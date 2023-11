Angel Yeast apporte des solutions alimentaires durables pour l'avenir au salon FI Europe & Hi 2023

FRANCFORT, Allemagne, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Angel Yeast , (SH600298), le premier fabricant mondial de levure, met en avant ses solutions alimentaires pour l'avenir lors du Fi Europe & Hi 2023, le salon premium du secteur des ingrédients alimentaires et de santé qui se tient du 28 au 30 novembre à la Messe Frankfurt en Allemagne.

Fi Europe & Hi 2023 est une plateforme professionnelle de premier plan pour les principaux acteurs de l'industrie et les innovateurs du marché européen, et plus de 21 000 invités de 135 pays participent à l'événement.

Angel Yeast expose au stand 4.0G121 sous le thème « Taste Future » (le futur du goût). Angel Yeast s'engage à développer des solutions plus savoureuses, plus saines et plus durables pour l'industrie mondiale de l'alimentation et des boissons.

« Angel Yeast se réjouit de participer au salon Fi Europe & Hi 2023 et de présenter ses dernières technologies, produits et solutions », a déclaré Eric Ao, directeur général d'Angel Yeast Europe. « Nous sommes engagés dans le développement durable et nous continuerons à apporter des produits innovants aux consommateurs mondiaux. Notre objectif est de répondre aux besoins des fabricants en matière de personnalisation des arômes. Nous avons introduit une nouvelle gamme de produits à base de levure appelée Taste Solutions, comprenant AngeoPrime, Angeoboost, Angeotide, AngeoPro, Angearom et Angeocell, afin d'aider les clients à bien comprendre les caractéristiques des produits et à faire les bonnes sélections », a ajouté M. Ao.

Concevoir des solutions gustatives pour l'avenir

Les consommateurs d'aujourd'hui sont de plus en plus conscients de la nécessité d'adopter un mode de vie sain et de soutenir un avenir durable. Cette tendance a propulsé la croissance rapide du marché de l'alimentation végétalienne, et la solution protéique durable dans les boissons laitières et l'alimentation végétalienne en est la clé.

« La protéine de levure s'est imposée comme le choix idéal pour remplacer les protéines de lactosérum, les protéines animales et les protéines végétales. L'extrait de levure (YE) et la protéine de levure d'Angel Yeast sont des ingrédients aromatiques durables, naturels et végétaliens largement utilisés dans les différents secteurs de l'industrie alimentaire pour assaisonner et garantir la stabilité de la saveur des aliments », a expliqué M. Ao.

Au salon Fi Europe & Hi 2023, Angel Yeast met en avant AngeoPro, une protéine de levure 100 % naturellement fermentée qui contient les neuf acides aminés essentiels et une teneur en protéines de 80 %. Non seulement elle est sans OGM, mais elle est également exempte d'allergènes et de gluten, ce qui la rend adaptée à un large éventail de besoins alimentaires. Cet ingrédient polyvalent est couramment utilisé pour améliorer la saveur et le profil nutritionnel du fromage végétalien, de la crème glacée, des produits laitiers, des boissons protéinées, des barres protéinées, des crackers aromatisés au fromage, du pain complet et de la viande végétalienne.

Un autre produit phare d'Angel Yeast est Angeoboost, un extrait de levure qui présente un profil de saveur umami prononcé. Comparé à d'autres arômes, il contribue à la réduction du sel sans compromettre le goût. Il est riche en nucléotides naturels et intensifie la saveur générale des produits alimentaires. Il s'agit d'un ingrédient sain idéal et d'un substitut naturel au glutamate monosodique (MSG).

L'Angeotide, un extrait peptidique de levure, offre une expérience sensorielle délicieuse et durable en insufflant richesse et profondeur aux aliments. Abondant en acide ribonucléique et en peptides de saveur, il harmonise et rehausse efficacement les goûts fondamentaux de divers plats.

Mode de vie plus sain : Solutions de cuisson et nutrition sportive

Angel Yeast présente également un pain complet riche en protéines utilisant AngeoPro qui rehausse les saveurs, améliore les qualités nutritives et offre des options plus saines qui profitent à la fois aux boulangeries et aux consommateurs. En outre, d'autres solutions de boulangerie sont présentées à l'occasion de cet événement, notamment des solutions de pâte réfrigérée et de pâte surgelée.

La barre protéinée à la levure est spécialement conçue pour les amateurs de fitness, les athlètes, les végétariens/végétaliens et les personnes dont l'apport en protéines est insuffisant. Par ailleurs, grâce à ses saveurs douces qui plaisent à un public plus large, ce produit riche en protéines contribue de manière cruciale à la réparation musculaire, renforce la force musculaire et facilite la récupération musculaire.

Le polyhydroxyalcanoate (PHA), qui trouve de nombreuses applications dans les emballages alimentaires biodégradables, est un autre matériau très convoité présenté au salon. Il est notamment dégradable en milieu marin et biocompatible.

Angel Yeast, avec plus de 30 ans d'expérience, est devenu un partenaire de confiance pour les extraits de levure. La société exploite plusieurs usines en Chine et une usine à l'étranger, en Égypte, ce qui garantit un approvisionnement fiable à nos partenaires dans le monde entier. En outre, Angel Yeast s'engage en faveur du développement durable et se réjouit de collaborer à l'avenir en tant que partenaire de confiance.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=3gJ5pTb5Yqw