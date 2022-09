Le meilleur barman du monde a été désigné : Adrián Michalčík, qui représente la Norvège, est élu meilleur barman du monde au concours Diageo World Class Global Bartender of the Year

SYDNEY, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Ce soir, à Sydney, le barman norvégien Adrián Michalčík a si bien mélangé, remué et secoué qu'il a remporté le titre de barman de l'année au concours Diageo World Class Global Bartender of the Year, parmi des barmans de 50 pays.

Adrián a joué shaker contre shaker avec certains des meilleurs barmans au monde dans une série d'épreuves conçues pour tester leurs compétences en cocktail, leurs connaissances et leur créativité.

Adrián Michalčík, representing Norway, is awarded the title of world’s best bartender at the Diageo World Class Global Bartender of the Year competition 2022 Adrián Michalčík, representing Norway, is awarded the title of world’s best bartender at the Diageo World Class Global Bartender of the Year competition 2022- surrounded by members of the World Class Hall of Fame Adrián Michalčík, representing Norway, competes in the Tanqueray No. TEN Challenge during the Diageo World Class Global Bartender of the Year competition 2022 in Sydney

De la conception d'un cordial unique à partir de restes de jus de fruits frais, à la création d'un highball avec le numéro un mondial du Scotch[1] Johnny Walker, en passant par la préparation du Tanqueray No. TEN Martini « idéal » ; les finalistes ont été encouragés à repousser les limites de leur métier et à défendre la qualité de la boisson plutôt que la quantité.

Après sa victoire, Adrián a déclaré : « Ouah, je n'arrive pas à croire que je viens de gagner le plus grand concours de barman au monde ! Ces dernières années ont été incroyablement difficiles pour moi et pour notre secteur. Avoir la possibilité de concourir ici, dans la vraie vie, contre des barmans vraiment incroyables, c'est le début d'un nouveau chapitre. Il y a eu des moments où je n'étais pas sûr d'arriver à l'épreuve suivante, encore moins de gagner le titre ! »

Simon Earley, responsable mondial du concours Diageo World Class, a déclaré : « La compétition de cette année m'a vraiment époustouflé. Nos finalistes ont porté leur métier au niveau supérieur et Adrián s'est distingué comme un géant parmi les géants. C'est une victoire largement méritée, et je suis impatient de travailler avec lui au cours de l'année à venir. »

Cette année, les barmans n'étaient pas les seuls présents ; les juges du concours et véritables légendes du cocktail, notamment Ago Perrone, Monica Berg et Ryan Chetiyawardana, ont ravis les habitants de Sydney en faisant des apparitions surprises dans les meilleurs bars et restaurants de la ville dans le cadre du World Class Cocktail Festival.

Le festival a également organisé une série d'événements et de collaborations dans des restaurants et des bars autour du célèbre opéra de Sydney. Parmi eux, le parrain des food trucks, Roy Choi, qui a organisé la Don Julio Food Truck Fiesta, et la barmaid et entrepreneure primée, Monica Berg, qui a proposé de réinventer les Single Malts avec The Singleton dans l'un des lieux les plus en vue de Sydney, le Shell House.

[1] IWSR 2021

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1900092/Adrian_Michalcik_World_s_Best_Bartender.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1900093/Adrian_Michalcik_Awarded_World_s_Best_Bartender.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1900094/Adrian_Michalcik_Tanqueray_Challenge.jpg

SOURCE Diageo