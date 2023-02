Společnost Angel Yeast se chystá posílit dodavatelské a inovační kapacity pro uspokojení rostoucí světové poptávky po droždí

I-ČCHANG, Čína, 20. února 2023 /PRNewswire/ -- Poptávka po výrobcích na bázi kvasnic v posledních několika letech stabilně roste a předznamenává tak stabilní růst trhu i do budoucna. To však zároveň přináší nové výzvy pro výrobce, kteří musí urychlit inovace a zintenzivnit výrobu i technologický vývoj, aby tyto rostoucí potřeby svých zákazníků dokázali uspokojit. Vyplývá to z nejnovější zprávy „Trendy v oblasti kvasnic a kvasnicových výrobků" (Trends in Yeast and Yeast Products), kterou vydala společnost Innova Market Insights a která odhaluje trend a potenciál trhu s droždím, ale i změny, které musí aktéři v tomto odvětví provést pro udržení náskoku před konkurencí.

In 2022, Angel Biotechnology Industrial Park in Xiaoting District has begun to take shape. Yichang Company successfully relocated and increased its production by 36%.

Společnost Angel Yeast (SH600298), přední světový výrobce droždí, představila na základě nejnovějších spotřebitelských informací a svého cíle nabízet zákazníkům zdravé a udržitelné výrobky z droždí svou strategii pro rok 2023, která se zaměřuje na řešení problematických míst na trhu a poskytování inovativních řešení prostřednictvím strategických investic a partnerství, která jí umožní rozšířit své kapacity v zajištění dodávek i výzkumu a vývoji. Cílem společnosti Angel je přinášet do domácností po celém světě a do globálního potravinářského a nápojového průmyslu droždí prémiové kvality a zpříjemnit tak zákazníkům život díky jedinečné chuti, vůni a nutričním hodnotám, kterými výrobky značky Angel obohacují jejich jídelníček.

Podle studie je motorem rychlého růstu trhu s droždím jeho využití v potravinářských a nápojových produktech jako zvýrazňovače chuti a nutričního doplňku. V letech 2018 až 2022 zaznamenalo využití droždí ve vývoji nových produktů nárůst ve všech regionech.

V čele využívání tradičních kvasnic při vývoji nových produktů je stále západní Evropa, Asie zase překonává celosvětový průměr spotřebou kvasnicového extraktu. Západní Evropa si i nadále udržuje vedoucí postavení v oblasti inovací a vývoje piva, proto na tento region připadá téměř polovina nových alkoholických výrobků na bázi kvasnic. Udržet krok s poptávkou a využít tržní příležitosti dnes není jednoduché. Společnosti, které toho chtějí dosáhnout, musí zvýšit své výrobní kapacity a zároveň vytvořit pružné a robustní dodavatelské řetězce přizpůsobující se růstu trhu.

Čerstvý chléb je dnes každodenní základní potravinou více než třetiny spotřebitelů na celém světě, 63 % spotřebitelů konzumuje alespoň jednou týdně sušenky a 50 % si alespoň jednou týdně dopřeje moučník. V roce 2022 tvořil chléb 53 % veškerého nového pečiva s obsahem droždí, přičemž největší objem kynutého pečiva nově uváděného na trh byl zaznamenán v západní Evropě a Latinské Americe.

V Evropě a Severní Americe je stále populárnější řemeslný chléb, zejména kváskový. Tento trend poukazuje na posun v chutích a preferencích spotřebitelů a zdůrazňuje, že pokud chtějí výrobci udržet krok s dynamickými potřebami zákazníků, musí zkoumat nové zdroje droždí a experimentovat s novými možnostmi jeho využití.

V neposlední řadě, vzhledem k neustálému růstu trhu s rostlinnými a ochucenými potravinami, se stane všestrannost kvasinek jako přírodní suroviny rozhodujícím faktorem vývoje nových výrobků a očekává se, že jako látky zvýrazňující chuť a vůni potravin získají větší význam také kvasnicové bílkoviny a kvasnicové extrakty. V příštích letech budou i nadále v popředí zájmu potraviny rostlinného původu, přičemž se objeví sofistikovanější techniky výroby masných a mléčných alternativ s bohatší strukturou a chutí. To vše přispívá k potřebě společností klást větší důraz na své inovační schopnosti, které jsou pro výrobce klíčem k získání většího podílu zákaznické základny.

Skupina Angel je připravena přizpůsobit svou obchodní strategii nejnovějším trendům a pokrokům v odvětví a díky nové strategii rozvoje značky využít výzvy a příležitosti k posílení svých konkurenčních výhod a budování dlouhodobého úspěchu. Investice společnosti v roce 2022 již přesáhly 3,3 miliardy jüanů (485 milionů USD), dokončeno bylo 18 stavebních projektů a 29 nových projektů je v procesu realizace. Díky založení dceřiné společnosti v Rusku a rozšíření egyptské pobočky je nyní společnost Angel dostatečně připravena uspokojit rostoucí poptávku po výrobcích na bázi droždí.

S cílem zvýšit míru zastoupení svých výrobků na navazujících trzích, včetně fermentovaných těstovin, pečiva, koření, alkoholických nápojů, doplňků stravy a kosmetiky, investuje společnost Angel do vývoje 20 vlastních výzkumných a vývojových platforem zaměřených na vývoj zdrojů kvasinek, kvasné fermentace, výživy, ochucování a dalších aplikačních technologií a technologií biosyntézy. Společnost bude také pokračovat ve spolupráci se světovými univerzitami a výzkumnými institucemi a spojí své síly se špičkovými vědci a odborníky z průmyslu pro nalezení nových technologických řešení a urychlení průmyslových inovací.

„Obchodní úspěch společnosti Angel spočívá nejen v technologických znalostech, ale také v účinné schopnosti zachytit tržní trendy, která nám umožňuje držet krok s potřebami globálních zákazníků. Provádíme hloubkový průzkum zaměřený na požadavky trhu, což nám umožňuje identifikovat příležitosti k růstu, a stále hledáme inovace, které by posunuly naše podnikání vpřed a umožnily nám udržet si náskok před konkurencí. V rámci naší nové strategie chceme pokračovat v rozšiřování naší globální působnosti prostřednictvím prohloubení spolupráce s našimi partnery a využít naší vedoucí pozice v oblasti výroby droždí a globálních zdrojů k oslovení nových skupin zákazníků," uvedl Xiao Minghua, generální ředitel společnosti Angel.

O společnosti Angel Yeast

Společnost Angel Yeast Co., Ltd. byla založena v roce 1986 a specializuje se na výrobu droždí a jeho derivátů. Její sortiment zahrnuje pekařské droždí a přísady, čínské dim sum a ochucovadla, pikantní kvasnicový extrakt, výrobky pro péči o lidské zdraví, výživu zvířat a péči o rostliny, destiláty a biopaliva, fermentační živiny a enzymy.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2004844/Angel_Biotechnology_Industrial_Park.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg

SOURCE Angel Yeast