю, а 50% едят пирожные не реже одного раза в неделю. В 2022 году на долю хлеба приходилось 53% всей новой выпечки, содержащей дрожжи, при этом в Западной Европе и Латинской Америке наблюдался наибольший объем недавно вышедших на рынок дрожжевых хлебобулочных изделий.

Домашний хлеб, особенно на закваске, становится все более популярным в Европе и Северной Америке. Эта тенденция свидетельствует об изменении вкусов и предпочтений потребителей и подчеркивает важность изучения производителями новых источников дрожжей и экспериментов с новыми способами их использования в целях удовлетворения динамично меняющихся потребностей клиентов.

Наконец, поскольку рынок растительных и ароматизированных продуктов питания продолжает расти, универсальность дрожжей как натурального ингредиента будет иметь решающее значение для разработки новых продуктов, и ожидается, что дрожжевые белки и дрожжевые экстракты получат большее распространение в качестве усилителей вкуса продуктов питания. В ближайшие годы растительная пища будет оставаться в центре внимания, при этом появятся более сложные технологии для производства мясных и молочных альтернатив с более богатой текстурой и вкусом. Все это указывает на необходимость для компании сделать больший акцент на своем инновационном потенциале, которая является ключом для производителей к завоеванию большей доли клиентской базы.

Согласовывая свою бизнес-стратегию с последними тенденциями и достижениями отрасли, Angel Group готова принять вызовы и возможности, чтобы усилить свои конкурентные преимущества и закрепить свой долгосрочный успех с помощью новой стратегии развития бренда. Инвестиции компании в 2022 году превысили 3,3 млрд юаней (485 млн долларов США), в настоящее время завершены 18 строительных проектов, а свыше 29 новых проектов находятся на стадии реализации. С созданием своего дочернего предприятия в Россия и расширением филиала в Египте компания Angel имеет все возможности для удовлетворения растущего спроса на продукты на основе дрожжей.

Стремясь повысить уровень проникновения своей продукции на рынки конечного потребления, включая ферментированные макаронные изделия, хлебобулочные изделия, приправы, алкогольные напитки, добавки и косметику, Angel инвестирует в развитие 20 собственных научно-исследовательских платформ, занимающихся исследованием потенциала дрожжей, дрожжевой ферментации, питательных свойств, ароматизации и другими прикладными технологиями, а также технологией биосинтеза. Кроме того, компания продолжит сотрудничество с международными университетами и научно-исследовательскими учреждениями, объединяя усилия с ведущими учеными и отраслевыми экспертами для поиска новых технологических решений для ускорения внедрения инноваций в отрасли.

«Успех компании Angel основан не только на ее технологической базе, но и на ее способности отслеживать тенденции рынка, что позволяет нам идти в ногу с потребностями клиентов по всему миру. Мы проводим углубленные исследования для выявления спроса на рынках, что позволяет нам выявлять возможности роста, находя пути инноваций для развития нашего бизнеса и опережения конкурентов. Благодаря нашей новой стратегии мы продолжим расширять свое глобальное присутствие за счет укрепления сотрудничества с нашими партнерами, эффективного использования нашего лидерства в производстве дрожжей и глобальных ресурсов для охвата новых клиентских групп», — заявил генеральный директор компании Angel Сяо Минхуа (Xiao Minghua).

Информация о компании Angel Yeast

Компания Angel Yeast Co., Ltd, основанная в 1986 году, специализируется на производстве дрожжей и дрожжевых продуктов. Ассортимент ее продукции включает пекарские дрожжи и ингредиенты, китайские закуски димсам и приправы, дрожжевые экстракты, придающие вкус, здоровые продукты, питание животных, препараты для ухода за растениями, дистиллированный спирт и биотопливо, питательные вещества для брожения и ферменты.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2004844/Angel_Biotechnology_Industrial_Park.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg

SOURCE Angel Yeast