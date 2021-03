Annulation de la Spielwarenmesse Summer Edition de juillet 2021

Ernst Kick, président du conseil d'administration de Spielwarenmesse eG déclare : « Nous avons d'abord reçu de bons retours concernant la Summer Edition, tant de la part des exposants que des visiteurs professionnels. Cependant, depuis quelques semaines malheureusement, le manque d'amélioration de la situation sanitaire en particulier suscite l'incertitude dans le secteur. Pour nous, la santé de toutes les parties prenantes reste primordiale. » Le manque de perspectives de la part des politiciens concernant la tenue des foires et salons a avant tout un impact considérable sur leur planification mais aussi sur l'organisation des voyages des fabricants et acheteurs internationaux. Malgré les mesures déjà engagées et sans une évolution de la situation nécessairement plus sécurisée, il ne sera pas possible d'organiser avec succès la Spielwarenmesse Summer Edition.

Désormais, la Spielwarenmesse, à ses dates traditionnelles, du 2 au 6 février 2022, occupera le devant de la scène et sera complétée par la Spielwarenmesse Digital. Pour la première fois, l'organisateur lie ainsi l'indispensable expérience du salon physique au monde virtuel afin d'optimiser la participation des fournisseurs, détaillants spécialisés et acheteurs et ainsi leur offrir le meilleur service possible. « Nous ne recevons que des réactions positives, les acteurs du marché étant impatients de se réunir à nouveau en février. Et nous nous réjouissons de tous vous accueillir en personne à la 72ème édition de la Spielwarenmesse », résume Ernst Kick.

Spielwarenmesse®

Spielwarenmesse eG organise le salon Spielwarenmesse®, salon international du jouet, des hobbys et des loisirs. Le salon est une plateforme de communication et d'affaires pour 2800 entreprises nationales et internationales. L'occasion pour environ 65.000 acheteurs et représentants du commerce spécialisé de plus de 130 pays de découvrir les nouveautés et d'acquérir une vue d'ensemble de la branche. Spielwarenmesse® est depuis 2013 une marque déposée en Allemagne.

Dates du Spielwarenmesse® : du mercredi 2 au dimanche 6 février 2022

