Angel Yeast entre dans le secteur de la santé globale grâce à un nouveau projet de coentreprise

Dans le cadre de cette coentreprise, Magic Health va promouvoir le développement, la production et la vente de produits de santé majeurs, allant des matières premières des produits de nutrition et de santé aux ingrédients de soins personnels basés sur les technologies microbiennes. 559 millions de RMB seront investis en deux phases dans la construction de bases et d'installations de production pour le développement de matières premières des produits de nutrition, de santé et de soins personnels. Il s'agira notamment de centres de R&D, d'ateliers de production, d'installations de stockage et de centrales électriques, ainsi que d'installations de traitement des eaux usées respectueuses de l'environnement.

« La COVID-19 a transformé les attitudes mondiales à l'égard de la santé et a suscité un désir accru d'amélioration du bien-être. L'industrie de la santé globale a connu à son tour une croissance rapide ces dernières années, ce qui a créé des opportunités et des perspectives de développement sans précédent », a déclaré Tao Xiong, président d'Angel Yeast.

Angel Yeast est honorée d'entrer dans l'industrie de la santé globale en collaboration avec Zhongmei Huadong Pharmaceutical et Huida Biotech. Cette étape constitue une véritable percée dans notre développement industriel, ainsi qu'un événement marquant pour le groupe. La constitution d'une coentreprise avec deux sociétés de santé de premier plan nous permettra de mobiliser pleinement les forces de toutes les parties en matière de R&D, d'innovation technologique, de fabrication et de contrôle de la qualité, afin de faire de Magic Health le pilier du secteur de la santé en Chine », a déclaré M. Xiong.

« Nous sommes fiers de nous associer à Angel Yeast, un leader mondial de l'industrie qui possède de l'expérience et de l'expertise en matière de fermentation microbienne avancée. Cette coentreprise sera la première plateforme d'industrialisation de Huadong Medicine dans le domaine pharmaceutique. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec Angel Yeast pour explorer le marché océanique bleu des microbes industriels et innover dans le secteur de la santé globale. Huadong Medicine s'engage à réaliser sa vision d'un segment mondial des microbes industriels à grande échelle dans le domaine de la microbiologie », a déclaré Liang Lv, président de Huadong Medicine.

Le champ d'activité de Magic Health comprendra la production et la distribution de produits alimentaires, de produits de santé, de préparations pour nourrissons, de préparations à des fins médicales spéciales, d'additifs alimentaires, le développement de technologies, les services techniques, etc. La coentreprise dispose d'un capital social de 250 millions de RMB, dans lequel Angel Group et Huadong Medicine ont chacun investi 100 millions de RMB, soit 40 %, et Huida Biotech a investi 50 millions de RMB, ce qui représente 20 % de l'investissement total.

Angel Yeast est une entreprise engagée dans le développement et la production de levure et de dérivés de levure. C'est la plus grande entreprise de levure en Asie et la troisième au niveau mondial, ainsi que l'un des plus grands fournisseurs d'extraits de levure au monde.

Fondée en 1986, Angel Yeast Co., Ltd est spécialisée dans la production de levure et de dérivés de levure. Sa gamme de produits comprend la levure et les ingrédients de boulangerie, les dim sum et les assaisonnements chinois, les extraits de levure salée, les spiritueux distillés et les biocarburants, les enzymes, et des solutions pour la santé humaine, la nutrition animale, la nutrition végétale, et la nutrition microbienne.

