Appian Case Management Studio optimise les opérations et la prestation de services

L'intelligence artificielle appliquée à la gestion de cas offre aux organisations la capacité de coordonner avec aisance leurs flux de travail, d'optimiser l'efficacité et de garantir la conformité de leurs opérations.

PARIS, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq : APPN) annonce la disponibilité immédiate d' Appian Case Management Studio , une solution de conception modulaire pour la gestion de cas, alimentée par l'intelligence artificielle. Cette solution permet aux utilisateurs de configurer rapidement des applications dédiées à la gestion de cas adaptées à leurs besoins opérationnels. Case Management Studio facilite la collaboration entre les équipes en connectant efficacement données, systèmes et personnels impliqués dans la gestion de cas, afin d'optimiser les flux de travail tels que la gestion interne, le service client, l'onboarding des employés, la conformité réglementaire etc.

« La gestion efficace des dossiers favorise l'innovation et l'expérience client. L'efficacité de nos équipes opérationnelles et la capacité à mobiliser des informations cruciales pour perfectionner leurs processus et la manière dont ils interagissent avec nos clients sont toutes primordiales » a exprimé Dylan Fulmer, Directeur Principal des Produits pour les Applications Internes chez 3E. « Nous sommes fiers d'être parmi les premiers adoptants de cette technologie et sommes enthousiastes quant à l'impact que l'Appian Case Management Studio peut avoir sur nos employés et l'ensemble de nos opérations. »

Appian Case Management Studio offre des outils intuitifs pour concevoir aisément des applications de gestion de cas sur-mesure via la plateforme Appian . Avec ses fonctionnalités de création de formulaires par glisser-déposer, de modélisation des données épurée et des contrôles de flux de travail simplifiés, cette solution de gestion de cas en tant que service (CMaaS) facilite le déploiement rapide d'applications adaptées aux cas les plus complexes.

Des fonctionnalités d'IA et d'automatisation avancées aident à chaque étape du processus facilitant la gestion des tâches courantes de gestion de cas pour les utilisateurs professionnels, en simplifiant des opérations telles que la synthèse de contenu de notes et documents, l'association de dossiers, ainsi que la détection et résolution de doublons. De plus, Case Management Studio élimine les obstacles opérationnels en assurant l'interconnexion des services, en repérant les inefficacités et en fournissant aux dirigeants des insights automatisés, propices à l'amélioration continue et à l'excellence opérationnelle.

Les organisations peuvent utiliser Appian Case Management Studio pour :

Optimiser la livraison des applications. Appian Case Management Studio intègre un ensemble complet de fonctionnalités fondamentales répondant à 80 % des exigences habituelles en gestion de cas dès son installation, enrichi par des modules additionnels comme les portails Appian, l'intégration aux systèmes d'entreprise, Appian RPA et Appian AI Skills. Cette approche modulaire accélère le déploiement et augmente la flexibilité, garantissant un délai de rentabilisation plus rapide et un retour sur investissement plus rapide.

Appian Case Management Studio intègre un ensemble complet de fonctionnalités fondamentales répondant à 80 % des exigences habituelles en gestion de cas dès son installation, enrichi par des modules additionnels comme les portails Appian, l'intégration aux systèmes d'entreprise, Appian RPA et Appian AI Skills. Cette approche modulaire accélère le déploiement et augmente la flexibilité, garantissant un délai de rentabilisation plus rapide et un retour sur investissement plus rapide. Offrir des leviers d'action aux utilisateurs professionnels. Case Management Studio offre aux professionnels la maîtrise de leurs projets grâce à des options de configuration intuitives et une conception visuelle des workflows. Il habilite les techniciens métiers à concevoir des formulaires, des modèles de données, des workflows et des rapports, et à personnaliser les types de cas, sans intervention du département IT. Cette approche, à la fois intuitive et autonome, démocratise le développement, permettant une adaptation agile aux besoins spécifiques de l'entreprise et réduisant la dépendance aux ressources informatiques.

Case Management Studio offre aux professionnels la maîtrise de leurs projets grâce à des options de configuration intuitives et une conception visuelle des workflows. Il habilite les techniciens métiers à concevoir des formulaires, des modèles de données, des workflows et des rapports, et à personnaliser les types de cas, sans intervention du département IT. Cette approche, à la fois intuitive et autonome, démocratise le développement, permettant une adaptation agile aux besoins spécifiques de l'entreprise et réduisant la dépendance aux ressources informatiques. Faciliter le travail des utilisateurs avec l'IA. Case Management Studio met à la disposition des utilisateurs des outils d'intelligence artificielle de pointe pour la synthèse et la recherche de dossiers, l'identification et la correction des doublons, ainsi que l'automatisation des tâches répétitives. Cette technologie repose sur l'architecture d'IA privée d'Appian , garantissant ainsi une protection maximale et la confidentialité des données et des algorithmes critiques.

Case Management Studio met à la disposition des utilisateurs des outils d'intelligence artificielle de pointe pour la synthèse et la recherche de dossiers, l'identification et la correction des doublons, ainsi que l'automatisation des tâches répétitives. Cette technologie repose sur l'architecture d'IA privée d'Appian , garantissant ainsi une protection maximale et la confidentialité des données et des algorithmes critiques. Optimiser les flux de travail. Case Management Studio tire parti de la Data Fabric et des fonctionnalités avancées d'analyse des processus d'Appian pour unifier les systèmes à travers les différents services, améliorant ainsi l'efficacité des processus. Avec des outils d'audit prêts à l'emploi, à une analyse des causes profondes basée l'IA et à des recommandations pour optimiser les processus, les utilisateurs peuvent aisément et efficacement promouvoir l'amélioration continue et l'excellence opérationnelle.

La Garantie Appian pour Case Management Studio

La garantie Appian pour Case Management Studio est un service unique qui s'appuie sur nos décennies d'expérience dans la création de solutions de gestion de cas. En seulement six semaines, les clients peuvent être opérationnels grâce à une solution de gestion des dossiers entièrement personnalisée fournie par Appian Customer Success.

« En donnant aux techniciens métier le pouvoir de personnaliser leurs applications de gestion de cas sans trop dépendre de l'informatique, nous offrons directement aux acteurs de terrain la capacité de transformer leur gestion de cas », souligne Michael Beckley, Directeur Technique chez Appian. « Grâce à l'intégration de l'IA, nous soutenons également les chargés de cas, en enrichissant leur compréhension, en décuplant leur productivité et en les aidant à exécuter leurs tâches avec une efficacité accrue. »

Pour explorer davantage Appian Case Management Studio, nous vous invitons à participer à notre webinaire intitulé « Case Management Studio : La clé des applications agiles et performantes pour la gestion des dossiers d'entreprise », prévu pour le 4 avril 2024 à 13h00, CEST.

