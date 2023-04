AppGallery nombrada 'Best Alternative App Store' en los Mobile Games Awards 2023

El tercer mayor mercado de aplicaciones del mundo seguirá ofreciendo más opciones a los consumidores e impulsando la innovación para desarrolladores y socios.

VARSOVIA, Polonia, 27 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- AppGallery ha ganado el 'Best Alternative App Store of the Year' en los Mobile Games Awards 2023 en una gala del sector celebrada en Londres. Este premio es un reconocimiento al compromiso de AppGallery con los usuarios y desarrolladores. No sólo es una vía en la que los usuarios pueden descargar fácilmente las aplicaciones y los juegos que necesitan, sino también un ecosistema inteligente en el que los desarrolladores pueden impulsar experiencias innovadoras con las aplicaciones.

Desde su lanzamiento en 2018, AppGallery ha experimentado un crecimiento ininterrumpido, estableciéndose firmemente como uno de los 3 principales mercados de aplicaciones del mundo. Sirviendo a más de 580 millones de usuarios activos mensuales, AppGallery continúa ofreciendo una amplia gama de juegos globales populares y aplicaciones locales.

"A medida que países de todo el mundo destacan la importancia de las tiendas de aplicaciones alternativas para un mercado móvil más sano, nos sentimos inmensamente orgullosos y honrados de ganar este premio. Se trata de un hito fundamental en el reconocimiento de nuestra dedicación a nuestros socios y usuarios", ha declarado Jaime Gonzalo, vicepresidente de Huawei Mobile Services Europe.

La satisfacción del usuario es la máxima prioridad de AppGallery

AppGallery trabaja constantemente en colaboraciones con las principales marcas y desarrolladores de juegos del mundo. Todo ello para garantizar que los consumidores disfruten de experiencias únicas e inteligentes y tengan acceso a algunos de los juegos para móvil más codiciados. Para hacerla aún más atractiva para los jugadores, AppGallery organiza periódicamente campañas estacionales que ofrecen promociones exclusivas, como las campañas anuales Game Fest.

Recientemente, AppGallery ha visto aumentar el interés de otros usuarios de Android que pueden acceder fácilmente. En primer lugar, deben descargar AppGallery desde su sitio web, instalar HMS Core y, por último, crear un ID de Huawei.

Inquebrantable apoyo integral a los desarrolladores a través de asociaciones de colaboración

AppGallery pone a disposición de los desarrolladores una amplia gama de herramientas, capacidades y otros recursos, lo que permite a los más de 6 millones de desarrolladores registrados en Huawei hacer crecer sus negocios de formas nuevas y sin precedentes. Con una fuerte integración interconectada y capacidades HMS Core disponibles, así como un equipo de soporte técnico dedicado, los desarrolladores pueden liberar todo el poder de la innovación.

AppGallery pretende seguir ofreciendo a los usuarios una amplia disponibilidad de aplicaciones y no limitar la accesibilidad en función de los ecosistemas. Al mantenerse abierta y transparente, la plataforma seguirá protegiendo los intereses de los usuarios y estableciendo asociaciones sólidas y de colaboración con los desarrolladores.

