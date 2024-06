Appian et Swiss Re renforcent leur partenariat afin de lancer la souscription connectée pour l'assurance vie en EMEA et Asie-Pacifique

"Les souscripteurs jonglent souvent avec des informations dispersées entre des boîtes de réception, des systèmes obsolètes et de longs documents. Pour les souscripteurs d'assurance vie, cette charge administrative peut fortement ralentir l'évaluation précise et rapide des risques" a déclaré Jacob Sloan , Vice-président mondial du secteur Assurance chez Appian.

"C'est pourquoi Appian s'est associé à Swiss Re Reinsurance Solutions pour lancer la plateforme Connected Underwriting Life Workbench, visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience des souscripteurs et des clients pour les assureurs vie. Cette solution est idéale pour les compagnies d'assurance qui souhaitent rationaliser leurs processus de souscription, assurer une gestion cohérente des risques et des politiques sur plusieurs marchés, tout en s'adaptant de manière flexible et agile aux réglementations locales."

Les outils de souscription traditionnels manquent d'intégration entre les divers systèmes internes, partenaires et tiers, qu'ils soient sur site ou dans le cloud. Un souscripteur d'assurance vie typique doit se connecter à plusieurs systèmes pour accéder aux informations, effectuer des analyses et évaluations de risques complexes, gérer et mettre à jour les dossiers, tout cela pour souscrire une seule police d'assurance vie.

Les souscripteurs modernes veulent un accès unique et un système centralisé pour gérer l'ensemble de leur charge de travail sur plusieurs dossiers et clients, leur permettant de gérer activités, tâches, transactions et mises à jour de manière fluide et sans effort. Ils ont besoin d'une plateforme puissante, fiable et sécurisée pour connecter leurs données, unifier leurs flux de travail et automatiser les processus en toute transparence.

"L'intégration de Magnum , la solution de réassurance automatisée de Swiss Re, avec Appian Connected Underwriting offre aux assureurs une plateforme intelligente et complète d'automatisation de la souscription et de gestion de la charge de travail," déclare Dylan Rowe, Responsable des solutions automatisées pour la vie et la santé chez Swiss Re. "Après un lancement réussi en Amérique du Nord l'automne dernier, nous sommes ravis de proposer cette solution d'assurance vie dans certains pays d'Europe et d'APAC cette année, permettant à encore plus de clients d'améliorer l'efficacité et la qualité de la souscription grâce à des technologies innovantes."

Les principaux avantages de la plateforme Appian Connected Underwriting Life Workbench incluent :

La gestion intelligente des dossiers et des charges de travail : Automatiser l'attribution des tâches pour fournir aux souscripteurs des données complètes provenant de plusieurs systèmes, leur permettant de prendre des décisions plus éclairées et efficaces.

: Automatiser l'attribution des tâches pour fournir aux souscripteurs des données complètes provenant de plusieurs systèmes, leur permettant de prendre des décisions plus éclairées et efficaces. L'automatisation des processus de souscription et l'augmentation du traitement direct : Accélérer l'émission des polices grâce à l'automatisation intelligente, aux règles de souscription et de gestion des risques intégrées, et à l'intégration des données tierces dans un système unique.

: Accélérer l'émission des polices grâce à l'automatisation intelligente, aux règles de souscription et de gestion des risques intégrées, et à l'intégration des données tierces dans un système unique. L'amélioration de l'expérience clients et souscripteurs : Émettre les polices plus rapidement en automatisant les workflows de souscription, en minimisant les temps d'attente inutiles, en réduisant les erreurs manuelles et en simplifiant les communications pour augmenter la satisfaction des clients, attirer les clients et talents numériques, et fidéliser les employés.

: Émettre les polices plus rapidement en automatisant les workflows de souscription, en minimisant les temps d'attente inutiles, en réduisant les erreurs manuelles et en simplifiant les communications pour augmenter la satisfaction des clients, attirer les clients et talents numériques, et fidéliser les employés. La réduction des risques et l'amélioration de la rentabilité : Connecter les données de toutes sources pour fournir une analyse à 360 degrés des polices individuelles et de portefeuille avec différents profils de risques et niveaux de tolérance, évaluer l'efficacité des polices avec l'IA pour améliorer la performance de l'entreprise, et respecter les accords de niveau de service (SLA) avec les partenaires et clients d'assurance pour gérer les coûts et augmenter les profits.

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le stand d'Appian et assister à notre session lors du prochain événement ITC DIA Europe , Amsterdam, 12-13 juin:

Stand Appian 11

Information sur la session : Exploiter l'IA générative dans le traitement complexe des assurances: DAS et Appian (12 juin, 9h30 à 9h50 CEST)

Découvrez pourquoi Aon , Aviva , CNA Insurance et d'autres grandes compagnies d'assurance font confiance à Appian pour augmenter la productivité, réduire les délais d'attente et améliorer l'expérience des utilisateurs et des clients, générant ainsi des résultats commerciaux tangibles. Pour en savoir plus et accélérer votre processus de souscription, rendez-vous sur appian.com/insurance.

À propos d'Appian

Appian est un éditeur de logiciels spécialisé dans l'automatisation des processus métiers. La Appian AI Process Platform comprend tout ce dont vous avez besoin pour concevoir, automatiser et optimiser les processus, même les plus complexes, de la première à la dernière étape. Les organisations les plus innovantes au monde font confiance à Appian pour améliorer leurs workflows, unifier les données et optimiser les opérations, ce qui favorise la croissance et améliore les expériences client. Pour plus d'informations, visitez appian.fr . [Nasdaq: APPN]

Suivez Appian France : LinkedIn et X

À propos de Swiss Re

Le groupe Swiss Re est un leader mondial de la réassurance, de l'assurance et du transfert de risques basé sur l'assurance, travaillant à renforcer la résilience mondiale. Il anticipe et gère divers risques – des catastrophes naturelles au changement climatique, du vieillissement des populations à la cybercriminalité. L'objectif de Swiss Re est de permettre à la société de prospérer et d'avancer, en créant de nouvelles opportunités et solutions pour ses clients. Fondé en 1863 à Zurich, en Suisse, le groupe Swiss Re dispose d'un réseau de près de 80 bureaux à travers le monde.

