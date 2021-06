Rząd Angoli (Ministerstwo Transportu): trwa międzynarodowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zarządzanie terminalem kontenerów wielofunkcyjnych i towarowym w porcie w Lobito. Okres realizacji zamówienia wyniesie 20 lat

Oferty można składać do 16 sierpnia 2021 r. Zamówienie skierowane jest do zagranicznych firm lub stowarzyszeń przedsiębiorstw, które posiadają duże doświadczenie w omawianej działalności lub spełniają wymogi przetargu.

Firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu muszą spełnić następujące wymogi:

Opłacony w całości kapitał własny wynoszący równowartość 25 mln USD (dwadzieścia pięć milionów dolarów amerykańskich).

(dwadzieścia pięć milionów dolarów amerykańskich). Wysokość średnich rocznych obrotów za ostatnie trzy lata obrotowe na poziomie co najmniej równowartości 100 mln USD (sto milionów dolarów amerykańskich).

(sto milionów dolarów amerykańskich). Wartość netto majątku na poziomie co najmniej równowartości 100 mln USD (stu milionów dolarów amerykańskich).

(stu milionów dolarów amerykańskich). Jeśli chodzi o możliwości techniczne, oferenci muszą wykazać, bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek zależnych, przynajmniej 25% udziału w co najmniej 3 przedsięwzięciach koncesyjnych w terminalach portowych w ciągu ostatnich 3 lat, w tym przynajmniej 50% udziału w jednym z takich przedsięwzięć. Ponadto muszą one wykazać się obsłużeniem średnio co najmniej 250 tys. TEU rocznie w okresie ostatnich trzech lat (dwieście pięćdziesiąt tysięcy TEU).

Oferty należy składać w postaci papierowej w siedzibie Empresa Portuária do Lobito, pokój działu Koncesji (Concessions), w budynku terminalu kontenerowego portu w Lobito (Lobito Port Container Terminal building), pod adresem 1.º andar, Rua 1 de Dezembro, w godzinach 9.00-17.00. Oferty należy zaadresować na Comissão de Avaliação das Concessões.

W związku z dużym znaczeniem omawianego przetargu zapraszamy Państwa dział komunikacji społecznej do rozpowszechniania powyższego komunikatu prasowego.

Więcej informacji na temat składania ofert można znaleźć pod następującymi adresami:

www.concursos-mintrans.ao

www.mintrans-tenders.ao

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1536943/Govt_Angola_Transportation.jpg

SOURCE The Government of Angola (Ministry of Transportation)