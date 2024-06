Appian ernennt Manuel Melles zum Regional Vice President Partners Central Europe

Ehemaliger VP der Software AG wechselt zu Appian, um Partnerschaften und Geschäftswachstum in Mitteleuropa voranzutreiben

BERLIN, 27. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) hat Manuel Melles zum Regional Vice President Partners Central Europe ernannt. In dieser Position wird er ab sofort das Partner-Ökosystem von Appian in Deutschland, Österreich, Schweiz, Osteuropa sowie in Frankreich verantworten, um Kunden mit KI-gestützter Prozessautomatisierung bei der Verbesserung ihres Geschäfts zu unterstützen.

Manuel Melles, Regional Vice President Partners Central Europe, Appian

Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Technologiebranche und 15 Jahren in verschiedenen Führungspositionen im Partnermanagement großer Technologieunternehmen bringt Manuel Melles eine umfassende Expertise sowie einen beeindruckenden Track Record in die Rolle ein. Zuletzt war er als Vice President Partner Management bei der Software AG tätig, wo er maßgeblich den Aufbau und die erfolgreiche Entwicklung des Partner-Ökosystems in der DACH-Region vorantrieb. Zuvor hatte er verschiedene führende Positionen im Partnermanagement bei der Deutschen Telekom AG inne.

„Wir freuen uns, Manuel Melles im Team von Appian willkommen zu heißen", kommentiert Sabine Bührer , Area Vice President Central Europe bei Appian. „Wir sind überzeugt, dass seine umfangreiche Erfahrung und sein strategischer Ansatz zur Etablierung von Partnerschaften einen entscheidenden Beitrag dazu leisten werden, unsere Partnerschaften zu stärken und unser Wachstum in Zentraleuropa weiter voranzutreiben."

Appian eröffnete seine Niederlassungen in Frankreich und Deutschland bereits 2012. In den letzten fünf Jahren hat Appian in Frankreich und DACH seine Mitarbeiterzahl um 110 Prozent erhöht und befindet sich weiterhin auf einem Wachstsumskurs. Appian arbeitet mit Unternehmen und Organisationen zusammen, um Arbeitsabläufe zu verbessern, Prozesse zu automatisieren, Daten zu vereinheitlichen und Abläufe zu optimieren, um transformative Ergebnisse zu erzielen. Zu den wichtigsten Branchen und Kunden von Appian gehören:

Neun der zehn größten Life-Science-Unternehmen der Welt, darunter die Bayer AG und Sanofi.

zehn größten der Welt, darunter die Bayer AG und Sanofi. Fünf der zehn weltweit führenden Banken und andere Finanzdienstleistungsunternehmen , darunter eine internationale Bank und Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Hauptsitz in Frankreich, eine der größten Genossenschaftsbanken in DACH und Osteuropa, die Addiko Bank, das Bankhaus von der Heydt und andere.

, darunter eine internationale Bank und Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Hauptsitz in Frankreich, eine der größten Genossenschaftsbanken in DACH und Osteuropa, die Addiko Bank, das Bankhaus von der Heydt und andere. Zentrale und lokale Behörden des öffentlichen Sektors in der DACH-Region und in Frankreich, da Appian vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) nach dem Cloud Computing Compliance Kriterienkatalog (C5) zertifiziert ist.

Zu den derzeitigen Appian-Partnern in Frankreich und Deutschland gehören Accenture, Bechtle, Capgemini, Deloitte, Infosys, KPMG, PwC, Roboyo, Sollers, TCS, WNS Vurum, Wipro und weitere. In seiner neuen Funktion wird Manuel Melles das Partnermanagement-Team von Appian in der Region Central Europe leiten und in engem Austausch mit den Partnern stehen, um Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren, gemeinsame Vertriebsstrategien zu entwickeln und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Sein Fokus wird darauf liegen, enge, stabile und nachhaltige Beziehungen mit bestehenden und neuen Partnern aufzubauen, um das Wachstum von Appian und die Gewinnung von Neukunden in Zentraleuropa gemeinsam mit dem Partnernetzwerk zu stärken.

„Das Partnergeschäft beruht auf dem Aufbau und der Pflege starker und dauerhafter Beziehungen, von denen alle Beteiligten, vor allem natürlich unsere Kunden, profitieren – wie schon Aristoteles sagte: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile", kommentiert Manuel Melles. „Ich bin hoch motiviert, gemeinsam mit dem Team bei Appian das Partner-Ökosystem in der Region auf- und auszubauen und so ein nachhaltiges Wachstum zu schaffen."

Über Appian

Appian ist ein Softwareunternehmen, das Geschäftsprozesse automatisiert. Die Appian AI Process Platform enthält alles, was Sie benötigen, um auch die komplexesten Prozesse von Anfang bis Ende zu gestalten, zu automatisieren und zu optimieren. Die innovativsten Organisationen der Welt vertrauen auf Appian, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern, Daten zu vereinheitlichen und Betriebsabläufe zu optimieren - was zu schnellerem Wachstum und einer herausragenden Kundenerfahrung führt. Weitere Informationen finden Sie unter appian.de . [Nasdaq: APPN]

