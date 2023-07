Le groupe ANTA et l'université Tsinghua présentent le 2e Global Sportswear Design Award

- Permettre au monde de découvrir le meilleur de l'esthétique chinoise

QINGDAO, Chine, 6 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le 3 juillet 2023, le géant chinois des vêtements de sport, le groupe ANTA, et l'université Tsinghua ont uni leurs forces pour lancer le 2e Global Sportswear Design Award (GSDA) à l'Académie des arts et de la recherche en innovation scientifique de Tsinghua à Qingdao, Chine.

1

Ce concours créatif de haut niveau, qui attire des designers du monde entier, vise à promouvoir l'initiative « Une Chine en bonne santé », à augmenter la visibilité de la Chine dans le monde du sport, à mettre en place un mécanisme de collaboration entre l'industrie, le milieu universitaire et la recherche grâce à l'innovation interdisciplinaire, et à donner une impulsion au secteur du sport en Chine afin de créer des marques internationalement reconnues et d'influence mondiale. L'événement permettra également à toute personne intéressée par la mode dans le monde de découvrir ce dont la Chine est capable lorsqu'il s'agit d'appliquer ses principes esthétiques à la conception de vêtements de sport.

Lai Shixian, co-directeur général du groupe ANTA, Chen Ke, directeur de l'exploitation du groupe ANTA, le professeur Lu Xiaobo de l'université Tsinghua qui est également vice-président de l'Association des artistes chinois et directeur du comité de gestion du Centre commun de recherche de l'université Tsinghua et du groupe ANTA, le professeur Zhao Chao, doyen associé de l'Académie des arts et du design de l'université Tsinghua (AADTHU) et doyen du Centre, ainsi que d'autres dirigeants des deux parties, ont assisté au forum académique du GSDA et à la cérémonie annuelle de remise des prix du GSDA. Cet événement comprenait des échanges sur l'innovation de l'industrie, la remise des prix et des annonces de succès suite à la première édition du GSDA, la sortie d'objets de collection numériques personnalisés, et le lancement du deuxième GSDA ; il s'agissait donc un événement important pour l'exploration de l'avenir du design de vêtements de sport.

Sur le thème MOVEvolution - Insight into the Future, le prix est conçu pour fournir un aperçu des tendances en matière de design de vêtements de sport et de la force motrice à l'origine de l'évolution de la mode sportive. Le concours vise également à explorer l'avenir de l'équipement et des vêtements de sport par l'intégration profonde de l'industrie, du milieu universitaire et de la recherche, faisant la promotion de la puissance du design original.

Le groupe ANTA a collaboré avec la délégation sportive chinoise pour huit Jeux olympiques consécutifs, fournissant des équipements de compétition à 22 équipes nationales. L'entreprise continuera de soutenir les athlètes chinois en leur fournissant des vêtements de sport pour les prochains Jeux asiatiques de Hangzhou et les Jeux olympiques de 2024 à Paris. Ainsi, les produits les plus remarquables et les plus modernes auront une chance d'être utilisés lors de prestigieux événements sportifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2146979/1.jpg

SOURCE Anta