Appian felicita a CNA por ganar el Celent 2021 Model Insurer Award

La solución CNA ComPass™ basada en Appian reconocida por la excelencia en la categoría Legado y Transformación de Ecosistemas

McLEAN, Va., 26 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) celebra el Celent 2021 Model Insurer Award otorgado al cliente de Appian CNA. CNA fue reconocida en la categoría Legado y Transformación de Ecosistemas por su trabajo en CNA ComPass™, una solución integral que ayuda a optimizar la implementación de programas de seguros internacionales.

The Appian Connected Claims solution

Basado en la Appian Low-code Automation Platform , CNA ComPass™ mejora la colaboración y la visibilidad en toda la red global de CNA, ayudando a administrar eficientemente los procesos de extremo a extremo, reducir varias horas de persona equivalentes a tiempo completo (FTE), así como a reducir el tiempo necesario para la creación de solicitudes subyacentes de políticas.

"CNA ComPass™ proporciona una mayor transparencia y facilidad de uso a través de datos en tiempo real y un menor esfuerzo manual, independientemente de su ubicación geográfica", dijo Kathleen Ellis, vicepresidenta sénior de CNA International. "Estamos orgullosos de este avance tecnológico y agradecidos por este reconocimiento, ya que CNA está comprometida con impulsar la innovación en toda la industria de seguros."

Michael Heffner, vicepresidente, Solutions and Industry Go To Market de Appian, dijo, "CNA ComPass™ es un excelente ejemplo de cómo la automatización low-code ofrece resultados que cambian el juego para la industria de seguros. Felicitamos a CNA por su logro, y esperamos que CNA tenga aún más éxito con la plataforma Appian en el futuro."

Celent Model Insurer se otorga por las mejores prácticas de uso de la tecnología en diferentes áreas críticas para el éxito en los seguros, y es el principal premio que una compañía de seguros puede recibir de Celent. Es un programa anual, que celebra su 15 aniversario en 2021. Para obtener más información sobre la galardonada solución de CNA, vea el caso de estudio CNA de Celent aquí.

Acerca de Appian

Appian ayuda a las organizaciones a crear aplicaciones y workflows rápidamente, con una plataforma de automatización de low-code. Al combinar personas, tecnologías y datos en un único workflow, Appian puede ayudar a las empresas a maximizar sus recursos y mejorar los resultados empresariales. Muchas de las organizaciones más grandes del mundo utilizan las aplicaciones de Appian para mejorar la experiencia del cliente, lograr la excelencia operativa y simplificar la gestión de riesgos globales y el cumplimiento de la normativa. Para más información, visite www.appian.es

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1493238/connected_claims_customer_overview.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1488235/Appian_Logo.jpg

Related Links

http://www.appian.com/



SOURCE Appian