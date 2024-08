Appian nomme Manuel Melles Vice-Président Régional Channel pour la France et la région DACH

L'ancien Vice-Président de Software AG rejoint Appian pour dynamiser les partenariats et la croissance en Europe centrale

PARIS, 29 Août, 2024 /PRNewswire/ -- Appian (Nasdaq: APPN) a annoncé aujourd'hui la nomination de Manuel Melles au poste de Vice-Président Régional (RVP) pour les Partenaires en Europe centrale. Dans ce rôle, il sera responsable de la direction et de l'expansion de l'écosystème des partenaires d'Appian en Allemagne, en Autriche, en Suisse (DACH) et en France, afin de fournir aux clients des transformations commerciales grâce à l'automatisation des processus par l'IA.

Melles apporte une expertise considérable et un parcours impressionnant à son nouveau poste chez Appian. Fort de plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie technologique, il a passé les 15 dernières années à occuper des postes de direction en gestion des partenaires au sein de grandes entreprises technologiques. Plus récemment, Manuel Melles était Vice-Président de la Gestion des Partenaires chez Software AG, où il a joué un rôle déterminant dans la construction et le développement de l'écosystème de partenaires dans la région DACH. Auparavant, il a occupé divers postes en gestion des partenaires et des produits pendant plus de 10 ans chez Deutsche Telekom AG.

« Nous sommes enchantés d'accueillir Manuel Melles au sein de l'équipe Appian », déclare Sabine Bührer, Vice-Présidente de la région Europe centrale chez Appian. « Nous sommes persuadés que son vaste savoir-faire et son approche stratégique dans le développement des alliances joueront un rôle crucial pour renforcer nos partenariats et accélérer notre croissance en Europe centrale. »

Appian a ouvert ses bureaux en France et en Allemagne en 2012. Au cours des cinq dernières années, Appian France et la région DACH ont augmenté leurs effectifs de 110 % et continuent de recruter activement. Appian collabore avec des entreprises et des organisations pour améliorer les workflows, automatiser les processus, unifier les données et optimiser les opérations pour des résultats transformateurs. Parmi les principaux secteurs d'activité et clients d'Appian, on trouve :

Neuf des dix plus grandes entreprises mondiales de sciences de la vie, dont Bayer AG et Sanofi.

Cinq des dix plus grandes banques et autres entreprises de services financiers au monde, y compris une banque internationale et une société de gestion d'actifs dont le siège est en France , l'une des plus grandes banques coopératives en DACH et en Europe de l'Est, Addiko Bank, Bankhaus von der Heydt, et bien d'autres.

Les agences centrales du secteur public et les autorités locales en DACH et en France, Appian étant certifié selon le Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue (C5) par l'Office fédéral allemand de la sécurité de l'information (BSI).

Les partenaires actuels d'Appian en France et en Allemagne incluent Accenture, Bechtle, Capgemini, EY, Eviden, Deloitte, Infosys, KPMG, PwC, Roboyo, Sollers, TCS, WNS Vurum, Wipro et bien d'autres. Dans son nouveau rôle, Manuel Melles dirigera l'équipe de gestion des partenaires d'Appian en Europe centrale et collaborera étroitement avec eux pour identifier des opportunités commerciales, développer des stratégies de vente conjointes et augmenter la satisfaction des clients. Son objectif sera de bâtir des relations étroites, stables et durables avec les partenaires existants et nouveaux afin de renforcer la croissance d'Appian et l'acquisition de nouveaux clients en Europe centrale.

« Le succès des partenariats repose sur la création et le maintien de relations solides et durables, profitant à toutes les parties prenantes, notamment nos clients », déclare Manuel Melles. « Comme l'a dit Aristote, 'le tout est plus que la somme de ses parties.' Je suis très enthousiaste à l'idée de travailler avec l'équipe d'Appian pour développer et renforcer l'écosystème de partenaires dans la région, afin de générer une croissance durable. »

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'automatisation des processus métiers. La Appian AI Process Platform comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leurs workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences client. Pour plus d'informations, visitez appian.fr. [Nasdaq: APPN]

