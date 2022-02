Angel Yeasts patentiertes Probiotikum S. boulardii lindert häufige Symptome einer chronisch-entzündlichen Darmerkrankung, wie neue Forschungsergebnisse zeigen

YICHANG, China, 10. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Angel Yeast Co. Ltd („Angel Yeast"), ein börsennotierter globaler Hersteller von Hefe und Hefeextrakten, hat sich mit der Huazhong University of Science and Technology zusammengetan, um eine klinische Studie durchzuführen, die den Zusammenhang zwischen Saccharomyces boulardii Bld-3 (S. boulardii) und chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED) untersucht. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass das von Angel Yeast entwickelte patentierte Probiotikum auf Hefebasis eine positive Rolle bei der Behandlung der Symptome von CED spielt.