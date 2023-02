Angel Yeast przedstawia plany zwiększenia dostaw i potencjału innowacyjnego w odpowiedzi na rosnący międzynarodowy popyt na drożdże

YICHANG, Chiny, 20 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Obserwowany w ostatnich latach wzrost popytu na produkty na bazie drożdży stanowi zapowiedź systematycznego rozwoju rynku w przyszłości, jednocześnie stawiając nowe wyzwania, które wymagają od producentów stymulowania innowacyjności oraz przyspieszenia produkcji i rozwoju technologii w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb klientów. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu pod nazwą „Trendy w branży drożdży i produktów drożdżowych" opublikowanego przez Innova Market Insights, ukazującego tendencje i potencjał rynku drożdży, a także zmiany niezbędne dla uczestników tego sektora, aby wyprzedzić konkurencję.

Kierując się najnowszymi obserwacjami klientów i dążąc do oferowania zdrowych i zrównoważonych produktów drożdżowych dla międzynarodowych klientów, Angel Yeast (SH600298), jeden z czołowych producentów drożdży na świecie, przedstawił strategię rozwoju marki na rok 2023 koncentrującą się na rozwiązywaniu problemów rynkowych i oferowaniu innowacyjnych rozwiązań poprzez strategiczne inwestycje i partnerstwa, które umożliwiają firmie rozszerzenie dostaw i możliwości badawczo-rozwojowych. Celem Angel jest udostępnienie gospodarstwom domowym na całym świecie i globalnej branży F&B drożdży najwyższej jakości, co pozwoli klientom doświadczyć lepszej jakości życia dzięki wyjątkowemu smakowi, aromatowi i wartościom odżywczym, jakie produkty firmy wprowadzają do ich posiłków i codziennego pożywienia.

Według badania dynamiczny wzrost rynku drożdży jest stymulowany przez rolę drożdży w produktach spożywczych i napojach jako wzmacniacza smaku i substancji odżywczych. Wykorzystanie drożdży w rozwoju nowych produktów wzrosło we wszystkich regionach w latach 2018-2022.

Europa Zachodnia nadal przoduje w wykorzystywaniu tradycyjnych drożdży przy opracowywaniu nowych produktów, natomiast wykorzystanie ekstraktów drożdżowych w Azji jest wyższe niż średnia światowa. Ponieważ obszar ten nadal utrzymuje pozycję lidera w zakresie innowacji i rozwoju piwa, przypada na niego prawie połowa nowych produktów alkoholowych na bazie drożdży. Nadążanie za popytem, które pozwala wykorzystać szanse rynkowe, to nie lada wyzwanie. Oznacza to, że przedsiębiorstwa muszą poprawić swoje możliwości w zakresie produkcji drożdży, a jednocześnie stworzyć zwinne i solidne łańcuchy dostaw dostosowane do wzrostu rynku.

Obecnie świeży chleb jest codziennością dla ponad jednej trzeciej konsumentów na świecie, 63% ludzi spożywa herbatniki co najmniej raz w tygodniu, a 50% je ciasto co najmniej raz w tygodniu. W 2022 roku chleb stanowił 53% wszystkich nowych wypieków zawierających drożdże, przy czym Europa Zachodnia i Ameryka Łacińska odnotowują największą ilość nowo wprowadzonych na rynek wypieków fermentowanych zawierających drożdże.

Chleb rzemieślniczy, zwłaszcza na zakwasie, staje się coraz bardziej popularny w Europie i Ameryce Północnej. Trend ten podkreśla zmianę w gustach i preferencjach konsumentów oraz zwraca uwagę na to, że producenci muszą poszukiwać nowych źródeł drożdży i eksperymentować z nowymi zastosowaniami, aby nadążyć za dynamicznymi potrzebami klientów.

Ponadto w miarę rozwoju rynku żywności na bazie roślin i żywności aromatyzowanej wszechstronność drożdży jako naturalnego składnika będzie miała kluczowe znaczenie dla rozwoju nowych produktów. W najbliższych latach żywność pochodzenia roślinnego pozostanie w centrum uwagi, przy jednoczesnym pojawieniu się bardziej wyrafinowanych technik produkcji zamienników mięsa i nabiału o bogatszych fakturach i smakach. Wszystko to wskazuje, że firma będzie musiała jeszcze bardziej zaakcentować swoje zdolności innowacyjne, które są dla producentów kluczem do zdobycia większego odsetka bazy klientów.

Angel Group, harmonizując swoją strategię biznesową z najnowszymi trendami i postępem w branży, jest gotowa sprostać wyzwaniom i możliwościom, aby podnieść swoją konkurencyjność i zbudować długoterminowy sukces dzięki nowej strategii rozwoju marki. Inwestycje spółki w 2022 roku przekroczyły już 3,3 miliarda RMB (485 milionów USD) przy 18 ukończonych projektach budowlanych i 29 nowych projektach w toku. Dzięki założeniu spółki zależnej w Rosji i rozbudowie oddziału w Egipcie Angel jest doskonale przygotowana do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na produkty na bazie drożdży.

Zamierzając zwiększyć stopień penetracji swoich produktów na rynkach niższego szczebla, takich jak fermentowane makarony, żywność pieczona, przyprawy, napoje alkoholowe, suplementy i kosmetyki, Angel inwestuje w rozwój 20 własnych platform badawczo-rozwojowych specjalizujących się w rozwoju zasobów drożdży, fermentacji drożdży, technologiach żywieniowych, smakowych i innych zastosowaniach oraz technologii biosyntezy. Jednocześnie firma będzie kontynuować współpracę z międzynarodowymi uczelniami i instytucjami badawczymi, łącząc siły z najwyższej klasy naukowcami i ekspertami branżowymi w celu odkrywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które przyspieszą rozwój tej branży.

„Sukces biznesowy Angel opiera się nie tylko na wiedzy technologicznej, ale również na silnej zdolności do wychwytywania trendów rynkowych, co pozwala nam pozostać w zgodzie z potrzebami międzynarodowych klientów. Prowadzimy dogłębne badania w celu określenia potrzeb rynku, co pozwala nam na identyfikację możliwości rozwoju, a także poszukujemy innowacji, które napędzają naszą działalność i wyprzedzają konkurencję. Dzięki tej nowej strategii będziemy kontynuować rozszerzanie globalnej obecności poprzez zacieśnianie współpracy z kontrahentami, wykorzystując pozycję lidera w produkcji drożdży i międzynarodowe zasoby w celu pozyskania nowych grup klientów" - powiedział Xiao Minghua, dyrektor generalny Angel.

Angel Yeast

Spółka Angel Yeast Co., Ltd., założona w 1986 roku, jest producentem drożdży i produktów pochodnych. Jej asortyment obejmuje drożdże piekarnicze i składniki, chińskie dim sum i przyprawy, drożdże odżywcze, produkty zdrowotne, karmy dla zwierząt, środki ochrony roślin, alkohole destylowane i biopaliwa, odżywki i enzymy fermentacyjne.

