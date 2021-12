Angel Yeast entra en el sector de la salud integral con un nuevo proyecto de empresa conjunta

YICHANG, China, 1 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Angel Yeast Co., Ltd ("Angel Yeast") (en.angelyeast.com), una empresa de levadura de alta tecnología que cotiza en bolsa en China, ha anunciado que ha firmado un acuerdo con dos destacadas empresas biomédicas para establecer una nueva empresa conjunta, Hubei Magic Health Technology Co. ("Magic Health"), centrada en la salud integral. El acuerdo de empresa conjunta se firmó con Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co., Ltd., una filial de Huadong Medicine Co., Ltd. y Zhejiang Huida Biotech Co., Ltd. (Huida Biotech).