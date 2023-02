Angel Yeast anuncia planos de intensificar os recursos de fornecimento e inovação em resposta à crescente demanda global por leveduras

YICHANG, China, 20 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A crescente demanda por produtos à base de levedura nos últimos anos anuncia um crescimento constante do mercado no futuro, o que também representa novos desafios que exigem que os fabricantes catalisem a inovação e aumentem a produção e o desenvolvimento tecnológico para atender às necessidades em evolução dos seus clientes. É a implicação do último relatório, Tendências em leveduras e produtos à base de leveduras (em inglês: Trends in Yeast and Yeast Products), divulgado pela Innova Market Insights, que revela a tendência e o potencial do mercado de leveduras, bem como as mudanças necessárias para que os participantes do setor permaneçam à frente da concorrência.

O Parque Industrial de Biotecnologia da Angel, no distrito de Xiaoting, começou tomando forma em 2022. A Yichang Company mudou sua localização e aumentou sua produção em 36%.

Guiada com base nas percepções mais recentes do cliente e impulsionada por seu objetivo de oferecer produtos de levedura saudáveis e sustentáveis para clientes globais, a Angel Yeast, (SH600298), fabricante líder mundial de leveduras, anunciou sua estratégia de desenvolvimento de marca para 2023, centrada em abordar os pontos problemáticos do mercado e oferecer soluções inovadoras por meio de investimentos estratégicos e parcerias que permitem à empresa expandir seus recursos de fornecimento e P&D. A Angel tem como objetivo trazer leveduras de alta qualidade para residências em todo o mundo e para a indústria global de alimentos e bebidas, permitindo que os clientes tenham uma melhor qualidade de vida por meio do sabor, aroma e valor nutricional excepcionais que os produtos da Angel trazem para suas refeições e alimentos diários.

De acordo com o estudo, o rápido crescimento do mercado de levedura é impulsionado pelo papel da levedura em alimentos e bebidas como intensificador do sabor e reforço nutricional. O uso de levedura no desenvolvimento de novos produtos aumentou em todas as regiões entre 2018 e 2022.

A Europa Ocidental ainda está na vanguarda da utilização de levedura tradicional no desenvolvimento de novos produtos, enquanto o uso de extratos de levedura na Ásia é superior à média global. À medida que a Europa Ocidental continua a manter sua liderança em inovação e desenvolvimento de cerveja, a região responde por quase metade dos novos produtos alcoólicos à base de levedura. Acompanhar a demanda para aproveitar as oportunidades de mercado é um feito desafiador. Isso significa que as empresas precisam melhorar seus recursos de produção de levedura, ao mesmo tempo em que estabelecem cadeias de suprimentos ágeis e robustas, que se adaptam ao crescimento do mercado.

Atualmente, o pão fresco é o alimento base diário de mais de um terço dos consumidores em todo o mundo, e 63% das pessoas consomem biscoitos pelo menos uma vez por semana, com 50% comendo bolo pelo menos uma vez por semana. Em 2022, o pão representou 53% de todos os novos produtos de panificação contendo levedura, com a Europa Ocidental e a América Latina registrando o maior volume de produtos de panificação fermentados com levedura recém-lançados no mercado.

O pão artesanal, particularmente de fermento, está se tornando cada vez mais popular na Europa e América do Norte. A tendência destaca uma mudança nos gostos e preferências dos consumidores e destaca a importância dos fabricantes explorarem novas fontes de levedura e experimentarem novas aplicações para acompanhar as necessidades dinâmicas dos clientes.

Por fim, à medida que o mercado de alimentos à base de plantas e aromatizados continua crescendo, a versatilidade da levedura como ingrediente natural será crucial para o desenvolvimento de novos produtos, e espera-se que as proteínas e os extratos de levedura ganhem mais força como realçadores de sabor para os alimentos. Nos próximos anos, os alimentos à base de plantas continuarão sendo o foco principal, com o surgimento de técnicas mais sofisticadas para produzir alternativas de carne e laticínios com texturas e sabores mais ricos. Tudo isso aponta para a necessidade de uma empresa colocar uma ênfase maior em sua capacidade de inovação, que é a chave para que os fabricantes capturem uma maior parcela da base de clientes.

Alinhando sua estratégia de negócios com as últimas tendências e avanços do setor, a Angel Group está preparada para enfrentar os desafios e oportunidades para aprimorar suas vantagens competitivas e desenvolver seu sucesso de longo prazo com sua nova estratégia de desenvolvimento de marca. O investimento da empresa em 2022 já ultrapassou RMB 3,3 bilhões (US$ 485 milhões), com 18 projetos de construção concluídos e 29 novos projetos em andamento. Com a criação de sua subsidiária na Rússia e a expansão da filial egípcia, a Angel está bem posicionada para atender às crescentes demandas de produtos à base de levedura.

Com o objetivo de melhorar a taxa de penetração de seus produtos no abastecimento dos mercados, incluindo massas fermentadas, alimentos assados, condimentos, bebidas alcoólicas, suplementos e cosméticos, a Angel está investindo no desenvolvimento de 20 plataformas internas de P&D dedicadas ao desenvolvimento de recursos de levedura, fermentação de levedura, nutrição, sabor e outras tecnologias de aplicação e tecnologia de biossíntese. A empresa também continuará colaborando com universidades e instituições de pesquisa globais, unindo forças com cientistas de alto nível e especialistas do setor para descobrir novas soluções tecnológicas para acelerar a inovação do setor.

"O sucesso comercial da Angel não se baseia apenas em sua experiência tecnológica, mas também em sua capacidade robusta de capturar as tendências do mercado que nos permite ficar em sintonia com as necessidades dos clientes globais. Realizamos pesquisas aprofundadas para atender às demandas do mercado, o que nos permite identificar oportunidades de crescimento à medida que buscamos inovação para impulsionar nossos negócios e nos manter à frente da concorrência. Com nossa nova estratégia, continuaremos a expandir nossa presença global fortalecendo a cooperação com nossos parceiros, aproveitando nossa liderança na fabricação de leveduras e recursos globais para explorar novos grupos de clientes", disse Xiao Minghua, gerente geral da Angel.

Sobre a Angel Yeast

Fundada em 1986, a Angel Yeast Co., Ltd é especializada na produção de levedura e derivados de levedura. Sua linha de produtos inclui leveduras e ingredientes para panificação, dim sum chinês e temperos, extrato de levedura saboroso, saúde humana, nutrição animal, cuidados com as plantas, bebidas destiladas e biocombustíveis, nutrientes para fermentação e enzimas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2004913/Angel_Biotechnology_Industrial_Park.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1586948/angel_logo_Logo.jpg

FONTE Angel Yeast

SOURCE Angel Yeast