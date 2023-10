Appian désigné leader par le Magic Quadrant™ 2023 de Gartner® pour les plateformes Low-Code d'entreprise

PARIS, 26 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) a annoncé aujourd'hui avoir été nommé leader dans le Magic Quadrant 2023 de Gartner dans la catégorie des plateformes d'applications Low-Code d'entreprise (LCAP), une évaluation comprenant 17 acteurs majeurs du marché. Pour en savoir plus, l'exemplaire du rapport 2023 sur les plateformes Low-Code de Gartner.

"Axiom Space adopte Appian pour son cadre de données collaboratif, un outil essentiel pour la création de la nouvelle génération de combinaisons lunaires permettant notre retour sur la Lune," affirme Rodney Johnson, Senior Enterprise Service Manager chez Axiom Space. "L'approche low-code via la Data Fabric d'Appian, combinée à sa gamme complète d'outils d'automatisation de processus est un puissant catalyseur pour notre mission."

Gartner définit les plateformes d'application low-code (LCAP) comme des outils conçus pour le développement et le déploiement rapide d'applications sur-mesure, minimisant le besoin d'un codage complexe. Les LCAP d'entreprise, un segment spécifique de ce marché, visent un spectre plus étendu de développeurs, y compris ceux en entreprise, et proposent des fonctionnalités cruciales pour le déploiement et la gestion d'applications dans les structures de taille moyenne à grande. Cela inclut la gestion des hautes performances, la fiabilité, la scalabilité, la continuité après incident, la sécurité, l'interaction API avec les services cloud internes et externes, la surveillance des activités, les contrats de niveau de service, ainsi que l'accès à un support technique et à des opportunités de formation.

"Ce qui distingue Appian dans l'univers du low-code, à notre avis, est notre concentration sur l'automatisation des processus via l'IA", explique Michael Beckley, CTO et co-fondateur d'Appian. "Notre solution d'IA générative low-code privée offre aux entreprises pionnières la possibilité d'exploiter en toute sécurité l'IA actuelle, tandis que la Data Fabric d'Appian facilite l'intégration harmonieuse de l'IA privée dans tous les processus d'affaires."

La plateforme Appian révolutionne le développement low-code et l'automatisation des processus, catalysant l'innovation, l'efficacité et la croissance via l'IA générative. Des éléments architecturaux essentiels, tels que l'architecture SAIL brevetée d'Appian et Data Fabric, son AI Copilot, ainsi que sa démarche d'IA privée, optimisent l'utilisation de l'IA, permettant ainsi un déploiement accéléré de solutions d'automatisation de processus sécurisées et performantes de bout en bout.

Pour consulter le rapport et explorer davantage la place d'Appian, visitez https://ap.pn/3FsFIcE.

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'automatisation des processus métiers. La Appian AI Process Platform comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leurs workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences clients. Pour plus d'informations, visitez appian.fr. [Nasdaq: APPN]

