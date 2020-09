AppGallery bietet Gitarristen bei Ultimate Guitar exklusive Vorteile

Ultimate Guitar-User in 30 Ländern dürfen sich bei AppGallery auf ein dreimonatiges kostenfreies Premium-Abo freuen

SHENZHEN, China, 17. September 2020 /PRNewswire/ -- Ultimate Guitar ist das führende Online-Tab-Archiv. Die App bietet ihren Usern über 1,4 Millionen Song-Tabs und -Akkorde. Die am schnellsten wachsende Community für Gitarristen hat heute eine dreimonatige Kampagne in Zusammenarbeit mit AppGallery angekündigt. Die beiden Partner rücken enger zusammen, um die User-Zahl und die Markenbekanntheit der beiden Communitys in 30 Ländern weiter zu steigern*. Die gemeinsame Aktion geht von September bis Dezember. AppGallery-User sollen dabei exklusive Vorteile und neuartige Features erhalten.

Vorteile für Huawei-User weltweit

Im Zuge der Zusammenarbeit stellt Ultimate Guitar allen AppGallery-Usern eine exklusive dreimonatige Gratis-Testversion seines Premium-Abos namens Ultimate Guitar Pro bereit. Damit stehen AppGallery-Usern in 30 Ländern mehr Features wie die Tempokontrolle und das Tab-Playback zur Verfügung, die noch schnellere Lernfortschritte ermöglichen.

„Wir freuen uns riesig, dass wir bei dieser Kampagne mit Huawei zusammenarbeiten dürfen. Unser Partner hat uns bei der HMS-Integration unglaublich unterstützt. Das zeigt, wie viel Huawei daran gelegen ist, den Entwicklern unter die Arme zu greifen – damit sie ihren Usern die Benutzerfreundlichkeit bieten können, die sie verdient haben und die sie sich wünschen", so Jonathan Kehl, Vice President of Global Business Development bei Ultimate Guitar. „Das ehrgeizige Ziel unserer Firma ist, eine Milliarde Menschen weltweit zu Musikern zu machen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir noch enger mit Huawei zusammenarbeiten und dadurch weitere AppGallery-User in unserer Rock-and-Roll-Community begrüßen dürfen."

HMS Core-Technologie zur Unterstützung

Ultimate Guitar hat sechs Huawei Mobile Services (HMS) Core-Kits in seine App integriert – ein Beleg für das große Vertrauen, das der Entwickler in seinen Partner Huawei setzt. Mit implementierten Toolkits wie Ads Kit, Analytics Kit, Push Kits etc. sorgt Ultimate Guitar dafür, dass die Anwendung dank AppGallery noch benutzerfreundlicher wird. Die App soll sich dadurch einfacher bedienen lassen und mehr Sicherheit bieten.

„Die Partnerschaft mit Huawei war eine tolle Erfahrung für das gesamte Team", erklärt Sasha Smirnova, Head of Partnerships. „Der technische Support von AppGallery hat uns bei allen unseren Fragen geholfen und durch das Projekt geführt. Die HMS Core-Integration lief insgesamt sehr flüssig. Das Team konnte die App fast eine Woche früher veröffentlichen als geplant."

AppGallery – einer der drei weltweit führenden App-Marktplätze

AppGallery ist in 170 Ländern und Regionen verfügbar. Der Anbieter hat es sich zum Ziel gesetzt, die unterschiedlichen und gleichzeitig spezifischen Bedürfnisse seiner 490 Millionen aktiven User zu erfüllen. Die Entscheider des App-Marktplatzes versuchen aktiv, globale und lokale Entwickler mit ins Boot zu holen und Partnerschaften zu schließen. Dadurch festigt AppGallery seinen Status als offene, innovative und für alle zugängliche Plattform.

Den Verantwortlichen bei AppGallery ist bewusst, welche wichtige Rolle die Entwickler dabei spielen – weshalb der Erfolg der App-Designer im Vordergrund steht. AppGallery stellt Entwicklern aus aller Welt seinen Rundum-Support zur Verfügung und unterstützt sie durch spezielle Kampagnen. Dabei stehen die App-Entwickler im Mittelpunkt, was sie zu weiteren Innovationen antreibt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Entwickler-Website von Huawei unter https://developer.huawei.com/consumer/en/ oder im Huawei-Entwicklerforum unter https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/home .

* Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Polen, Türkei, Israel, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Vereinigtes Königreich, Südafrika, Philippinen, Russland, Costa Rica, Mexiko, Panama, Argentinien, Chile, Dominikanische Republik, Honduras, Paraguay, Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Guatemala, Peru, El Salvador und Uruguay.

SOURCE Huawei