Es ist Zeit, in Krypto zu investieren: SOFTSWISS 2023 Gaming Marktübersicht

Im Jahr 2023 wuchsen die Kryptowetten um mehr als 20 %, wie SOFTSWISS berichtet. Das führende Technologieunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im Bereich iGaming und die Nummer eins bei krypto-optimierter Software teilt seine Analyse der dynamischen Kryptolandschaft.

GZIRA, Malta, 29. Februar 2024 /PRNewswire/ -- SOFTSWISS, als Innovator in der Entwicklung von krypto- iGaming-Software, führt regelmäßig Untersuchungen durch, um die Dynamik von Krypto im iGaming-Markt zu verfolgen. Mittels Extrapolation, vergleichender und korrelativer Analyse analysieren Experten die Daten von über 600 kryptofreundlichen Marken, die von dem Unternehmen unterstützt werden.

Überblick über den iGaming-Markt

Total Bet Sum State of Crypto 2023

Basierend auf den Daten von SOFTSWISS weist der iGaming-Markt im Jahr 2023 ein stabiles Wachstum auf. In absoluten Zahlen in Euro stieg die Gesamteinsatzsumme um 38,2 % im Vergleich zum Vorjahr. Gleichzeitig verzeichnete die Gesamteinsatzsumme einen noch stärkeren Anstieg und übertraf 51,2 %.

Die Durchschnittswette ist aus mehreren Gründen leicht rückläufig. Ein wichtiger Faktor ist die größere Reichweite des Online-Glücksspiels, die durch die fortschrittliche Technologie und die zunehmende Verfügbarkeit des Internets begünstigt wird. Dieser Trend ist in Schwellenländern wie Lateinamerika und Afrika deutlicher zu erkennen, wo die Einsätze in der Regel geringer sind. Darüber hinaus trägt die steigende Zahl von Spielern unter 30 Jahren mit begrenztem Budget zum Rückgang der durchschnittlichen Einsatzhöhe bei.

Zustand der Kryptowetten

Die eingehende vierteljährliche Analyse, die Anfang 2022 begonnen wurde, zeigt, dass Fiat-Wetten im Vergleich zu Kryptowetten ein stärkeres Wachstum erfahren. In 4. Quartal 2023 verzeichnete die Krypto-Wettsumme einen Anstieg von 8,2 % in absoluten Zahlen, während die Fiat-Wettsumme im Vergleich zum 3. Quartal 2023 um 16,4 % anstieg. Ende 2023 ist der Kryptoanteil an der Gesamtsumme der Wetten (27,5 %) um 3,9 % gesunken.

Die vergleichende Analyse der Kryptowettsumme im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr zeigt ein Wachstum von 21,1 %. Gleichzeitig stieg die Kryptowettsumme um 50,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Die wachsende Zahl der Wetten deutet auf ein steigendes Interesse an Krypto-Glücksspielen hin, aber die größere Verfügbarkeit digitaler Währungen könnte zu etwas günstigeren Wetten führen.

„Die Vorteile des Einsatzes digitaler Währungen, wie z. B. schnelle Transaktionen und Anonymität, sind für viele Marktteilnehmer ausschlaggebend. Angesichts dieser Dynamik verlangt der Markt nach einer Ausweitung der Möglichkeiten von iGaming-Projekten für Krypto-Spieler. Die In-Game-Währungsumwandlung ermöglicht es Betreibern beispielsweise, Spieler mit Kryptowährungswerten in Spielen zu engagieren, die ursprünglich für Fiat-Transaktionen konzipiert wurden. Die Projekte, die solche Möglichkeiten nutzen, erlangen immer günstigere Marktpositionen", erklärte Vitali Matsukevich, Chief Operating Officer bei SOFTSWISS.

Stabilisierung von Kryptowetten

Die durchschnittliche Fiat-Wette blieb während des gesamten vergangenen Jahres konstant bei rund 0,82 Euro. Trotz der Schwankungen des durchschnittlichen Kryptoeinsatzes im Jahr 2023, die zwischen 1,59 und 1,88 Euro liegen, erscheinen die Veränderungen bescheiden, verglichen mit dem zweifachen Rückgang des durchschnittlichen Kryptoeinsatzes im 4. Quartal 2022, der 1,56 Euro erreichte. Dies deutet auf eine gewisse Stabilisierung der durchschnittlichen Kryptowette im Jahr 2023 hin. Ein weiterer Punkt ist, dass der durchschnittliche Krypto-Einsatz fast doppelt so hoch ist wie der durchschnittliche Fiat-Einsatz, was beweist, dass digitale Währungen potenziell von Spielern mit höherem Einkommen genutzt werden.

Vitali Matsukevich, Chief Operating Officer bei SOFTSWISS, fasst zusammen: „Der Markt für digitale Währungen wächst schnell, Schätzungen gehen von einem Kapitalwachstum von über 50 % im Jahr 2023 aus. Trotz der Risiken, die durch die hohe Volatilität von Kryptowährungen und ihre Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren verursacht werden, kann ihr Einsatz den Betreibern zusätzliche Gewinne bringen. Die iGaming-Branche ist aufgrund des Wachstums sowohl der Fiat- als auch der Kryptomärkte vielversprechend für Investitionen, aber der Erfolg hängt von vertrauenswürdigen und erfahrenen Partnern ab."

