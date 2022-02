Une nouvelle étude montre que le probiotique breveté S. boulardii d'Angel Yeast atténue les symptômes courants des MICI

Les données de l'International Foundation for Gastrointestinal Disorders (IFGD) révèlent que les MICI sont le trouble gastro-intestinal fonctionnel le plus courant et qu'elles touchent entre 10 et 15 % de la population mondiale [1] . Les traitements médicaux habituels des MICI comprennent les anticorps, les stéroïdes et les immunomodulateurs, mais ils sont peu efficaces et ont une incidence élevée de récidive [2] . [Par conséquent, il existe un besoin urgent de thérapies innovantes pour aider les malades à gérer et à traiter leur maladie. S. boulardii a été mis au point par Angel Yeast pour résoudre les problèmes de diarrhée, l'un des symptômes les plus courants des MICI [3] et améliorer la santé digestive globale.

Avant l'étude conjointe, peu de recherches avaient examiné les effets de S. boulardii et des molécules dérivées de S. boulardii sur le microbiote intestinal dans l'inflammation intestinale. Le microbiote intestinal est reconnu depuis longtemps comme jouant un rôle essentiel dans le maintien de la santé de son hôte. Des données cliniques ont démontré que la composition et la fonction du microbiote intestinal des patients atteints de MICI varient considérablement [4].

Angel Yeast s'est associé à l'Université des sciences et technologies de Huazhong pour explorer les mécanismes sous-jacents à la prévalence des MICI et identifier la relation scientifique entre S. boulardii et les MICI. Ensemble, ils ont examiné le rôle du probiotique dans l'écosystème microbien intestinal et ont identifié les mécanismes potentiels de son activité anti-inflammatoire intestinale.

Dans l'étude, des organismes modèles [5] peuplés de microbiote humain synthétique ont reçu un régime composé du supplément probiotique S. boulardii pendant un total de 16 jours, avant de recevoir un traitement DSS pour stimuler la colite. Les résultats ont montré que l'alimentation des sujets avec S.boulardii atténuait de manière significative les lésions de la muqueuse dans les tissus du côlon, modifiait la composition du microbiote intestinal et le phénotype métabolique fécal, et augmentait le développement du métabolite microbien des acides gras à chaîne courte. Ces résultats soulignent le potentiel du probiotique à améliorer la régulation des réponses inflammatoires et à atténuer la colite induite par le DSS, et confirment que S. boulardii a le potentiel de moduler le microbiote intestinal pour prévenir et traiter efficacement les MICI. Les résultats ont été publiés dans la revue Food & Function en novembre 2021.

Des entreprises du monde entier ont intégré le probiotique breveté S. boulardii d'Angel Yeast dans des compléments alimentaires pour répondre aux besoins des consommateurs à la recherche d'un ingrédient nutritionnel qui favorise la santé immunitaire globale, une bonne digestion et un intestin heureux et sain. Aujourd'hui, suite aux nouveaux résultats de l'étude clinique, S. boulardii a encore démontré son potentiel pour traiter les MICI et soutenir les personnes qui en souffrent en prévenant et en traitant leurs symptômes.

Lancé en septembre 2021, le probiotique S. boulardii d'Angel Yeast est développé à l'aide d'un procédé à lit fluidisé à basse température et d'une technologie de protection unique qui forme rapidement une enveloppe de levure dense pour enfermer les probiotiques de levure active piégés à l'intérieur. Cela renforce la résistance de la levure à l'acide gastrique et aux sels biliaires, ce qui permet de l'utiliser comme ingrédient pour un large éventail de compléments alimentaires probiotiques, tels que les poudres, les comprimés, les capsules, les blocs de yaourt et le chocolat.

