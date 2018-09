Animationstechnologie von HUION an der IFA Berlin 2018

BERLIN, 3. September 2018 /PRNewswire/ -- Als einer der weltweit wichtigsten Technologiemarktplätze ist die IFA, die am 31. August 2018 stattgefunden hat, der Haupttreffpunkt für wichtige Einzelhändler, Käufer und Experten aus der Industrie und den Medien. Im Streben nach der Entwicklung eines exklusiven Design-Studios für Kunden hat HUION an der IFA dieses Mal mehrere der neusten Stift-Displays der Kamvas-Reihe präsentiert, deren Leistung und Funktionen verbessert wurden. Zudem hat Kamvas Pro 13 an der IFA Premiere gefeiert.

„Wir sollten unsere Aufmerksamkeit am stärksten auf die Benutzererfahrung legen", sagte Leo Luo, Produktleiter von HUION, „weil uns die Kommentare unserer Kunden die Richtung vorgeben, um uns zu verbessern und unsere Produkte wettbewerbsfähiger zu machen!"

Kamvas Pro 13 Stift-Display

Kamvas Pro 13 weist eine extrem hohe Auflösung von 5080LPI auf. Je höher der Wert ist, desto genauer und feiner sind die Linien und Farben, wodurch die Ausdruckskraft des Werks sichergestellt ist. 120% sRGB größere Farbräume trägt ebenfalls dazu bei, dieselbe Feinheit des Kolorits wie auf einer Leinwand zu präsentieren. 266PPS, die branchenführende Berichtsrate, trägt nicht nur zur außerordentlichen Empfindlichkeit des Eingabestifts bei, sondern hilft auch, die unerwünschten Feedback-Verzögerungen und unterbrochenen Linien loszuwerden.

Der digitale Stift mit einer weichen Spitze sorgt für einen bequemen Halt, da er ideal in die Handfläche passt. Die konvexe Eigenschaft des Schalters am Stift dient als Anhaltspunkt, um ein unbeabsichtigtes Drücken des Knopfs zu vermeiden. Durch das Gewicht von 16,5 g und die robusten Hightech-Materialien ist die Stiftspitze einfacher zu handhaben.

Kamvas GT-221 Pro Stift-Display

Die Anwendung von AG-Glas reduziert die Blendwirkung von Bildschirmen erheblich, auch unter starken Scheinwerfern. Durch die feine Glasveredelung, die sich ähnlich wie Papier anfühlt, gibt den Benutzer das Gefühl, auf Papier zu zeichnen.

Die Druckempfindlichkeit wurde auf 8192 vervierfacht und ermöglicht detaillierte Modifikationen, da die handgeschriebenen Striche mit verschiedenen Druckstufen genau wahrgenommen werden können. Somit sind die Laufruhe und Einheitlichkeit jeder gezogenen Linie sichergestellt.

Inspiroy Q11K V2 Stift-Tablet

Durch die Anwendung der batterielosen Elektromagnetresonanz-Technologie unterstützt der digitale Stift kontinuierliches kreatives Schaffen. Zudem sind die 8 benutzerdefinierten Tastenkombinationen mit Blindenschrift auf der Oberfläche ausgestattet, was die Arbeit erleichtert und die Effizienz erhöht. Jeder Rand des Tablets verfügt über Abschrägungen, um Beschwerden beim längeren Arbeiten mit dem Tablet zu reduzieren.

Weitere Informationen über die Produkte finden Sie unter www.huion.com

Bei Fragen zu den Produkten kontaktieren Sie bitte den Verantwortlichen unter +86-182-1916-9409 oder schreiben Sie eine E-Mail an service@huion.com

Informationen zu HUION

HUION Animation Technology Co., Ltd. Wurde 2007 gegründet und ist ein nationales Hightech-Unternehmen mit zahlreichen Patenten und unabhängigen F&E-Fähigkeiten. Durch die jahrelange Erfahrung in der Anwendung von Geräten für die handschriftliche Eingabe im Bereich der Elektromagnetresonanz-Technologie und den anhaltenden F&E-Bemühungen kann HUION maßgeschneiderte Lösungen für die Entwicklung von Geräten zur handschriftlichen Eingabe bereitstellen.

„HUION" heißt König der Zeichnung auf Chinesisch und die Krone im Logo repräsentiert das Wort „König". Die Krone ist eine Kombination von drei Stiften, die den Geist des Zeichnens illustrieren. „Drei" repräsentiert Stabilität und Ausgeglichenheit in der chinesischen Kultur, was die Entschlossenheit des Unternehmens, hochwertige Produkte zu liefern, sowie die Robustheit, um sich Herausforderungen zu stellen, impliziert.

