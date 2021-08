AppGallery une fuerzas con Nekki para llevar Shadow Fight Arena a los usuarios de AppGallery

Los jugadores de la AppGallery de Shadow Fight Arena pueden reclamar acceso exclusivo a uno de los personajes más raros del juego: el formidable 'Monkey King', lo que les da una ventaja inmediata. Con un valor total de 100 dólares estadounidenses, Monkey King es bien conocido entre los fans de Shadow Fight Arena por sus impresionantes movimientos de ataque.

"La serie Shadow Fight ha sido bien recibida hasta ahora y estamos emocionados de que los usuarios de AppGallery en todo el mundo experimenten el fragor de la batalla con nuestra nueva oferta en asociación con Huawei", dijo Nikita Korzhavin, director de Desarrollo Comercial de Nekki.

Huawei ofrece soporte tecnológico a los socios

Como uno de los mercados de aplicaciones globales de más rápido crecimiento, los desarrolladores pueden aprovechar las capacidades HMS Core de Huawei durante el período previo al lanzamiento de la aplicación. Shadow Fight Arena demuestra cómo un juego puede mejorar su experiencia de usuario más allá del juego estándar, integrándose con el IAP Kit de Huawei para brindar una experiencia de pago perfecta dentro del juego.

"Compartir este viaje con Huawei ha sido gratificante", comentó Nikita Korzhavin, director de Desarrollo Comercial de Nekki. "Con la integración exitosa de HMS Core Kits de Huawei, podemos proporcionar gráficos de mayor calidad que dan vida al intrincado paisaje del juego".

Shadow Fight Arena ha tenido un gran éxito hasta ahora. Elogiado como el Best Mobile Game de 2020 en los Premios DevGAMM, Shadow Fight Arena también tiene el honor de ser finalista al Best Audio/Visual Accomplishment en los Mobile Games Awards de Pocket Gamer 2021 y finalista al Game of the Year de Pocket Gamer en 2021.

Shadow Fight Arena ya está disponible para descargar en AppGallery.

Acerca de AppGallery - Uno de los 3 mejores mercados de aplicaciones a nivel mundial

Con AppGallery, nuestra visión es crear una plataforma de distribución de aplicaciones innovadora y abierta que sea accesible para los consumidores y, al mismo tiempo, proteger estrictamente la privacidad y seguridad de los usuarios. Siendo uno de los tres principales mercados de aplicaciones a nivel mundial, AppGallery ofrece una amplia variedad de aplicaciones globales y locales en 18 categorías y está disponible en más de 170 países y regiones con más de 540 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo.

Acerca de Nekki

Nekki es un desarrollador de juegos con sede en Chipre con los populares títulos Shadow Fight, Vector y 11x11 en su haber. Shadow Fight Arena de Nekki fue finalista para Mejor logro audiovisual en los premios Mobile Games Awards 2021 de Pocket Gamer y Game of the Year 2021 de Pocket Gamer. La herramienta desarrollada por Nekki, Cascadeur, también fue finalista para Best Tools Provider, que reconoce a cualquier empresa proporcionando herramientas para que los desarrolladores ayuden a crear juegos para plataformas móviles, en los premios Mobile Games Awards 2020 de Pocket Gamer. Obtenga más información en https://nekki.com/

