Obchod AppGallery spojuje síly s herním studiem Nekki a přináší uživatelům hru Shadow Fight Arena

Hráči, kteří si hru Shadow Fight Arena spustí přes obchod AppGallery mohou získat exkluzivní přístup k jedné z nejvzácnějších postav hry – hrozivému „opičímu králi", který jim dává okamžitý náskok před ostatními. Opičí král, jehož hodnota činí 100 amerických dolarů, je mezi fanoušky Shadow Fight Areny dobře známý pro své působivé útočné schopnosti.

„Série Shadow Fight se zatím setkala s velkým ohlasem a my se těšíme, že si uživatelé AppGallery po celém světě budou moci vyzkoušet, co se nám v našem posledním počinu ve spolupráci se společností Huawei povedlo vytvořit," řekl Nikita Korzhavin, ředitel pro rozvoj obchodu ve společnosti Nekki.

Technologická podpora společnosti Huawei

Společnost Huawei provozuje jeden z nejrychleji rostoucích trhů s aplikacemi na světě a vývojáři mohou během příprav na uvedení aplikace na trh využívat funkce v rámci její proprietární sady HMS Core. Shadow Fight Arena ukazuje, jak lze vylepšit uživatelský zážitek nad rámec standardního hraní, a to díky integraci se sadou IAP společnosti Huawei, která umožňuje bezproblémové placení ve hře.

„Podílet se na této cestě se společností Huawei bylo velmi obohacující," uvedl Nikita Korzhavin, ředitel pro rozvoj podnikání ve společnosti Nekki. „Díky úspěšné integraci sad HMS Core od společnosti Huawei můžeme nabídnout kvalitnější grafiku, která oživí komplexní herní krajinu."

Shadow Fight Arena zatím zaznamenala velký úspěch. Byla oceněna jako nejlepší mobilní hra roku 2020 v rámci DevGAMM Awards a stala se také finalistou soutěže o nejlepší audiovizuální počin v rámci soutěže Pocket Gamer Mobile Games Awards 2021 a finalistou soutěže Pocket Gamer Game of the Year 2021.

Shadow Fight Arena je nyní k dispozici ke stažení na AppGallery.

O obchodě AppGallery – jednom ze tří nejlepších tržišť s aplikacemi na světě

Naší vizí v AppGallery je vytvořit otevřenou, inovativní platformu pro distribuci aplikací, která bude přístupná spotřebitelům a zároveň bude přísně chránit soukromí a bezpečnost uživatelů. AppGallery je jedním ze tří největších tržišť s aplikacemi na světě, nabízí širokou škálu globálních i lokálních aplikací v 18 kategoriích a je dostupná ve více než 170 zemích a regionech s více než 540 miliony aktivních uživatelů měsíčně po celém světě.

O společnosti Nekki

Nekki je kyperská herní vývojářská společnost, která má na kontě populární tituly Shadow Fight, Vector a 11x11. Hra Shadow Fight Arena se stala finalistou soutěže o nejlepší audiovizuální počin v rámci soutěže Pocket Gamer Mobile Games Awards 2021 a Pocket Gamer Game of the Year 2021. Nástroj Cascadeur, vyvinutý společností Nekki, se také stal finalistou soutěže Pocket Gamer's Mobile Games Awards 2020 v kategorii Best Tools Provider, která oceňuje všechny společnosti poskytující vývojářům nástroje pro tvorbu her pro mobilní platformy. Více informací najdete na https://nekki.com/

