Angel Yeast steigt mit neuem Joint-Venture-Projekt in die umfassende Gesundheitsindustrie ein

YICHANG, China, 1. Dezember 2021 /PRNewswire/ -- Angel Yeast Co., Ltd („Angel Yeast")( de.angelyeast.com ), ein börsennotiertes Hightech-Hefeunternehmen in China, hat bekannt gegeben, dass es eine Vereinbarung mit zwei bekannten biomedizinischen Unternehmen unterzeichnet hat, um ein neues Joint Venture, Hubei Magic Health Technology Co., Ltd. („Magic Health") zu gründen, das sich auf umfassende Gesundheit konzentriert. Die Joint-Venture-Vereinbarung wurde mit Hangzhou Zhongmei Huadong Pharmaceutical Co, Ltd, einer Tochtergesellschaft von Huadong Medicine Co, Ltd. und Zhejiang Huida Biotech Co, Ltd. unterzeichnet. (Huida Biotech) unterzeichnet.