AOP Health adopte Veeva Industry Cloud for Life Sciences dans tous ses domaines d'activité

Une société biopharmaceutique internationale spécialisée dans les maladies rares et les soins intensifs relie la R&D, la qualité, le commercial et les données sur la plateforme Veeva Vault afin d'accélérer l'innovation

PLEASANTON, Californie, et VIENNE, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui que AOP Health, leader international des thérapies intégrées pour les maladies rares et les soins intensifs, standardise les applications dans la plateforme Veeva Vault afin d'accélérer sa croissance mondiale. En reliant la recherche clinique, le développement, la qualité et la commercialisation sur Veeva Development Cloud, Quality Cloud, Commercial Cloud et Data Cloud, AOP Health peut rationaliser les opérations, éliminer les silos et accélérer la livraison de médicaments essentiels aux patients.

« La mission d'AOP Health est de fournir des solutions thérapeutiques intégrées qui améliorent la vie des patients atteints de maladies rares et graves. Depuis près de 30 ans, AOP Health se consacre à cet objectif », a déclaré Bernard Seiser, vice-président chargé du numérique, des données et de l'informatique chez AOP Health. « En améliorant notre base technologique et en connectant les équipes clés du développement à la commercialisation, Veeva Industry Cloud for Life Sciences soutient ce travail de longue haleine et permet à AOP Health de s'adapter de manière transparente et de réduire les délais de mise à disposition des patients. »

AOP Health est spécialisée dans les thérapies intégrées pour les maladies rares et la médecine intensive. Grâce à une base technologique unique, AOP Health permettra aux équipes cliniques, réglementaires, de sécurité et de qualité de développer de nouveaux traitements plus efficacement, tout en renforçant la qualité, la sécurité des médicaments et la conformité. Pour les équipes commerciales et celles chargées des données, une plateforme commune permettra une collaboration plus étroite entre les ventes, le marketing et les services médicaux, pour une expérience client transparente avec une meilleure compréhension.

« La vision d'AOP Health est claire : une stratégie cloud connectée stimule l'efficacité, favorise la croissance et permet d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients », a déclaré Rik van Mol, vice-président senior en charge de la stratégie Development Cloud chez Veeva. « Notre collaboration repose sur des valeurs communes et sur l'objectif de transformer la manière dont AOP sert les communautés des maladies rares et des soins intensifs grâce à Veeva Industry Cloud for Life Sciences. »

À propos d'AOP Health

AOP Health est un groupe de sociétés international dont les racines se trouvent en Autriche, où est situé le siège social d'AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (« AOP Health »). Depuis 1996, le groupe AOP Health se consacre au développement de solutions innovantes visant à répondre aux besoins médicaux non satisfaits, en particulier dans les domaines des maladies rares et de la médecine intensive. Le groupe s'est imposé au niveau international comme un pionnier dans le domaine des solutions thérapeutiques intégrées et opère dans le monde entier par l'intermédiaire de filiales, de représentations et d'un solide réseau de partenaires. Avec comme devise « Needs. Science. Trust » (Les besoins. La science. La confiance.), le groupe AOP Health affirme son engagement en faveur de la recherche et du développement, ainsi que l'importance d'établir des relations avec les médecins et les groupes de défense des patients afin de s'assurer que les besoins de ces parties prenantes sont reflétés dans tous les aspects des actions de l'entreprise.

À propos de Veeva Systems

Veeva fournit le nuage adapté au secteur des sciences de la vie avec des logiciels, des données et des conseils commerciaux. Engagée en faveur de l'innovation, de l'excellence de ses produits et de la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels figurent les plus grandes sociétés biopharmaceutiques mondiales et des entreprises biotechnologiques émergentes. En tant qu'entreprise d'intérêt public, Veeva s'engage à concilier au mieux les intérêts de toutes les parties prenantes, notamment ses clients, ses employés, ses actionnaires et les secteurs qu'elle dessert. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site veeva.com.

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva, ainsi que les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations sont basées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués dans ce communiqué et nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ces déclarations. De nombreux risques sont susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, notamment les risques et incertitudes présentés dans notre formulaire 10-Q pour la période close le 31 octobre 2025, que vous pouvez consulter ici (un résumé des risques susceptibles d'avoir un impact sur nos activités figure aux pages 33 et 34), et dans nos documents déposés ultérieurement auprès de la SEC, que vous pouvez consulter à l'adresse sec.gov.

