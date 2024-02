Aperçu du marché du jeu de SOFTSWISS pour 2023 : l'heure est venue d'investir dans la crypto

En 2023, les paris crypto ont augmenté de plus de 20 %, selon un rapport de SOFTSWISS. Cette entreprise leader dans le domaine technologique, forte de plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie des jeux en ligne (iGaming) et pionnière dans les logiciels optimisés pour la crypto , partage son analyse approfondie du paysage dynamique de la crypto.

GZIRA, Malte, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS, en qualité de pionnier dans le développement de logiciels de jeu en ligne exploitant la crypto , effectue régulièrement des recherches afin de surveiller l'évolution de la crypto dans le secteur des jeux en ligne. En s'appuyant sur des méthodes telles que l'extrapolation, l'analyse comparative et corrélationnelle, les experts de l'entreprise analysent les données provenant de plus de 600 marques de jeux favorables à la crypto qu'elle soutient.

Aperçu du marché des jeux en ligne

Total Bet Sum State of Crypto 2023

D'après les données de SOFTSWISS, le marché des jeux en ligne a enregistré une expansion stable en 2023. En euros absolus, le montant total des mises a augmenté de 38,2 % par rapport à l'année précédente, tandis que le nombre total de mises a affiché une croissance encore plus marquée, dépassant les 51,2 %.

Malgré cela, la mise moyenne connaît une légère diminution, influencée par plusieurs facteurs. Un facteur important est la plus grande accessibilité des jeux en ligne, facilitée par l'avancement technologique et la généralisation de l'accès à Internet. Cette tendance est particulièrement notable sur les marchés émergents tels que l'Amérique latine et l'Afrique, où les mises tendent à être plus modestes. De plus, la hausse du nombre de joueurs de moins de 30 ans aux budgets restreints contribue également à cette baisse de la taille moyenne des mises.

Évolution de la crypto

L'analyse trimestrielle approfondie, entamée au début de 2022, révèle que les paris en monnaie fiat connaissent une croissance plus marquée que les paris en crypto. Au quatrième trimestre 2023, la somme des paris en crypto a augmenté de 8,2 % en termes absolus, tandis que celle des paris fiat a grimpé de 16,4 % par rapport au troisième trimestre 2023. À la fin de 2023, la part des paris en crypto dans la somme totale des paris (27,5 %) a diminué de 3,9 points de pourcentage.

L'analyse comparative de la somme des paris en crypto de 2023 par rapport à l'année précédente montre une croissance de 21,1 %. Parallèlement, le nombre de paris en crypto a augmenté de 50,5 % d'une année sur l'autre. Cette augmentation du nombre de paris témoigne d'un intérêt grandissant pour les jeux utilisant la crypto, même si la plus grande disponibilité des devises numériques peut entraîner des paris légèrement plus prudents.

« Les atouts des monnaies numériques, comme la rapidité des transactions et l'anonymat, constituent des incitations majeures pour de nombreux joueurs. Face à ces évolutions, le marché réclame une expansion des opportunités offertes aux joueurs de crypto dans les projets de jeux en ligne. Par exemple, la possibilité de convertir la monnaie en jeu permet aux opérateurs d'engager les joueurs disposant d'actifs en cryptomonnaie dans des jeux initialement conçus pour des transactions fiat. Les projets qui saisissent de telles opportunités continuent de consolider leur position sur le marché », a souligné Vitali Matsukevich, Directeur Générale des Opérations de SOFTSWISS.

Stabilisation des paris en crypto

La mise moyenne en monnaie fiat est demeurée stable autour de 0,82 euro tout au long de l'année écoulée. Bien que la mise moyenne en crypto ait fluctué au cours de 2023, passant de 1,59 à 1,88 euro, ces variations semblent modestes par rapport à la division par deux observée dans la mise moyenne en crypto au quatrième trimestre 2022, qui s'élevait à 1,56 euro. Cela suggère un certain degré de stabilité dans la mise moyenne en crypto tout au long de 2023. Il convient également de noter que la mise moyenne en crypto est presque deux fois plus élevée que celle en monnaie fiat, ce qui indique que les monnaies numériques sont potentiellement utilisées par des joueurs disposant de revenus plus élevés.

Vitali Matsukevich, responsable des opérations chez SOFTSWISS, a ainsi résumé : « Le marché des monnaies numériques connaît une expansion rapide, avec des estimations montrant une croissance de plus de 50 % de la capitalisation en 2023. Malgré les risques liés à la forte volatilité de la crypto et à sa dépendance à divers facteurs, son utilisation peut apporter des bénéfices supplémentaires aux opérateurs. L'industrie du jeu en ligne offre des perspectives d'investissement prometteuses grâce à la croissance des marchés en monnaie fiat et en crypto, mais le succès dépend de partenaires fiables et expérimentés. »

À propos de SOFTSWISS

Depuis plus de 15 ans, SOFTSWISS, une entreprise technologique internationale, offre des solutions de pointe pour les jeux en ligne. En 2013, SOFTSWISS a été la pionnière dans l'introduction d'une solution de casino en ligne spécialement optimisée pour le Bitcoin.