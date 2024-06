Appian und Swiss Re führen Connected Underwriting für Lebensversicherungen in EMEA und APAC ein

„Underwriter müssen oft mit Informationen jonglieren, die über E-Mail-Postfächer, veraltete Systeme und lange Dokumente verstreut sind. Dies gilt insbesondere für Underwriter im Lebensversicherungsbereich, für die der Verwaltungsaufwand ihre Fähigkeit, Risiken zeitnah und präzise zu bewerten, erheblich einschränken kann", kommentiert Jacob Sloan, Industry Vice President, Global Insurance bei Appian.

„Aus diesem Grund hat Appian gemeinsam mit Swiss Re Reinsurance Solutions die Connected Underwriting Life Workbench eingeführt, um die operative Effizienz und die Nutzererfahrung von Underwritern und Kunden für Lebensversicherer zu verbessern. Die Lösung ist besonders hilfreich für Versicherungsunternehmen, die Underwriting-Prozesse mit Risikomanagement und konsistenten Policen über mehrere Märkte hinweg rationalisieren und gleichzeitig eine flexible und agile Anpassung an lokale Vorschriften ermöglichen wollen."

Traditionellen Underwriting-Workbenches mangelt es häufig an der Integration verschiedener interner, Partner- und Drittsysteme, ob vor Ort oder in der Cloud. Ein typischer Underwriter in einer Lebensversicherung muss sich daher bei mehreren Systemen anmelden, um auf Informationen zuzugreifen, Risikoanalysen und -bewertungen mit komplexen Berechnungen durchzuführen und Fallinformationen zu verwalten und zu aktualisieren – nur, um eine einzige Lebensversicherungspolice zu erstellen.

Underwriter benötigen heute einen einheitlichen Login und ein zentrales System, um ihr gesamtes Arbeitspensum für mehrere Fälle und Kunden zu bewältigen und Aktivitäten, Aufgaben, Transaktionen und Aktualisierungen nahtlos und mühelos zu verwalten. Sie brauchen eine leistungsstarke, zuverlässige und sichere Workbench, um ihre Daten zu verknüpfen, ihre Arbeitsabläufe zu vereinheitlichen und Prozesse nahtlos zu automatisieren.

„Die Integration von Magnum und Appian Connected Underwriting von Swiss Re Reinsurance Solution ermöglicht es Versicherern, eine intelligente und umfassende Plattform für die Automatisierung des Underwritings und das Workload-Management zu nutzen", erklärt Dylan Rowe, Head of Global Life and Health Automated Solutions bei Swiss Re. „Nach der erfolgreichen Einführung in Nordamerika im vergangenen Herbst freuen wir uns, die Lebensversicherungslösung in diesem Jahr in ausgewählten Ländern in EMEA und APAC einzuführen, damit noch mehr Kunden, die die Effizienz und Qualität des Underwritings mit innovativer Technologie verbessern wollen, davon profitieren können."

Wesentliche Funktionen der Appian Connected Underwriting Life Workbench beinhalten:

Intelligentes Fall- und Workload-Management : Automatisierte Zuweisung von Workloads, um Versicherern umfassende Falldaten aus verschiedenen Systemen bereitzustellen, damit sie effizienter fundierte Entscheidungen treffen können.

: Automatisierte Zuweisung von Workloads, um Versicherern umfassende Falldaten aus verschiedenen Systemen bereitzustellen, damit sie effizienter fundierte Entscheidungen treffen können. Automatisierte Underwriting-Prozesse und kürzere Bearbeitungszeit : Beschleunigte Ausstellung von Policen durch intelligente Automatisierung, eingebettete Underwriting- und Risikomanagementregeln und integrierte Datenquellen von Drittanbietern in einem einzigen System.

: Beschleunigte Ausstellung von Policen durch intelligente Automatisierung, eingebettete Underwriting- und Risikomanagementregeln und integrierte Datenquellen von Drittanbietern in einem einzigen System. Bessere Kunden- und Nutzererfahrung : Schnellere Ausstellung von Policen durch Automatisierung von Underwriting-Workflows, Minimierung unnötiger Wartezeiten, Reduzierung manueller Fehler und Vereinfachung der Kommunikation, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, digitalaffine Kunden anzusprechen sowie Mitarbeitende zu gewinnen und zu halten.

: Schnellere Ausstellung von Policen durch Automatisierung von Underwriting-Workflows, Minimierung unnötiger Wartezeiten, Reduzierung manueller Fehler und Vereinfachung der Kommunikation, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, digitalaffine Kunden anzusprechen sowie Mitarbeitende zu gewinnen und zu halten. Risikominimierung und höhere Rentabilität: Verknüpfung von Daten aus beliebigen Quellen, um eine 360-Grad-Analyse von Einzel- und Portfoliopolicen mit unterschiedlichen Risikoprofilen und Toleranzniveaus zu ermöglichen; Bestimmung der Effektivität von Policen mit KI-Unterstützung, um die Geschäftsleistung zu verbessern; Erfüllung von Service-Level-Agreements (SLAs) mit Versicherungspartnern und Kunden, um Kosten zu kontrollieren und Gewinne zu steigern.

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der ITC DIA Europe , vom 12.-13. Juni in Amsterdam am Appian Stand (Stand 11) sowie in der Session Leveraging Gen AI in Complex Insurance Processing: DAS and Appian (12. Juni, 9:30 - 9:50 Uhr.)

Führende Versicherungsunternehmen wie Aon , Aviva und CNA Insurance um die Arbeitsproduktivität zu steigern, Wartezeiten zu minimieren sowie die Nutzer- und Kundenerfahrung zu verbessern, um messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie hier .

Folgen Sie Appian Corporation auf LinkedIn und X .

