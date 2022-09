Anúncio do melhor bartender do mundo: Adrián Michalčík, representante da Noruega, recebe o título de melhor bartender do mundo na competição global World Class da Diageo de melhor bartender do ano

SIDNEY, 16 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Nesta noite em Sydney, o bartender norueguês, Adrián Michalčík, misturou, mexeu e agitou para ganhar o título de melhor bartender do ano na competição global World Class da Diageo, que contou a participação de bartenders de 50 países.

Adrián enfrentou diretamente alguns dos melhores bartenders do mundo em uma série de desafios criados para testar as habilidades, os conhecimentos e criatividade para fazer coquetéis.

Adrián Michalčík, representing Norway, is awarded the title of world’s best bartender at the Diageo World Class Global Bartender of the Year competition 2022 Adrián Michalčík, representing Norway, is awarded the title of world’s best bartender at the Diageo World Class Global Bartender of the Year competition 2022- surrounded by members of the World Class Hall of Fame Adrián Michalčík, representing Norway, competes in the Tanqueray No. TEN Challenge during the Diageo World Class Global Bartender of the Year competition 2022 in Sydney

Desde a criação de um cordial único usando produtos frescos para fazer um highball com o uísque número 1 do mundo[1], Johnnie Walker; à mistura do "perfeito" Tanqueray Nº Ten Martini; os finalistas foram incentivados a ultrapassar os limites da sua arte e defender a ideia de beber com mais qualidade e não quantidade.

Ao vencer, Adrián disse: "Uau, não acredito que acabei de vencer a maior competição de bartenders do mundo! Os últimos anos foram incrivelmente difíceis para mim e para o nosso setor. Só ter a oportunidade de competir aqui, na vida real, contra alguns bartenders realmente incríveis, parece o início de um novo capítulo. Houve momentos em que não tive certeza de que chegaria à rodada seguinte, quanto mais ganhar o título!"

Marissa Johnston, diretora global da World Class da Diageo, disse: "A competição deste ano realmente me impressionou. Nossos finalistas elevaram o nível da sua arte e Adrián se destacou como um gigante entre os gigantes. Ele é um vencedor muito merecedor e estou muito animada para trabalhar com ele no próximo ano."

Não só bartenders participaram do festival deste ano; juízes da competição e lendas da coquetelaria, incluindo Ago Perrone, Monica Berg e Ryan Chetiyawardana, surpreenderam os moradores de Sidney com aparições como convidados em alguns dos melhores bares e restaurantes da cidade como parte do World Class Cocktail Festival.

O festival também contou com uma série de eventos e colaborações em restaurantes e bares ao redor da mundialmente famosa Ópera de Sydney. Incluindo o rei do food truck, Roy Choi, apresentador da Don Julio Food Truck Fiesta, e a premiada bartender e empresária, Monica Berg, que levou uma nova perspectiva sobre os Single Malts com o The Singleton para um dos locais favoritos de Sydney, o Shell House.

FONTE Diageo

