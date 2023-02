Angel Yeast oznamuje plány na zlepšenie možností ponuky a inovácií v reakcii na rastúci globálny dopyt po kvasniciach

I-ČCHANG, Čína, 20. februára 2023 /PRNewswire/ -- Rastúci dopyt po produktoch na báze kvasníc v posledných rokoch predznamenáva stabilný rast trhu v budúcnosti, čo tiež predstavuje nové výzvy, ktoré od výrobcov vyžadujú, aby podnecovali inovácie a zintenzívnili vývoj výroby a technológií s cieľom uspokojiť meniace sa potreby svojich zákazníkov. Vyplýva to z najnovšej správy Trendy v oblasti kvasníc a kvasinkových produktoch, ktorú vydala spoločnosť Innova Market Insights a ktorá odhaľuje trend a potenciál trhu s kvasnicami, ako aj zmeny potrebné pre aktérov tohto odvetvia, aby si udržali náskok pred konkurenciou.

In 2022, Angel Biotechnology Industrial Park in Xiaoting District has begun to take shape. Yichang Company successfully relocated and increased its production by 36%.

Spoločnosť Angel Yeast, (SH600298), popredný svetový výrobca kvasníc, na základe najnovších poznatkov o zákazníkoch a svojho cieľa ponúkať pre globálnych zákazníkov zdravé a udržateľné kvasinkové produkty, oznámila svoju stratégiu rozvoja značky pre rok 2023 zameranú na riešenie problémov na trhu a poskytovanie inovatívnych riešení prostredníctvom strategických investícií a partnerstiev, ktoré umožňujú spoločnosti rozšíriť svoje dodávateľské kapacity a možnosti výskumu a vývoja. Cieľom spoločnosti Angel je priniesť prvotriedne kvalitné kvasinky do domácností na celom svete a do globálneho odvetvia potravín a nápojov, čo umožňuje zákazníkom zažiť lepšiu kvalitu života prostredníctvom výnimočnej chuti, vône a výživovej hodnoty, ktoré produkty spoločnosti Angel prinášajú do svojich jedál a každodennej stravy.

Podľa štúdie je rýchly rast trhu s kvasnicami poháňaný úlohou kvasníc v potravinách a nápojoch ako zvýrazňovača chuti a posilňovača výživy. Používanie kvasníc pri vývoji nových produktov sa v období rokov 2018 až 2022 zvýšilo vo všetkých regiónoch.

Západná Európa je stále na čele využívania tradičných kvasníc pri vývoji nových produktov, zatiaľ čo používanie kvasnicových extraktov je v Ázii vyššie než celosvetový priemer. Keďže západná Európa si naďalej drží vedúce postavenie v inováciách a vývoji piva, na tento región pripadá takmer polovica nových alkoholických výrobkov na báze kvasníc. Držať krok s dopytom a chopiť sa príležitostí na trhu je náročná úloha. Znamená to, že spoločnosti musia zlepšiť svoje možnosti výroby kvasníc a zároveň vytvoriť pružné a robustné dodávateľské reťazce, ktoré sa prispôsobia rastu trhu.

V súčasnosti je čerstvý chlieb každodenným základom pre viac ako tretinu spotrebiteľov na celom svete a najmenej raz za týždeň konzumuje sušienky 63 % ľudí, pričom 50 % jedáva koláč aspoň raz týždenne. V roku 2022 tvoril chlieb 53 % všetkých nových pekárenských výrobkov obsahujúcich kvasnice, pričom v západnej Európe a Latinskej Amerike bol zaznamenaný najvyšší objem kysnutých pekárenských výrobkov novo uvedených na trh.

Remeselný chlieb, najmä kváskový, sa v Európe a Severnej Amerike stáva čoraz obľúbenejším. Tento trend poukazuje na posun v chuti a preferenciách spotrebiteľov a zdôrazňuje dôležitosť toho, aby výrobcovia skúmali nové zdroje kvasníc a experimentovali s novými aplikáciami s cieľom držať krok s dynamickými potrebami zákazníkov.

