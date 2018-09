HUION Animation Technology participe au salon IFA Berlin 2018

BERLIN, 4 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Figurant parmi les marchés technologiques les plus importants au monde, le salon IFA (qui a ouvert ses portes le 31 août 2018) est le principal lieu de rencontre des plus importants détaillants, acheteurs et experts de l'industrie et des médias. Dans le but de proposer à ses clients un studio de création exclusif, HUION a cette fois apporté à l'IFA plusieurs des derniers écrans graphiques de sa série Kamvas, avec des performances et des fonctions améliorées. C'est également à l'IFA que le Kamvas Pro 13 a été présenté pour la première fois.

« Ce à quoi nous devons prêter le plus d'attention, c'est l'expérience utilisateur », a déclaré Leo Luo, directeur des produits de HUION, « car ce sont les commentaires de nos clients qui nous permettent de nous améliorer et de rendre nos produits plus compétitifs ! »

Écran graphique Kamvas Pro 13

Le Kamvas Pro 13 bénéficie d'une résolution très élevée de 5080 LPI. Plus la valeur est élevée, plus les lignes et les couleurs seront précises et délicates, ce qui est essentiel pour donner de l'intensité au travail artistique créé. Sa gamme chromatique sRVB 120 % plus large permet également d'avoir un rendu de couleurs tout aussi délicat que sur une toile. Son taux de transfert de 266 PPS, le plus élevé du secteur, contribue non seulement à la sensibilité exceptionnelle du stylet, mais élimine également les traits de retour et les traits interrompus indésirables.

La prise en main du stylet à pointe lisse est confortable, car ce dernier épouse parfaitement la paume de la main. La forme convexe de l'interrupteur situé sur le flanc du stylo joue un rôle d'indicateur conçu pour vous éviter d'appuyer involontairement sur le bouton. Son poids de 16,5 g et ses matériaux haute technologie durables rendent ce stylet encore plus facile à utiliser.

Écran graphique Kamvas GT-221 Pro

L'utilisation de verre AG réduit considérablement l'effet d'éblouissement des écrans, même sous des projecteurs puissants. La finition délicate du verre qui offre une sensation proche de celle du papier procure aux utilisateurs une expérience de dessin similaire à celle d'un support papier.

La sensibilité à la pression a été multipliée par quatre pour atteindre 8192, ce qui permet des modifications détaillées, car l'écran est capable de détecter avec précision les différents degrés de pression utilisés pour tracer un trait. La douceur et la cohérence de chaque trait tracé sont ainsi préservées.

Tablette tactile Inspiroy Q11K V2

L'utilisation de la technologie de résonance électromagnétique sans batterie permet un travail de création sans interruption. La tablette comporte également 8 touches de raccourci personnalisables surmontées d'inscriptions en braille, ce qui facilitera le travail et améliorera l'efficacité. Des chanfreins ont été ajoutés à chaque bord de la tablette pour réduire l'inconfort lié au travail sur la tablette pendant de longues périodes.

À propos de HUION

Créée en 2007, HUION Animation Technology Co. est une entreprise de haute technologie nationale qui possède de nombreux brevets et d'importantes capacités en recherche et développement. Ses nombreuses années d'expérience dans l'application de la technologie de saisie manuscrite par résonance électromagnétique et les efforts soutenus qu'elle a investis dans la recherche et le développement lui permettent de proposer des solutions personnalisées pour la conception d'applications de saisie manuscrite.

Le mot « HUION » signifie « le roi du dessin » en chinois. Dans le logo de la marque, la couronne surmontant ce mot vient faire écho au mot « roi ». La couronne est une combinaison de trois crayons qui illustrent l'esprit du dessin. Le nombre trois représente la stabilité et l'équilibre de la culture chinoise et fait également référence à la détermination de la société à fournir des produits de qualité garantie ainsi que la résistance nécessaire pour faire face aux défis.

