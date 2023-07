ANTA Group en Tsinghua University reiken de 2e Global Sportswear Design Award uit

- Laat de wereld genieten van het beste van de Chinese esthetiek

QINGDAO, China, 6 juli 2023 /PRNewswire/ -- Op 3 juli 2023 bundelden de Chinese sportkledinggigant ANTA Group en de Tsinghua University hun krachten om in Qingdao, China het startschot te geven voor de 2e Global Sportswear Design Award (GSDA) op de Tsinghua (Qingdao) Academy of Arts and Science Innovation Research.

De spraakmakende, creatieve wedstrijd, die ontwerpers van over de hele wereld aantrekt, is bedoeld om het initiatief "Gezond China" te promoten, de zichtbaarheid van China in de sportwereld te vergroten, een samenwerkingsmechanisme tussen industrie, academische wereld en onderzoek tot stand te brengen door middel van interdisciplinaire innovatie, en om de Chinese sportsector een impuls te geven om internationaal herkenbare merken met wereldwijde invloed te creëren. Het evenement is tevens bedoeld om wereldwijd iedereen die in mode geïnteresseerd is te inspireren om zelf te ervaren waartoe China in staat is als het gaat om hoe het land esthetische principes op sportkleding toepast.

Lai Shixian, Co-CEO van ANTA Group, Chen Ke, COO van ANTA Group, Professor Lu Xiaobo van Tsinghua University, die tevens Vice President is van China Artists Association en Management Committee Director van Tsinghua University-ANTA Group Joint Research Center ("het Center"), Professor Zhao Chao, Associate Dean van Academy of Arts & Design at Tsinghua University (AADTHU) en Dean van het Center, evenals andere leiders van beide partijen, woonden het academische forum van de GSDA en de jaarlijkse GSDA-ceremonie bij. Tijdens dit evenement werden innovaties uit de industrie uitgewisseld, werden de prijzen en prestaties van de eerste editie van de GSDA en de op maat gemaakte, digitale verzamelobjecten bekendgemaakt en vond de aftrap van de tweede GSDA plaats, waardoor het een belangrijk mijlpaalevenement werd in de verkenning van toekomstig sportkledingontwerp.

De prijs, met als thema MOVEvolution - Insight into the Future, is ontworpen om inzicht te geven in trends in sportkledingontwerp en de drijvende kracht achter de evolutie van sportmode. De wedstrijd is ook bedoeld als een verkenning van de toekomst van sportuitrusting en -kleding door de verregaande integratie van industrie, academische wereld en onderzoek, waarbij de kracht van origineel ontwerp wordt gestimuleerd.

De ANTA Group heeft acht Olympische Spelen op rij samengewerkt met de Chinese sportdelegatie waarbij het wedstrijdmateriaal voor 22 nationale teams heeft geleverd. Het bedrijf zal Chinese atleten blijven ondersteunen met sportkleding voor de komende Aziatische Spelen in Hangzhou en de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Dit laat zien dat meer uitzonderlijk goede en geavanceerde producten een kans krijgen om gebruikt te worden in prestigieuze sportevenementen.