Napokon, keďže trh s rastlinnými a ochutenými potravinami neustále rastie, všestrannosť kvasníc ako prírodnej zložky bude rozhodujúca pre vývoj nových produktov a očakáva sa, že kvasnicové proteíny a kvasnicové extrakty budú viac obľúbené ako zvýrazňovače chuti potravín. V nasledujúcich rokoch zostane hlavné zameranie na potraviny rastlinného pôvodu, pričom sa objavia sofistikovanejšie techniky na výrobu alternatív mäsa a mliečnych výrobkov s bohatšou textúrou a chuťou. Všetky tieto body poukazujú na potrebu, aby spoločnosť kládla väčší dôraz na svoju schopnosť inovovať, ktorá je kľúčom k tomu, aby výrobcovia získali väčší podiel na zákazníckej základni.

Skupina Angel Group, zosúladením svojej obchodnej stratégie s najnovšími trendmi a pokrokmi v odvetví, je pripravená prijať výzvy a príležitosti, aby pomocou novej stratégie rozvoja značky vylepšila svoje konkurenčné výhody a vybudovala svoj dlhodobý úspech. Investície spoločnosti v roku 2022 v súčasnosti presiahli 3,3 miliardy čínskych jüanov (485 miliónov USD), pričom bolo dokončených 18 stavebných projektov a realizuje sa 29 nových projektov. Po založení svojej dcérskej spoločnosti v Rusku a rozšírení egyptskej pobočky má spoločnosť Angel dobrú pozíciu na uspokojenie rastúceho dopytu po produktoch na báze kvasníc.

Spoločnosť Angel, ktorej cieľom je zlepšiť mieru prenikania svojich produktov na nadväzujúce trhy vrátane kysnutého cesta, pekárenských produktov, korenín, alkoholických nápojov, doplnkov a kozmetiky, investuje do vývoja 20 vlastných výskumných a vývojových platforiem určených na vývoj zdrojov kvasníc, fermentáciu kvasníc, výživu, ochutenie a iné aplikačné technológie a technológiu biosyntézy. Spoločnosť bude tiež pokračovať v spolupráci so svetovými univerzitami a výskumnými inštitúciami a spájať sily so špičkovými vedcami a odborníkmi z odvetvia s cieľom objavovať nové technologické riešenia na urýchlenie inovácií v odvetví.

„Obchodný úspech spoločnosti Angel nie je postavený len na jej technologických znalostiach, ale aj na jej silnej schopnosti zachytiť trendy na trhu, čo nám umožňuje držať krok s potrebami globálnych zákazníkov. Vykonávame hĺbkový prieskum zameraný na požiadavky trhu, čo nám umožňuje identifikovať príležitosti rastu pri hľadaní inovácií, aby sme posunuli náš podnik vpred a udržali si náskok pred konkurenciou. Vďaka našej novej stratégii budeme pokračovať v rozširovaní našej globálnej pôsobnosti posilňovaním spolupráce s našimi partnermi, využívaním nášho vedúceho postavenia vo výrobe kvasníc a globálnych zdrojoch s cieľom preniknúť do nových skupín zákazníkov," povedal Xiao Minghua, generálny riaditeľ spoločnosti Angel.

O spoločnosti Angel Yeast

Spoločnosť Angel Yeast Co., Ltd, založená v roku 1986, sa špecializuje na výrobu kvasníc a ich derivátov. Jej sortiment produktov zahŕňa pekárske kvasnice a prísady, čínsky dim sum a koreniny, slaný kvasnicový extrakt, zdravú výživu pre ľudí a zvieratá, starostlivosť o rastliny, destilovaný alkohol a biopalivá, fermentačné živiny a enzýmy.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2004844/Angel_Biotechnology_Industrial_Park.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg

SOURCE Angel Yeast