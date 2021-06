Gobierno de Angola - Licitación Pública Internacional sbierta para la Gestión de la Terminal Multiuso

Las compañías interesadas en participar en la licitación deben cumplir con los siguientes requisitos:

Capital de valores de pago de no menos del equivalente de 25 millones de dólares estadounidenses.

Volumen de negocios anual medio en los últimos 3 años financieros de no menos del equivalente de 100 millones de dólares estadounidenses.

Valor de activos netos de no menos del equivalente a 100 millones de dólares estadounidenses.

Dentro de su capacidad técnica, las empresas postulantes deberán contar, directamente o por medio de filiales, una participación no menor al 25% en al menos 3 operaciones de concesión de terminales portuarias en los últimos 3 años, incluyendo al menos el 50% en una de las operaciones, contando con un tráfico promedio anual en los últimos tres años de no menos de 250.000 TEU.

Los licitadores tienen que presentar sus solicitudes en formato físico, a la sede de la Empresa Portuária do Lobito, específicamente a la Sala de Concesiones, que se encuentra situada en el edificio Terminal de Contenedores del Puerto de Lobito, 1.º andar, Rua 1 de Dezembro, entre las 9:00 am y 5:00 pm, y deben dirigirse a la Comissão de Avaliação das Concessões.

Si tenemos en cuenta la importancia de esta licitación, se invita a su Departamento de Comunicaciones a compartir el comunicado de prensa anterior.

Si desea más información acerca de las solicitudes, las partes interesadas deberán visitar los siguientes enlaces:

www.concursos-mintrans.ao

www.mintrans-tenders.ao

